طريقة تحضير الحواوشي بدون فرن بسهولة بالخطوات في البيت

الحواوشي بدون فرن من طرق طهي الحواوشي السهلة والتي يعتمد عليها الكثير لطهيه في وقت قصير، ويبحث عن هذه الطريقة الكثير لمعرفة المقادير المضبوطة وطريقة التحضير الصحيحة لتطبيقها والحصول على حواوشي ذو طعم لذيذ و مطهو بنسبة 100%، ويُقدم مع الطحينة حيث تزيد من نكهته وتجعل طعمه لذيذ.

الحواوشي بدون فرن

يأتي الحواوشي في أول الأكلات الشعبية التي تحظى بشعبية كبيرة بين الناس، ويجتمع الكثير على حبه، ويوجد لطهيه أكثر من طريقة، فيمكن تسوية الحواوشي بالفرن ويمكن تسويه بدون فرن.

1 كيلو لحم مفروم ناعم.

1 كيلو بصل مفروم.

ثوم مهروس.

⅕ كوب خل.

2 حبة طماطم.

3 حبة فلفل أخضر.

1 حبة فلفل أخضر حار.

بهارات مشكلة.

ملح.

فلفل أسود.

كمون.

خُبز بلدي.

زيت.

كزبرة وبقدونس مفروم.

في الكبة الكهربائية نضع كلًا من الفلفل الأخضر والبصل والثوم والطماطم مع بعضهم، ونقوم بخفق هذه المكونات معًا.

في وعاء عميق نضع اللحم المفروم ونضيف له الخليط الموجود بالكبة الكهربائية.

نُضيف الكزبرة والبقدونس.

ثم بعدها نُضيف الخل والفلفل الحار حسب الرغبة.

في هذه الخطوة نُضيف البهارات والملح والفلفل الأسود والكمون.

نقلب المكونات جيدًا حتى تتجانس.

نتركها بالثلاجة لمدة نصف ساعة.

نقوم بفتح الخُبز من جهة واحدة فقط.

نضع قطعة لحم مفروم بكل رغيف، حتى ننتهي من كمية اللحم والخُبز.

في مقلاة على النار نتركها تسخن جيدًا.

نضع بها كمية قليلة من الزيت يسخن.

نقوم بوضع كل رغيف على حدا حتى ينضج، ونتأكد من تسوية اللحم بالداخل بشكل جيد.

نكرر هذه الخطوة حتى الانتهاء من الكمية الموجودة

نُقدم الحواوشي مع سلطة الطحينة والسلطة الخضراء.

يمكن تقديم البطاطس المحمرة مع الحواوشي.

مكونات الحواوشي بدون فرنطريقة تحضير الحواوشي بدون فرن