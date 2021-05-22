سر تحضير عجينة الخبز المحشي الشهي بسهولة في البيت لعمل كافة أنواع المخبوزات

عجينة الخبز المحشي يتم تقديم هذا الخبز إلى جانب العديد من المأكولات والاطباق المختلفة ولا يمكن الاستغناء عنها، كما يمكن حشو الخبز بالعديد من المكونات وتقديمه كوجبة خفيفة يمكنكم حشو الخبز بالدجاج، كما يمكنكم الحشو ايضا بالجبنة والفلفل الرومي والعديد من المكونات الأخرى.سر تحضير عجينة الخبز المحشي
تعتبر عجينة الخبز المحشي سهلة التحضير ويمكن لجميع الأمهات إعدادها في المنزل بكل سهولة من خلال مجموعة من المكونات يمكنكم الحصول عليها بمبلغ مالي بسيط للغاية، كما يمكنكم حشو هذا الخبز بالشاورما أو اللحمة المفرومة أو الكفتة أو الجبن بجميع الانواع، كما يمكن اعتبارها وجبة سريعة وخفيفة للأطفال، كما يتم توفير العديد من المبالغ المالية، وسوف نطرح عليكم خلال السطور القادمة طريقة تحضير هذه العجينة والمكونات الخاصة بها حتى يمكنكم تحضيرها في المنزل بكل سهولة.مكونات عجينة الخبز المحشي
- كيلو واحد من الدقيق الأبيض.
- ملعقة كبيرة من السكر الأبيض .
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
- كوب لبن كبير.
- بيضتين.
- معلقة صغيرة من ملح الطعام.
- ماء حسب الكمية.
- أولا يجب أن نقوم بوضع كلا من الدقيق والخميرة والشكر ثم نقوم بعد ذلك بإضافة اللبن والزيت النباتي.
- ثانيا نقوم بعجين كافة المكونات مع بعضها حتى تصبح عجينة متماسكة مع بعضها.
- ثالثا نترك العجينة لمدة ساعة كاملة ويجب تغطيتها بكيس نايلون أو كيس بلاستيك حتى يتضاعف حجمها.
- رابعا نقوم بفرد العجينة على سطح نظيف ونقوم بتقطيعها إلى أقسام، ثم نقوم بعد ذلك بحشو الخبز بالجبن أو اي حشو نرغب فيه.
- خامسا نقوم بغلق الدائر الخاص بالعجينة حسب الشكل الذي نرغب فيه سوا كان بيضاوي أو طويل او مربع وهكذا.
- سادسا نترك العجين في صينية مدهونة بزيت نباتي ثم نتركها تختمر لمدة نصف ساعة، ثم نقوم بدهن كرات العجين باللبن والبيض.
- نقوم بإدخال الصينية بعد ذلك على درجة حرارة متوسطة حتى يصبح لونها ذهبي نرفعها من على النار.
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عجينة الخبز المحشي يتم تقديم هذا الخبز إلى جانب العديد من المأكولات والاطباق المختلفة ولا يمكن الاستغناء عنها، كما يمكن حشو الخبز بالعديد من المكونات وتقديمه كوجبة خفيفة يمكنكم حشو الخبز بالدجاج، كما يمكنكم الحشو ايضا بالجبنة والفلفل الرومي والعديد من المكونات الأخرى.سر تحضير عجينة الخبز المحشي
تعتبر عجينة الخبز المحشي سهلة التحضير ويمكن لجميع الأمهات إعدادها في المنزل بكل سهولة من خلال مجموعة من المكونات يمكنكم الحصول عليها بمبلغ مالي بسيط للغاية، كما يمكنكم حشو هذا الخبز بالشاورما أو اللحمة المفرومة أو الكفتة أو الجبن بجميع الانواع، كما يمكن اعتبارها وجبة سريعة وخفيفة للأطفال، كما يتم توفير العديد من المبالغ المالية، وسوف نطرح عليكم خلال السطور القادمة طريقة تحضير هذه العجينة والمكونات الخاصة بها حتى يمكنكم تحضيرها في المنزل بكل سهولة.مكونات عجينة الخبز المحشي
- كيلو واحد من الدقيق الأبيض.
- ملعقة كبيرة من السكر الأبيض .
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
- كوب لبن كبير.
- بيضتين.
- معلقة صغيرة من ملح الطعام.
- ماء حسب الكمية.
- أولا يجب أن نقوم بوضع كلا من الدقيق والخميرة والشكر ثم نقوم بعد ذلك بإضافة اللبن والزيت النباتي.
- ثانيا نقوم بعجين كافة المكونات مع بعضها حتى تصبح عجينة متماسكة مع بعضها.
- ثالثا نترك العجينة لمدة ساعة كاملة ويجب تغطيتها بكيس نايلون أو كيس بلاستيك حتى يتضاعف حجمها.
- رابعا نقوم بفرد العجينة على سطح نظيف ونقوم بتقطيعها إلى أقسام، ثم نقوم بعد ذلك بحشو الخبز بالجبن أو اي حشو نرغب فيه.
- خامسا نقوم بغلق الدائر الخاص بالعجينة حسب الشكل الذي نرغب فيه سوا كان بيضاوي أو طويل او مربع وهكذا.
- سادسا نترك العجين في صينية مدهونة بزيت نباتي ثم نتركها تختمر لمدة نصف ساعة، ثم نقوم بدهن كرات العجين باللبن والبيض.
- نقوم بإدخال الصينية بعد ذلك على درجة حرارة متوسطة حتى يصبح لونها ذهبي نرفعها من على النار.
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