أسهل طريقة تحضير لـ البيتزا الايطالي بالجبن بالخطوات في البيت

البيتزا الايطالي تعد من الأكلات المفضلة لدى العديد من الناس ولها مذاق شهي ولذيذ فهي من الأكلات الخفيفة على المعدة، ويتناولها بعض الأشخاص باستمرار وقد نسبت البيتزا إلى المطبخ الإيطالي وهذا لأنه من أهم المطابخ التي برعت في إعداد البيتزا ووضع عليها نكهات مختلفة زادت من روعتها ولكثرة عشاق البيتزا ازداد البحث عن طريقة تحضيرها ومكوناتها.

طريقة عمل البيتزا الايطالي

بعد الشهرة الواسعة التي بلغتها البيتزا الإيطالية بفضل المكونات التي تضاف لها والنكهات المختلفة التي لا توجد في أي أنواع البيتزا الأخرى، نجد أن طريقة عمل البيتزا الايطالي كما يلي :

مكونات العجينة

عدد 4 أكواب من الدقيق متعدد الأغراض.

رشة من الملح.

مقدار نصف كوب زيت الزيتون.

ملعقة واحدة من السكر.

كوب من الحليب الدافيء.

نصف كوب من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

كوب من الجبن المبشورة.

ربع كوب من المشروم المقطع.

كمية من شرائح الفلفل الحلو.

القليل من الزعتر.

عدد 4 ملاعق من صلصة البيتزا.

ربع كوب من الزيتون المقطع.

نضع كمية الخميرة والسكر وكوب من الماء الدافئ ونتركها على جنب لتتفاعل.

في وعاء نضع الدقيق وننزل باللبن الدافئ والزيت ونقوم بوضع خليط الخميرة ونبدأ بالعجن حتى تتكون عجينة متجانسة وناعمة.

نضع العجين في بولة ونغطيها ونتركها في مكان دافئ لتختمر ويتضاعف حجمها.

ثم بعد ذلك تقطع العجينة إلى كور صغيرة وتترك جانباً لترتاح.

نحضر صينية حجمها مناسب ونضع بها كورة من عجينة البيتزا ونبدأ بالفرد على شكل دائري.

ثم بعد ذلك نضع صلصة البيتزا على العجينة وننزل عليها بالحشوة ثم نقوم بوضع الجبن والزعتر على وش البيتزا ونفرده جيداً.

تخبز البيتزا في فرن درجة حرارته 180 درجة حتى تأخذ اللون الذهبي ونخرجها ونقدم ساخنة بجانب أي مشروب غازي مفضل بألف هنا وشفا.

مكونات الحشوةطريقة تحضير العجينة