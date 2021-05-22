أسرار تحضير عجينة الحليب السريعة للمعجنات الهشة الطرية في البيت

عجينة الحليب ، هي من أنواع المعجنات الناجحة التي لا تستطيع أي أم أن تتخلى عنها في منزلها، إذ أن تلك العجينة من الممكن بواسطتها أن يتم صنع أشكال عدة، كما أنها من الممكن أن تُستخدم في صنع الفينو أو البيتزا والعديد من المعجنات، إذ أنها سريعة وتكون ملائمة لكل الرحلات وكذلك الخروجات الصيفية، إذ أن تلك الخروجات تكون بحاجة للمعجنات السريعة، وهذه المعجنات يعشقها الأطفال. مكونات عجينة الحليب 4 أكواب من الدقيق الخاص بالمعجنات.

بيضة لدهن الوجه.

⅓ كوب دقيق.

كوب إلا ربع ماء.

ملعقتين كبيرتين من الخميرة.

3 ملعقة كبيرة حليب بودر.

كوب حليب.

½ ملعقة صغيرة ملح.

بيضة.

ربع كوب زبدة.

ربع كوب سكر. طريقة تحضير عجينة الحليب قومي أولًا بتحضير محسن العجينة وذلك عن طريق تجهيز مقلاة على نار مرتفعة وضعي بها ثلث كوب الدفيف، والكوب إلا ربع من الماء ويتم تقليبه بشكل مستمر إلى أن تكون العجينة متماسكة قليلًا وليست لاصقة بجوانب المقلاة وبعد ذلك ابعديها عن من النار.

في قدر كبير قومي بوضع الملح والحليب والدقيق وقومي بمزجهم، وبعد ذلك ضعي العجينة المحسنة وامزجيهم بواسطة العجان الكهربي.

ومن ثم قومي بوضع السكر والخميرة لكوب الحليب وبعد ذلك قومي بسكبهم على المزيج، وبعد ذلك أضيفي البيضة.

قومي بعجن المزيج جيدا إلى أن تمتلكين عجينة متماسكة.

ومن ثم أضيفي الزبدة عليها ولا بد أن تكون درجة حرارتها بدرجة حرارة الغرفة مع المزج مرة أخرى إلى أن تمتزج العجينة بالزبدة وتكون طرية وليست ملتصقة.

اتركي العجينة حتى تختمر لتقومي بتشكيلها بعد ذلك.

قومي بتقطيع العجينة لقطع صغيرة، وضعي بهم الحشوة واتركيها حتى يختمروا.

ادهني الوجه بواسطة صفار البيض ومن ثم أدخليها الفرن بدرجة حرارة 200°. الوسوم

عجينة الحليب ، هي من أنواع المعجنات الناجحة التي لا تستطيع أي أم أن تتخلى عنها في منزلها، إذ أن تلك العجينة من الممكن بواسطتها أن يتم صنع أشكال عدة، كما أنها من الممكن أن تُستخدم في صنع الفينو أو البيتزا والعديد من المعجنات، إذ أنها سريعة وتكون ملائمة لكل الرحلات وكذلك الخروجات الصيفية، إذ أن تلك الخروجات تكون بحاجة للمعجنات السريعة، وهذه المعجنات يعشقها الأطفال. مكونات عجينة الحليب 4 أكواب من الدقيق الخاص بالمعجنات.

بيضة لدهن الوجه.

⅓ كوب دقيق.

كوب إلا ربع ماء.

ملعقتين كبيرتين من الخميرة.

3 ملعقة كبيرة حليب بودر.

كوب حليب.

½ ملعقة صغيرة ملح.

بيضة.

ربع كوب زبدة.

ربع كوب سكر. طريقة تحضير عجينة الحليب قومي أولًا بتحضير محسن العجينة وذلك عن طريق تجهيز مقلاة على نار مرتفعة وضعي بها ثلث كوب الدفيف، والكوب إلا ربع من الماء ويتم تقليبه بشكل مستمر إلى أن تكون العجينة متماسكة قليلًا وليست لاصقة بجوانب المقلاة وبعد ذلك ابعديها عن من النار.

في قدر كبير قومي بوضع الملح والحليب والدقيق وقومي بمزجهم، وبعد ذلك ضعي العجينة المحسنة وامزجيهم بواسطة العجان الكهربي.

ومن ثم قومي بوضع السكر والخميرة لكوب الحليب وبعد ذلك قومي بسكبهم على المزيج، وبعد ذلك أضيفي البيضة.

قومي بعجن المزيج جيدا إلى أن تمتلكين عجينة متماسكة.

ومن ثم أضيفي الزبدة عليها ولا بد أن تكون درجة حرارتها بدرجة حرارة الغرفة مع المزج مرة أخرى إلى أن تمتزج العجينة بالزبدة وتكون طرية وليست ملتصقة.

اتركي العجينة حتى تختمر لتقومي بتشكيلها بعد ذلك.

قومي بتقطيع العجينة لقطع صغيرة، وضعي بهم الحشوة واتركيها حتى يختمروا.

ادهني الوجه بواسطة صفار البيض ومن ثم أدخليها الفرن بدرجة حرارة 200°.

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