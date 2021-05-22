خلطة سحرية لتكثيف الحواجب ومليء الفراغات وتطويل الرموش بدون مكياج، يعد شكل الحواجب والرموش من أهم علامات الجمال لدي المرأة كما تمنحها إطلاله ملفتة وجذابة، ولذا دائماً تحاول الحفاظ علي الحصول علي حواجب ورموش كثيفة، ويكون ذلك من خلال شراء منتجات تجميلية مثل الماسكارا أو أقلام تحديد الحواجب، إلا أن هذه الطرق تتسبب في تساقط وضعف بصيلات الشعر بمرور الوقت، ولكن تعاني الكثير من الفتيات والسيدات من قلة طول وكثافة الحواجب والرموش، ولذلك تلجأ إلي المواد الكيميائية للتمتع بمظهر جمالي رائع خاصة عند حضور مناسبة لتحصل علي الشكل المناسب.

أقوي خلطة لتكثيف الحواجب وتطويل الرموش وإنبات الفراغات بدون مواد تجميلية

الحواجب العريضة والرموش الطويلة من أكثر الأمور التي تهتم بها كل النساء، ولهذا تستخدم الرموش الاصطناعية أو جل الحواجب ولكنها تجعل الشعر ضعيف ويبدأ في ظهور الفراغات، ولذلك فإن تكثيف وإنبات شعر الحواجب وتطويل الرموش بشكل طبيعي من أفضل الطرق للحصول علي شكل مميز، كما أنها آمنة ولا تسبب أي أضرار نظراً لحساسية هذه الأماكن وضعف الجلد المحيط بها.

خلطة نواة التمر وزيت الخروع واللوز لتكثيف الحواجب وتطويل الرموش

نواة التمر تساعد علي نمو الشعر ومليء الفراغات كما تزيد من طول الرموش وكثافة الحواجب، وتعمل علي تقويتها حيث تحتوي علي عناصر مفيدة ومغذية تقوم بمنحك حواجب عريضة ورموش كثيفة، وزيت الخروع واللوز من أفضل الزيوت التي تستخدم لزيادة نمو شعر الحواجب وتطويل الرموش، كما يساعدان علي تحفيز بصيلات الشعر وزيادة نموها.

ملعقة كبيرة من نواة التمر المطحونة.

ملعقة صغيرة من زيت الخروع.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

أعواد قطن أو ماسكارا قديمة.

مكونات خلطة تكثيف الحواجب وتطويل الرموش بدون مكياج

قومي بخلط المكونات جيداً حتي تمتزج ثم توضع في علبة محكمة الغلق، وتستخدم من خلال وضع الماسكارا أو أعواد القطن في الخلطة ثم تمشيط الحواجب والرموش.

تترك لمدة ساعة ثم تمسح بقطعة من القطن أو يفضل تركها طوال الليل، ثم في الصباح تغسل بالماء الفاتر وتستخدم مرتين في الأسبوع لتقوية وتطويل الرموش والحواجب وترطيبها.

طريقة تحضير الخلطة وكيفية الاستخدام