أسرار تحضير وصفة سندوتشات البيتزا الايطاليه في المنزل

سندوتشات البيتزا الايطاليه، تعد سندوتشات البيتزا من الأطعمة اللذيذة الشهية التي يفضلها الجميع، التي من الممكن تناولها في وجبة العشاء وهي أيضاً محببة لدى الأولاد، وتوفر على الأمهات عناء تحضير الطعام وخصوصاً أن الأولاد يفضلون الأكل من الخارج فهذه السندوتشات تعتبر وجبة سريعة ومفضلة لديهم يمكن القيام بها بمكونات بسيطة في المنزل.

سندوتشات البيتزا الايطاليه

كما ذكرنا سابقاً أن سندوتشات البيتزا الايطاليه من أسهل السندوتشات التي يمكن أن تقوم بها الأمهات، فنجد طريقة تحضيرها كما يلي :

مكونات سندوتشات البيتزا الايطاليه

عجينة البيتزا.

عدد 3 صدور من الفراخ المشوية ومقطعة إلى شرائح رقيقة.

مقدار من البقدونس المفروم.

ملعقة واحدة صغيرة من الثوم المفروم.

عدد 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

كمية من أعواد الريحان.

ملح حسب الرغبة.

مقدار نصف ملعقة من الفلفل الأسود المطحون.

كمية من الجبن الشيدر، والجبن موتزاريلا، وجبن البارميزان.

استخدمي النشابة وافردي عجين البيتزا الجاهزة بها.

ثم افردي العجينة بسمك متوسط، وبعد ذلك قومي بتقطيع العجينة على شكل مثلثات كبيرة الحجم مثل السندوتشات الجاهزة تماماً.

في صينية مدهونة بالزيت قومي بوضع مثلثات العجين.

بعد ذلك ضعي البيتزا في فرن سبق تسخينه علي درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة فقط.

في وعاء نضع : الثوم والبقدونس والفلفل المقطع وأعواد الريحان وزيت الزيتون ونخلط المكونات جيداً حتى تتجانس مع بعضها.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع صدور الدجاج المشوية المقطعة قطع صغيرة أو شرائح متوسطة الحجم.

ثم نقوم بإخراج قطع البيتزا من الفرن بعد خبزها ونضع على مثلثات الخبز منشفة نظيفة حتى يحتفظ الخبز بطراوته.

ثم بعد ذلك نضع الحشو على نصف قطعة الخبز ونغطيها بالنصف الآخر ونضع الجبن الذي تم إعداده سابقاً فوق الحشو.

في النهاية ندخل سندوتشات البيتزا تحت الشواية حتى تذوب الجبن تماماً، ثم تقدم سندوتشات البيتزا الإيطالية ساخنة ويقدم معها الكاتشب أو المايونيز حسب الرغبة، ومن الممكن تقديمها مع البطاطس المقلية و المياه الغازية.

طريقة تحضير سندوتشات البيتزا بالجبنطريقة تحضير حشوة سندوتشات البيتزا الإيطالية