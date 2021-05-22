أسهل طريقة تحضير لأشهى كريم كراميل بسهولة في المنزل

كريم كراميل من أصناف الحلوى اللذيذة، والتي تناسب جميع الأعمار وخاصةً الإفطار الصغار التي يبدأ عمرهم من سنة، وهي خفيفة تحتوي على نسب معادلة من المواد الغذائية التي تناسب الجسم، علاوة على ذلك أنها ذو طعم مميز ولهذا كثير من الأطفال يعشق تناولها وكثير من الأمهات تفضل تحضيرها لأولادها.

كريم كراميل

هذه الحلوى لابد أن يمكن تحضيرها إلا من خلال المنزل، فلا يجب شرائها من الخارج حتى لا تتعرض التلوث، وتكون باهظة الثمن، لذا سنقوم بعرض أفضل وأسهل طريقة لتحضير الكريم كراميل، سنقدم أقل المقادير التي تناسب الجميع ومتواجد في كل منزل، وفي النهاية يكون لديك نتيجة مرضية بطعم مميزة ونكهة طيبة، تابعونا وسنقدم أهم وأدق المكونات وأهم الخطوات.

2 كوب لبن.

كوب سكر.

6 بيضات.

ملعقة صغيرة فانيليا

نأخد نصف مقدار السكر ونضعه في مقلاة على نار متوسطة إلا أن تحترق حبيبات السكر، ثم نضيف إليها ربع كوب من الماء ونقلب وسيصبح لونه بني غامق أو أسود.

نبدأ بتدفئة اللبن، وبذلك تكون الخطوة السابقة أن الكراميل جاهز، ونترك الكراميل جانبًا حتى يبرد بشكل تام.

نقوم بخفق البيض مع الفانيليا، ثم نضيف إليه اللبن ونقوم بتقليب كافة المكونات حتى تتجانس مع بعضها البعض.

هذه خطوة مميزة يعطي نتيجة إيجابية وهي القيام بتصفية الخليط السابق حتى ننزع الرغوة من على الكراميل.

يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وندخل الصينية داخل الفرن لمدة ساعة إلا ربع أو ساعة تقريبًا او نتركه حتى يجمد.

نخرج الصينية من الفرن ونتركها تبرد قليلًا، ونقوم بتزينها بقليل من المكسرات أو المربى أو حسب الرغبة، ثم نضعها في الثلاجة لمد يوم كامل وبذلك يكون الكريم كراميل جاهز للتقديم وبالهنا والشفا.

يقدم الكريم كراميل في اليوم التالي من تحضيره.

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