أسرار تحضير الحليب المكثف بسهولة بالخطوات في المنزل مثل الجاهز

الحليب المكثف، هو لبن بقري ينزع منه الماء لتزيد كثافته، ثم يضاف إليه السكر أحياناً، ليصبح حليب مكثف مُحلى طويل الأجل، ولا يتلف، يخزن في علب حديدية ولا يحتاج للتبريد، يستخدم الحليب المكثف المحلى في صناعة الحلويات، يدخل الحليب المكثف والمحلى في صناعة الكثير من الأطعمة والحلويات في البيت، كما يمكن استخدامه في صناعة الكراميل وغيرها من الحلويات، ونظرا لارتفاع سعره في السوق، وللحد من انتشار فيروس كورونا المتسجد، نقدم طريقة عمل حليب مكثف ومحلى في البيت.

استخدامات الحليب المكثف الشهي

يستخدم اللبن المكثف المحلي في اعداد العديد الحلويات والمشروبات، فيستخدم مثلا في اعداد القهوة المثلجة و الحشو للحلويات الشرقية مثل صوابع زينب كما أن اللبن المكثف المحلي يستخدم مع العديد من الكيكات و بعض أنواع الكوكيز وحلويات أخرى يمكنك عمل حليب مكثف محلى نباتي باستبدال الحليب كامل الدسم بحليب جوز الهند.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من الفانيلّا، او الزبدة.

كوب من الماء الساخن.

كوبان من الحليب المجفف كامل الدسم.

كوبان من السكر الناعم.

نُضع الحليب المجفّف في وعاءٍ على النّار، ويفضّل استخدام وعاء من التّيفال.

نُضيف الماء السّاخن ونشعل النّار على حرارة منخفضة، ونحرّك قليلاً حتّى يذوب الحليب بشكلٍ تامّ. نُضيف السّكّر، ونحرّكه حتّى يذوب ويمتزج مع الحليب.

نضيف الفانيّلا أو الزّبدة حسب الرّغبة، ثمّ نحرّك جيداً. يبقى المزيج السّابق على النّار الهادئة مع الاستمرار في التّحريك دون توقّف مدّة نصف ساعة تقريباً، أو حتّى نلاحظ أنّ المزيج قد أصبحَ كثيفَ القوام.

نرفعه عن النّار ونتركه جانباً حتّى يبرد. نسكبه في وعاءٍ مُحكم الإغلاق ثمّ نحتفظ به في الثلّاجة إلى حين استخدامه.

مقادير الحليب المكثفطريقة تحضير الحليب المكثف