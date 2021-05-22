معجزة في النخاع لتكثيف وتطويل الشعر تعلمي كيفية استخدامه والنتيجة مبهرة من أول أسبوع

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النخاع لتكثيف وتطويل الشعر هو أحد الزيوت الحيوانية الذي يستخرج من نخاع الأبقار أو نخاع الثور أو الغنم، ومن الممكن تحضير زيت النخاع في المنزل وذلك عن طريق غلي عظام النخاع الأبقار او الغنم مدة تزيد عن ثلاث ساعات حتى يذوب النخاع من كثرة الغليان ويطفو على وجه الإناء مثل قطع القشطة ثم بعد ذلك يصفي ويتم حفظه في مكان بارد للتخلص من رائحته النتنة نضيف كمية صغيرة من الزيوت العطرية، وممكن أيضاً إضافة بعض من زيت الزيتون أو زيت القرفة، ومن الممكن الاستغناء عن تحضيره في المنزل وشرائه جاهز من الصيدليات ويعرف بزيت النخاع التونسي.فوائد النخاع لتكثيف وتطويل الشعر
نجد أن زيت النخاع له فوائد كثيرة للشعر بخلاف تكثيف وتطويل الشعر، وهذا عندما يستخدمه الفرد بصورة مستمرة، ومن ضمن هذه الفوائد نجد التالي :
- يساعد زيت النخاع كثيراً في حالات تساقط الشعر وحالات الصلع بصورة كبيرة.
- يزيد زيت النخاع من كثافة الشعر ويزيده قوة.
- ينشط زيت الخروع الدورة الدموية لفروة الرأس ويعمل على تغذية بصيلاته.
- يقوم الزيت بحماية الشعر من العوامل الجوية المختلفة فهو يغلف الشعرة ويزيد من حيويته.
- يزيد من حيوية ولمعان الشعر ويعالج تقصفه أيضاً.
هناك طريقة مخصصة من خلالها يتم استخدام زيت النخاع للشعر والحصول على أفضل نتيجة فورية، وتكون طريقة الاستخدام هذه كما يلي :
- يغسل الشعر بالشامبو والماء الدافيء ويتم تنظيفه جيداً قبل وضع الزيت.
- قبل استخدام زيت النخاع يجب تجفيف الشعر جيداً.
- يتم وضع كمية كثيرة من الزيت على الشعر إذا كان الشعر جافاً، ونضع كمية قليلة إذا كان الشعر دهني.
- نقوم بتدليك فروة الرأس بحركة دائرية لمدة كافية ونركز جيداً على جوانب الرأس والمقدمة لأنها من أكثر الأماكن التي من الممكن حدوث الصلع بها.
- ثم نغطي الشعر بمنشفة ساخنة أو من الممكن الجلوس تحت البخار وإذا لم يمكن ذلك نضع كيس نايلون على الشعر.
- يترك الزيت علي الشعر لمدة خمس ساعات ثم يغسل الشعر بالماء الدافيء والشامبو.
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النخاع لتكثيف وتطويل الشعر هو أحد الزيوت الحيوانية الذي يستخرج من نخاع الأبقار أو نخاع الثور أو الغنم، ومن الممكن تحضير زيت النخاع في المنزل وذلك عن طريق غلي عظام النخاع الأبقار او الغنم مدة تزيد عن ثلاث ساعات حتى يذوب النخاع من كثرة الغليان ويطفو على وجه الإناء مثل قطع القشطة ثم بعد ذلك يصفي ويتم حفظه في مكان بارد للتخلص من رائحته النتنة نضيف كمية صغيرة من الزيوت العطرية، وممكن أيضاً إضافة بعض من زيت الزيتون أو زيت القرفة، ومن الممكن الاستغناء عن تحضيره في المنزل وشرائه جاهز من الصيدليات ويعرف بزيت النخاع التونسي.فوائد النخاع لتكثيف وتطويل الشعر
نجد أن زيت النخاع له فوائد كثيرة للشعر بخلاف تكثيف وتطويل الشعر، وهذا عندما يستخدمه الفرد بصورة مستمرة، ومن ضمن هذه الفوائد نجد التالي :
- يساعد زيت النخاع كثيراً في حالات تساقط الشعر وحالات الصلع بصورة كبيرة.
- يزيد زيت النخاع من كثافة الشعر ويزيده قوة.
- ينشط زيت الخروع الدورة الدموية لفروة الرأس ويعمل على تغذية بصيلاته.
- يقوم الزيت بحماية الشعر من العوامل الجوية المختلفة فهو يغلف الشعرة ويزيد من حيويته.
- يزيد من حيوية ولمعان الشعر ويعالج تقصفه أيضاً.
هناك طريقة مخصصة من خلالها يتم استخدام زيت النخاع للشعر والحصول على أفضل نتيجة فورية، وتكون طريقة الاستخدام هذه كما يلي :
- يغسل الشعر بالشامبو والماء الدافيء ويتم تنظيفه جيداً قبل وضع الزيت.
- قبل استخدام زيت النخاع يجب تجفيف الشعر جيداً.
- يتم وضع كمية كثيرة من الزيت على الشعر إذا كان الشعر جافاً، ونضع كمية قليلة إذا كان الشعر دهني.
- نقوم بتدليك فروة الرأس بحركة دائرية لمدة كافية ونركز جيداً على جوانب الرأس والمقدمة لأنها من أكثر الأماكن التي من الممكن حدوث الصلع بها.
- ثم نغطي الشعر بمنشفة ساخنة أو من الممكن الجلوس تحت البخار وإذا لم يمكن ذلك نضع كيس نايلون على الشعر.
- يترك الزيت علي الشعر لمدة خمس ساعات ثم يغسل الشعر بالماء الدافيء والشامبو.
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