أسرار وتكات تحضير كيك بصوص التوفي لذيذ ورائع في البيت مثل محلات الحلواني

كيك بصوص التوفي يعتبر من الذ واطعم الحلويات الممتعة التى يقبل عليها الاطفال والكبار، لذا تحرص النساء على تعلم طريقة إعدادها من خلال المنزل، لكي تقدمها لأولادها وتسعدهم بها فأكثر ما يسعد الأطفال أن يعد لهم الحلوى المفضلة إليهم، لذلك تبحث النساء عن الطريقة الناجحة لإعداد كيك التوفي، التي سوف نقوم بتوضيحه بالتفصيل.

كيك بصوص التوفي

من أنواع الكيك الذي يمكن أن يزين بالكثير من الحشوات بجانب صوص التوفي، حيث يمكن أن يتم حشوها الكريمة الشيكولاتة أو الكريم شانتيه، فكلهما يعطي مذاق إضافي إلى صوص التوفي ويجعل الطعم أغنى، كما يمكن الاكتفاء بالصوص هذا إلى جانب أن الطريقة سهلة التنفيذ لكي تكون مثل الجاهزة.

2 كوب دقيق.

كوب سكر ناعم.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ربع كوب زيت.

كوب من الزبادى.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

رشة من الملح.

ربع كوب ماء.

علبة قشطة.

رشة ملح.

كوب سكر.

ربع كوب زبدة.

نقوم بإحضار وعاء ونضع البيض والفانيليا فيه ونضرب بالمضرب الكهربائى جيدا لمدة خمس دقائق حتى يصبح الخليط افتح.

ثم نضيف السكر ونضرب بالمضرب مرة أخرى جيدا لمدة ثلاث دقائق.

ونضيف الزيت والزبادي ونخلطهم مع باقي المكونات السائلة.

ننخل الدقيق على مرتين او ثلاثة ونضيف البيكنج بودر ورشة الملح ونقلبه.

نضيف الدقيق الى خليط البيض ونضرب بالضرب على أقل سرعة ثم نحضر صينية حسب الشكل وندهنها بالسمنة ونضع فيه خليط الكيكة.

وبعدها نضع كيك فى الفرن على درجة حرارة 170 درجة لمدة نصف ساعة.

وبعد سواها نتركها تبرد ونقوم بتحضير صوص التوفي.

نحضر إناء ونضع السكر ويترك بدون تقليب حتى يصبح ذهبي اللون.

نضيف الماء ونترك حتى يغلى ثم نضيف القشطة ونقلب على نار هادئة حتى الوصول إلى القوام المعروف.

نضع الصوص على الكيك ثم يقطع ويقدم بارد.

مكونات كيك بصوص التوفيمكونات صوص التوفيخطوات تحضير الكيك بصوص التوفي