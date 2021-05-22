بملعقة حنة طريقة صبغ الحواجب في المنزل لحواجب تقيلة وجذابة بدون تاتو وضرر

تسعي الكثير من السيدات الي الظهور بمظهر جذاب يلفت جميع الانظار لذلك فهي تهتم بالعناية ببشرتها وشعرها واهم ما يميز جمال المراة هو لون حواجبها وكم انه متناسق مع لون بشرتها وشعرها، وان استخدام المواد الكميائية في صبغ شعر الحواجب يؤثر بالسلب علي كثافة الحواجب ومظهرها، اي انه يجعلها تظهر اكثر تعقدا، ولكن استخدام المواد الطبيعية في صبغ الحواجب تعطي نتيجة طبيعية وامنة. صبغ الحواجب بالحنة المكونات: معلقة صغيرة من الحنة الخضراء.

معلقة زيت خروج.

معلقة صغيرة زيت لوز.

فرشاة صغيرة.

وعاء. طريقة التحضير نحضر وعاء نظيف ونضع به معلقة صغيرة من الحنة الخضراء ومعلقة من زيت الخروع ومعلقة صغيرة من زيت اللوز ونقوم بتقليبهم جيدا حتي يصبح خليطا واحدا ونضع اربع قطرات من الماء المغلي ونستمر في التقليب لمدة 3 دقائق.

نترك خليط صبغة الحواجب الطبيعي لمدة خمس دقائق لكي تتفاعل جميع المكونات مع بعضها البعض لتعطي نتيجه فعالة.

نقوم بتنظيف الحواجب قبل وضع الصبغة الطبيعية عليها تنظف الحواجب عن طريق ازالة الشعر الزائد وشطف الوجه جيدا بالماء الفاتر.

نترك الوجه لكي يجف تماما قبل وضع الصبغة الطبيعية علي الحواجب.

نحضر فرشاة خاصة بالحواجب ونقوم بنقعها في ماء مغلي وملح لكي يتم تطهيرها والقضاء علي كافة الجراثيم منعنا من انتشار اي عدوي ناتجة عن سوء التنظيف.

نضع الفرشاة في صبغة الحواجب ونقوم بتوزيع الصبغة علي جميع اجزاء الحواجب.

بعد الانتهاء من توزيع الصبغة علي الحواجب نتركها لمدة حمس دقائق وفي حالة الرغبة في الحصول علي لون داكن نتركها مدة اطول من ذلك اي نتركها 7 دقائق.

بعدها نقوم بفرك الحواجب وغسل الحواجب جيدا بالماء الفاتر.

تكرر صبغة الحواجب ثلاث مرات شهريا حسب الرغبة في تغيير لون الحواجب. الوسوم

تسعي الكثير من السيدات الي الظهور بمظهر جذاب يلفت جميع الانظار لذلك فهي تهتم بالعناية ببشرتها وشعرها واهم ما يميز جمال المراة هو لون حواجبها وكم انه متناسق مع لون بشرتها وشعرها، وان استخدام المواد الكميائية في صبغ شعر الحواجب يؤثر بالسلب علي كثافة الحواجب ومظهرها، اي انه يجعلها تظهر اكثر تعقدا، ولكن استخدام المواد الطبيعية في صبغ الحواجب تعطي نتيجة طبيعية وامنة. صبغ الحواجب بالحنة المكونات: معلقة صغيرة من الحنة الخضراء.

معلقة زيت خروج.

معلقة صغيرة زيت لوز.

فرشاة صغيرة.

وعاء. طريقة التحضير نحضر وعاء نظيف ونضع به معلقة صغيرة من الحنة الخضراء ومعلقة من زيت الخروع ومعلقة صغيرة من زيت اللوز ونقوم بتقليبهم جيدا حتي يصبح خليطا واحدا ونضع اربع قطرات من الماء المغلي ونستمر في التقليب لمدة 3 دقائق.

نترك خليط صبغة الحواجب الطبيعي لمدة خمس دقائق لكي تتفاعل جميع المكونات مع بعضها البعض لتعطي نتيجه فعالة.

نقوم بتنظيف الحواجب قبل وضع الصبغة الطبيعية عليها تنظف الحواجب عن طريق ازالة الشعر الزائد وشطف الوجه جيدا بالماء الفاتر.

نترك الوجه لكي يجف تماما قبل وضع الصبغة الطبيعية علي الحواجب.

نحضر فرشاة خاصة بالحواجب ونقوم بنقعها في ماء مغلي وملح لكي يتم تطهيرها والقضاء علي كافة الجراثيم منعنا من انتشار اي عدوي ناتجة عن سوء التنظيف.

نضع الفرشاة في صبغة الحواجب ونقوم بتوزيع الصبغة علي جميع اجزاء الحواجب.

بعد الانتهاء من توزيع الصبغة علي الحواجب نتركها لمدة حمس دقائق وفي حالة الرغبة في الحصول علي لون داكن نتركها مدة اطول من ذلك اي نتركها 7 دقائق.

بعدها نقوم بفرك الحواجب وغسل الحواجب جيدا بالماء الفاتر.

تكرر صبغة الحواجب ثلاث مرات شهريا حسب الرغبة في تغيير لون الحواجب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بملعقة حنة طريقة صبغ الحواجب في المنزل لحواجب تقيلة وجذابة بدون تاتو وضرر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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