سر تحضير كرات البسبوسة المحشية الذهبية في المنزل بسهولة بطعم مميز

كرات البسبوسة تعتبر من الحلويات الشهية واللذيذة التي نقلتها تركيا إلى الدول الأخرى المتنوعة، وهذا لأنها أكلة تركية الأصل، وتكون عبارة عن كرة من البسبوسة مرة تكون سادة والأخرى تكون محشوة سواء بالمكسرات المختلفة أو بالقشطة وتغطيها طبقة كنافة محمصة، وهي من أشهر الحلويات التي تقدم بشكل كبير خلال شهر رمضان المبارك. أسهل طريقة لعمل كرات البسبوسة أسهل طريقة لعمل كرات البسبوسة مكونات كرات البسبوسة علبة قشطة.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من السمنة الذائبة.

كوب من الزبادي.

ربع كوب جوز الهند.

كوبان سميد.

ملعقة بيكنج باودر صغيرة.

بندق محمص، ولوز حسب الحاجة.

شربات. طريقة التحضير نخلط المكونات التالية : السمنة، البيكنج باودر، الزبادي، السميد، جوز الهند، القشطة، السكر.

بعد ذلك نخبزها في قوالب مخصصة للفرن صغيرة.

ثم نزينها باستخدام البندق، واللوز.

وفي النهاية نصب عليها الشربات ونقدمها بألف هنا وشفا. طريقة عمل كرات البسبوسة بالجوز مكونات كرات البسبوسة بالجوز كوب من السميد.

كوب من السكر.

كوب من الحليب.

نصف كوب ماء.

نصف كوب زبدة.

ملعقة فانيليا صغيرة. مكونات الحشوة نصف كوب جوز مجروش.

قطرتان ماء ورد.

ملعقتان كبيرتان سكر.

نصف ملعقة قرفة صغيرة. مكونات تغليف كرات البسبوسة نصف كوب من الكنافة. طريقة تحضير كرات البسبوسة بالجوز نضع زبدة في وعاء على نار متوسطة حتى تذوب.

ثم نضيف السميد الناعم للزبدة ونقلبها جيد ليتغير لون السميد.

بعد ذلك نضيف السكر ونقلبهم جيداً، ثم نضيف كمية ماء ونستمر في التقليب.

ثم نضيف : الحليب، الفانيليا، للسميد والسكر ونستمر في التقليب حتى نحصل على عجينة لينة.

بعد ذلك نترك العجينة لتبرد ونجهز الحشوة كالتالي :

نحضر وعاء ونضع فيه جوز، سكر، قرفة، ماء ورد ونحرك المكونات مع بعضها جيداً ليختلطوا.

ثم نضع كمية زبدة في مقلاة على نار متوسطة لتذوب ونضيف لها الكنافة بعد تفتيتها ونحمصها لتتحول للون الذهبي.

ثم نجهز الكرات فنقسم العجينة على هيئة كرات صغيرة ونثقبها من الداخل ونضع بها الحشوة ونغلقها بالكنافة.

ثم نرصها في طبق التقديم، ونضعها في الثلاجة لمدة ساعة حتى تصبح جاهزة. طريقة التحضيرطريقة عمل كرات البسبوسة بالجوز مكونات كرات البسبوسة بالجوزمكونات الحشوةمكونات تغليف كرات البسبوسةطريقة تحضير كرات البسبوسة بالجوز الوسوم

كرات البسبوسة تعتبر من الحلويات الشهية واللذيذة التي نقلتها تركيا إلى الدول الأخرى المتنوعة، وهذا لأنها أكلة تركية الأصل، وتكون عبارة عن كرة من البسبوسة مرة تكون سادة والأخرى تكون محشوة سواء بالمكسرات المختلفة أو بالقشطة وتغطيها طبقة كنافة محمصة، وهي من أشهر الحلويات التي تقدم بشكل كبير خلال شهر رمضان المبارك. أسهل طريقة لعمل كرات البسبوسة أسهل طريقة لعمل كرات البسبوسة مكونات كرات البسبوسة علبة قشطة.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من السمنة الذائبة.

كوب من الزبادي.

ربع كوب جوز الهند.

كوبان سميد.

ملعقة بيكنج باودر صغيرة.

بندق محمص، ولوز حسب الحاجة.

شربات. طريقة التحضير نخلط المكونات التالية : السمنة، البيكنج باودر، الزبادي، السميد، جوز الهند، القشطة، السكر.

بعد ذلك نخبزها في قوالب مخصصة للفرن صغيرة.

ثم نزينها باستخدام البندق، واللوز.

وفي النهاية نصب عليها الشربات ونقدمها بألف هنا وشفا. طريقة عمل كرات البسبوسة بالجوز مكونات كرات البسبوسة بالجوز كوب من السميد.

كوب من السكر.

كوب من الحليب.

نصف كوب ماء.

نصف كوب زبدة.

ملعقة فانيليا صغيرة. مكونات الحشوة نصف كوب جوز مجروش.

قطرتان ماء ورد.

ملعقتان كبيرتان سكر.

نصف ملعقة قرفة صغيرة. مكونات تغليف كرات البسبوسة نصف كوب من الكنافة. طريقة تحضير كرات البسبوسة بالجوز نضع زبدة في وعاء على نار متوسطة حتى تذوب.

ثم نضيف السميد الناعم للزبدة ونقلبها جيد ليتغير لون السميد.

بعد ذلك نضيف السكر ونقلبهم جيداً، ثم نضيف كمية ماء ونستمر في التقليب.

ثم نضيف : الحليب، الفانيليا، للسميد والسكر ونستمر في التقليب حتى نحصل على عجينة لينة.

بعد ذلك نترك العجينة لتبرد ونجهز الحشوة كالتالي :

نحضر وعاء ونضع فيه جوز، سكر، قرفة، ماء ورد ونحرك المكونات مع بعضها جيداً ليختلطوا.

ثم نضع كمية زبدة في مقلاة على نار متوسطة لتذوب ونضيف لها الكنافة بعد تفتيتها ونحمصها لتتحول للون الذهبي.

ثم نجهز الكرات فنقسم العجينة على هيئة كرات صغيرة ونثقبها من الداخل ونضع بها الحشوة ونغلقها بالكنافة.

ثم نرصها في طبق التقديم، ونضعها في الثلاجة لمدة ساعة حتى تصبح جاهزة. طريقة التحضيرطريقة عمل كرات البسبوسة بالجوز مكونات كرات البسبوسة بالجوزمكونات الحشوةمكونات تغليف كرات البسبوسةطريقة تحضير كرات البسبوسة بالجوز

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