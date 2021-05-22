سر تحضير عجينة الخبز المحشي الشهي بسهولة في البيت لعمل كافة أنواع المخبوزات

عجينة الخبز المحشي يتم تقديم هذا الخبز إلى جانب العديد من المأكولات والاطباق المختلفة ولا يمكن الاستغناء عنها، كما يمكن حشو الخبز بالعديد من المكونات وتقديمه كوجبة خفيفة يمكنكم حشو الخبز بالدجاج، كما يمكنكم الحشو ايضا بالجبنة والفلفل الرومي والعديد من المكونات الأخرى.

سر تحضير عجينة الخبز المحشي

تعتبر عجينة الخبز المحشي سهلة التحضير ويمكن لجميع الأمهات إعدادها في المنزل بكل سهولة من خلال مجموعة من المكونات يمكنكم الحصول عليها بمبلغ مالي بسيط للغاية، كما يمكنكم حشو هذا الخبز بالشاورما أو اللحمة المفرومة أو الكفتة أو الجبن بجميع الانواع، كما يمكن اعتبارها وجبة سريعة وخفيفة للأطفال، كما يتم توفير العديد من المبالغ المالية، وسوف نطرح عليكم خلال السطور القادمة طريقة تحضير هذه العجينة والمكونات الخاصة بها حتى يمكنكم تحضيرها في المنزل بكل سهولة.

كيلو واحد من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض .

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

نصف كوب من الزيت النباتي.

كوب لبن كبير.

بيضتين.

معلقة صغيرة من ملح الطعام.

ماء حسب الكمية.