أشهي تتبيلة ممكن تاكليها طريقة عمل الشيش طاووق بطعم رائع ولذيذ مثل المطاعم

يعتبر الشيش طاووق من اشهي والذ الاكلات في جميع انحاء العالم حيث يحتوي الشيش طاووق علي الدجاج كمكون اساسي له، بالاضافة الي ارتفاع قيمة الدجاج الغذائية تحتوي لحوم الدجاج علي الفيتامينات والمعادن اللازمة لبناء الجسم، لذلك تحرص الكثير من الامهات الي تناول اولادها وجميع افراد المنزل لحوم الدجاج الغنية بالبروتين اللازم لبناء الجسم ومد الجسم بالطاقة. طريقة عمل الشيش طاووق طريقة عمل الشيش طاووق المكونات: كيلو بانيه.

فلفل الوان.

كوسه.

بطاطس.

طماطم.

خل.

ملح.

توابل.

ليمون.

اسياخ.

بصل.

ثوم.

ارز بسمتي. طريقة تحضير الشيش طاووق نحضر الدجاج ونقوم بتقطيعه الي مكعبات وبعدها نضع كوب من الماء الفاتر علي مكعبات الدجاج ومعلقة كبيرة من الخل ومعلقة مم الليمون ومعلقة كبيرة من الملح ونقوم بتقليبهم جيدا حتي يصبح خليطا واحدا.

نقوم باحضار الخضار الكوسة والبصل والطماطم والبطاطس والفلفل وبعدها نغسلهم جيدا ثم نقطعهم الي مكعبات في مثل حجم الدجاج.

نقوم بفرم بصلة وطماطم وفص ثوم ونضيف معلقة من الخل ومعلقة من عصير الليمون والتوابل ونقوم بتقليبهم جيدا حتي يصبح خليطا واحدا وبعدها نقوم باخراج مكعبات الدجاج من الماء والملح ونضعها في هذا الخليط ونتركها لمدة ساعة في الثلاجة لكي تتشرب مكعبات الدجاج من جميع مكونات الخلطة لتعطينا في النهاية طعم لذيذ.

نحضر كوب الارز البسمتي ونضع كوب وربع من الماء علي النار ونضع معلقة من الكزبرة ومعلقة الكركم ومعلقه من الكاري وبعدها نضيف الارز يستمر لمدة سبع دقائق لكي يصل الي النضج التام نضع الارز في طبق للتقديم.

نحضر الاسياخ ونضع مكعب من الدجاج وبعدها مكعب من الكوسة ثم مكعب من البصل ثم مكعب من البطاطس ثم مكعب من الطماطم ونستمر في ذلك حتي تنتهي كمية الشيش طاووق.

نضع الاسياخ في الفرن لمدة خمس دقائق علي نغر هادئة مع الاستمرار في التقليب.

نضع اسياخ الشيش طاووق فوق طبق الارز ويقدم ساخنا. الوسوم

يعتبر الشيش طاووق من اشهي والذ الاكلات في جميع انحاء العالم حيث يحتوي الشيش طاووق علي الدجاج كمكون اساسي له، بالاضافة الي ارتفاع قيمة الدجاج الغذائية تحتوي لحوم الدجاج علي الفيتامينات والمعادن اللازمة لبناء الجسم، لذلك تحرص الكثير من الامهات الي تناول اولادها وجميع افراد المنزل لحوم الدجاج الغنية بالبروتين اللازم لبناء الجسم ومد الجسم بالطاقة. طريقة عمل الشيش طاووق طريقة عمل الشيش طاووق المكونات: كيلو بانيه.

فلفل الوان.

كوسه.

بطاطس.

طماطم.

خل.

ملح.

توابل.

ليمون.

اسياخ.

بصل.

ثوم.

ارز بسمتي. طريقة تحضير الشيش طاووق نحضر الدجاج ونقوم بتقطيعه الي مكعبات وبعدها نضع كوب من الماء الفاتر علي مكعبات الدجاج ومعلقة كبيرة من الخل ومعلقة مم الليمون ومعلقة كبيرة من الملح ونقوم بتقليبهم جيدا حتي يصبح خليطا واحدا.

نقوم باحضار الخضار الكوسة والبصل والطماطم والبطاطس والفلفل وبعدها نغسلهم جيدا ثم نقطعهم الي مكعبات في مثل حجم الدجاج.

نقوم بفرم بصلة وطماطم وفص ثوم ونضيف معلقة من الخل ومعلقة من عصير الليمون والتوابل ونقوم بتقليبهم جيدا حتي يصبح خليطا واحدا وبعدها نقوم باخراج مكعبات الدجاج من الماء والملح ونضعها في هذا الخليط ونتركها لمدة ساعة في الثلاجة لكي تتشرب مكعبات الدجاج من جميع مكونات الخلطة لتعطينا في النهاية طعم لذيذ.

نحضر كوب الارز البسمتي ونضع كوب وربع من الماء علي النار ونضع معلقة من الكزبرة ومعلقة الكركم ومعلقه من الكاري وبعدها نضيف الارز يستمر لمدة سبع دقائق لكي يصل الي النضج التام نضع الارز في طبق للتقديم.

نحضر الاسياخ ونضع مكعب من الدجاج وبعدها مكعب من الكوسة ثم مكعب من البصل ثم مكعب من البطاطس ثم مكعب من الطماطم ونستمر في ذلك حتي تنتهي كمية الشيش طاووق.

نضع الاسياخ في الفرن لمدة خمس دقائق علي نغر هادئة مع الاستمرار في التقليب.

نضع اسياخ الشيش طاووق فوق طبق الارز ويقدم ساخنا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أشهي تتبيلة ممكن تاكليها طريقة عمل الشيش طاووق بطعم رائع ولذيذ مثل المطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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