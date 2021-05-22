تحضير طبق الارز بالفراخ المنادي الشهي في المنزل بطريقه سهله وسريعه التحضير ويعد طبق الارز بالفراخ المنادي من الوجبات الرئيسية التي تقدم في العديد من المناسبات وهي من الوجبات المفضلة لعديد من الأشخاص لأنها تحتوي علي نسبه عاليه من العناصر المفيدة للجسم مثل البروتين ويمكن تحضير أطباق الارز بالفراخ بأكثر من طريقه مختلفه مثل طبق الارز بالخلطة مع الفراخ المشوية أو كفتة الفراخ ألذيذة مع الارز. مقادير المطلوبة لعمل الارز بالفراخ المنادي فرخه كامله متوسطه الحجم.

بصله متوسطه الحجم مع الثوم المفروم.

2 حبه طماطم و2 جزر.

2 كوب من الأرز بسمتي.

نصف ملعقه من الفلفل الأسود مع نصف ملعقه كمون ورشه ملح.

نصف ملعقه صغيره من الكركم والكاري.

ملعقه كبيره من الزبدة أو القليل من الزيت.

مكعب مرقه.

2 عود قرفه مع وورق لاورا وحبهان. طريقه تحضير الارز بالفراخ المنادي نبدأ بتقطيع الفراخ وتتبيلها بالكمون والكاري والكركم والفلفل الأسود والملح وتوزيعها جيدا علي كل الفراخ ونتركها علي جنب.

نحضر صنية الفرن أو حله ليس لها يدين لنستطيع أن ندخلها الفرن ونضعها على النار ثم نضع سمنة أو زبدة أو زيت حسب الرغبة وبعد تسخينها نضع بصله متوسطة الحجم مفرومه ونقلبها جيدا مع ملعقة ثوم مفروم ونضع مكعب مرقة مع عودين قرفة وورقتين لورا و فصين حبهان ثم نقلب على النار ونضع الملح ثم أضافه اثنان حبة طماطم وسط متقطعين إلى مكعبات و الجزر المقشر والمبشور ونقلبهم جيدا مع رشه من الفلفل الأسود و ربع ملعقة من البهارات المشكلة ونقلب جيدا.

نضع الارز ألبسمتي بمقدار اثنان كوب منة ثم نضيف الماء المغلي وعند غليان الماء ناخذ الصنية ونغطيها بفويل ونضع الفراخ المقطعة ثم نغطى الفراخ والأرز بالفويل كاملا ثم تدخل الفرن وهو ساخن ولا يتم الفتح عليه إلا بعد ساعه علي الأقل تقريبا.

نخرج الصنية وننزع الفويل من على الفراخ وندهن وجه الفراخ بصلصة طماطم ثم تدخل الشواية تأخذ لون ثم نولع فحم على النار وبعد أن تأخذ لون نخرج الصنية ونأخذ الفويل بالفراخ ونقلب الصوص المتبقي من الفراخ مع الارز جيدا ثم نضع الفراخ على الارز بعد نزع الفويل منها ونضع الفحمة ونطفئها بالزيت ونغطى الصنية . مقادير المطلوبة لعمل الارز بالفراخ المناديطريقه تحضير الارز بالفراخ المنادي الوسوم

تحضير طبق الارز بالفراخ المنادي الشهي في المنزل بطريقه سهله وسريعه التحضير ويعد طبق الارز بالفراخ المنادي من الوجبات الرئيسية التي تقدم في العديد من المناسبات وهي من الوجبات المفضلة لعديد من الأشخاص لأنها تحتوي علي نسبه عاليه من العناصر المفيدة للجسم مثل البروتين ويمكن تحضير أطباق الارز بالفراخ بأكثر من طريقه مختلفه مثل طبق الارز بالخلطة مع الفراخ المشوية أو كفتة الفراخ ألذيذة مع الارز. مقادير المطلوبة لعمل الارز بالفراخ المنادي فرخه كامله متوسطه الحجم.

بصله متوسطه الحجم مع الثوم المفروم.

2 حبه طماطم و2 جزر.

2 كوب من الأرز بسمتي.

نصف ملعقه من الفلفل الأسود مع نصف ملعقه كمون ورشه ملح.

نصف ملعقه صغيره من الكركم والكاري.

ملعقه كبيره من الزبدة أو القليل من الزيت.

مكعب مرقه.

2 عود قرفه مع وورق لاورا وحبهان. طريقه تحضير الارز بالفراخ المنادي نبدأ بتقطيع الفراخ وتتبيلها بالكمون والكاري والكركم والفلفل الأسود والملح وتوزيعها جيدا علي كل الفراخ ونتركها علي جنب.

نحضر صنية الفرن أو حله ليس لها يدين لنستطيع أن ندخلها الفرن ونضعها على النار ثم نضع سمنة أو زبدة أو زيت حسب الرغبة وبعد تسخينها نضع بصله متوسطة الحجم مفرومه ونقلبها جيدا مع ملعقة ثوم مفروم ونضع مكعب مرقة مع عودين قرفة وورقتين لورا و فصين حبهان ثم نقلب على النار ونضع الملح ثم أضافه اثنان حبة طماطم وسط متقطعين إلى مكعبات و الجزر المقشر والمبشور ونقلبهم جيدا مع رشه من الفلفل الأسود و ربع ملعقة من البهارات المشكلة ونقلب جيدا.

نضع الارز ألبسمتي بمقدار اثنان كوب منة ثم نضيف الماء المغلي وعند غليان الماء ناخذ الصنية ونغطيها بفويل ونضع الفراخ المقطعة ثم نغطى الفراخ والأرز بالفويل كاملا ثم تدخل الفرن وهو ساخن ولا يتم الفتح عليه إلا بعد ساعه علي الأقل تقريبا.

نخرج الصنية وننزع الفويل من على الفراخ وندهن وجه الفراخ بصلصة طماطم ثم تدخل الشواية تأخذ لون ثم نولع فحم على النار وبعد أن تأخذ لون نخرج الصنية ونأخذ الفويل بالفراخ ونقلب الصوص المتبقي من الفراخ مع الارز جيدا ثم نضع الفراخ على الارز بعد نزع الفويل منها ونضع الفحمة ونطفئها بالزيت ونغطى الصنية . مقادير المطلوبة لعمل الارز بالفراخ المناديطريقه تحضير الارز بالفراخ المنادي

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