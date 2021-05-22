الطريقة الصحيحة لعمل الكيكة العادية فى البيت هشة جدا

الطريقة الصحيحة لعمل الكيكة العادية وهي الكيكة البيتي التي تقوم بعملها معظم ستات البيوت، سنوضح لكم المقادير المضبوطة الكيكة العادية، وكيف تكون الكيك لونها فاتح وملمسها قطني ولا توجد بها أى رائحة زفارة، وستكون أنجح كيكة يمكن أن تجهزها ست البيت في المنزل. مقادير الكيكة العادية ثلاث بيضات

واحد كوب زيت

واحد كوب لبن

كوبان ونصف من الدقيق

كوب ونصف سكر

بشر قشر ليمون

عصير ليمونة

ذرة ملح

نصف ملعقة من بيكربونات صوديوم (كربوناتو)

كيس بيكنج بودر

فانيليا طريقة تجهيز الكيك العادي في المنزل نخلط الدقيق اولاً مع البيكنج بودر جيدا حتى نضمن وصول البيكنج بودر لكل أجزاء الدقيق ونقوم بنخل الدقيق أكثر من مرة حتى تكون الكيكة هشة

نحضر خلاط ونضع فيه أولاً البيض وبعدها نضع السكر ثم بشر الليمونة، وننزل ايضا بعصير الليمونة ثم نضرب هذه المكونا معاً في الخلاط ونستمر في ضربه حتى يصبح الخليط فاتح جدا

ثم نبدأ في اضافة الزيت مثل السرسوب أثناء ما يكون الخلاط شغال، ونلاحظ أن خليط الكيك في الخلاط بدأ يكون أكثر سمكا وكثافة بعد اضافة الزيت ونضيف بعدها الفانيليا ونضربهم

ثم نضيف الخليط الذي يتواجد في الخلاط مع الدقيق والبيكنج بودر، حيث نضيف الدقيق قليلاً قليلاً ولا نضيفه مرة واحدة حتى لا يكون هناك تكتلات ثم نخلطهم معا حتي يمتزجا جيدا

آخر شىء نضيفه الى الكيك هو اللبن حيث من المهم اضافته كآخر خطوة نقوم بعملها، حتى يؤدي الي ان تكون الكيك فاتح ونقلبه جيدا مع الخليط

نجهز كوب ونضع فيها ملعقة خل مع ملعقة بيكنج بودر ونقلبهم حتى يحدث فوران ونضيفها مباشرة للكيك

نجهز صينية ونضع فيها الخليط وندخلها الفرن مقادير الكيكة العاديةطريقة تجهيز الكيك العادي في المنزل الوسوم

الطريقة الصحيحة لعمل الكيكة العادية وهي الكيكة البيتي التي تقوم بعملها معظم ستات البيوت، سنوضح لكم المقادير المضبوطة الكيكة العادية، وكيف تكون الكيك لونها فاتح وملمسها قطني ولا توجد بها أى رائحة زفارة، وستكون أنجح كيكة يمكن أن تجهزها ست البيت في المنزل. مقادير الكيكة العادية ثلاث بيضات

واحد كوب زيت

واحد كوب لبن

كوبان ونصف من الدقيق

كوب ونصف سكر

بشر قشر ليمون

عصير ليمونة

ذرة ملح

نصف ملعقة من بيكربونات صوديوم (كربوناتو)

كيس بيكنج بودر

فانيليا طريقة تجهيز الكيك العادي في المنزل نخلط الدقيق اولاً مع البيكنج بودر جيدا حتى نضمن وصول البيكنج بودر لكل أجزاء الدقيق ونقوم بنخل الدقيق أكثر من مرة حتى تكون الكيكة هشة

نحضر خلاط ونضع فيه أولاً البيض وبعدها نضع السكر ثم بشر الليمونة، وننزل ايضا بعصير الليمونة ثم نضرب هذه المكونا معاً في الخلاط ونستمر في ضربه حتى يصبح الخليط فاتح جدا

ثم نبدأ في اضافة الزيت مثل السرسوب أثناء ما يكون الخلاط شغال، ونلاحظ أن خليط الكيك في الخلاط بدأ يكون أكثر سمكا وكثافة بعد اضافة الزيت ونضيف بعدها الفانيليا ونضربهم

ثم نضيف الخليط الذي يتواجد في الخلاط مع الدقيق والبيكنج بودر، حيث نضيف الدقيق قليلاً قليلاً ولا نضيفه مرة واحدة حتى لا يكون هناك تكتلات ثم نخلطهم معا حتي يمتزجا جيدا

آخر شىء نضيفه الى الكيك هو اللبن حيث من المهم اضافته كآخر خطوة نقوم بعملها، حتى يؤدي الي ان تكون الكيك فاتح ونقلبه جيدا مع الخليط

نجهز كوب ونضع فيها ملعقة خل مع ملعقة بيكنج بودر ونقلبهم حتى يحدث فوران ونضيفها مباشرة للكيك

نجهز صينية ونضع فيها الخليط وندخلها الفرن مقادير الكيكة العاديةطريقة تجهيز الكيك العادي في المنزل

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