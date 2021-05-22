غيري لون شعرك بالكركم طريقة صبغ الشعر في المنزل بصبغة ولون جذاب وثابت

توجد العديد من الطرق الآمنة المستخدمة من قبل العديد من الأشخاص في صبغ الشعر دون مواد كيماوية ضارة تؤثر علي صحة البصيلة، ومن أفضل الطرق التي تستخدم في صبغ الشعر وهي أحد الطرق الطبيعية الآمنة تماما هي طريقة صبغ الشعر بالكركم، وكما نعلم أن الكركم له العديد من الفوائد الصحية للبشرة والشعر فهو يقوم بإعطاء بون ذهبي لامع متميز للشعر. طريقة صبغ الشعر بالكركم طريقة صبغ الشعر بالكركم المكونات. خمسة ملاعق كبيرة من الكركم

ماء دافئ للعجن

إناء لمزج الخليط

ماء ورد طريقة التحضير نقوم بوضع الكمية من الكركم في الإناء ونضع نصف الماء معنا وثلاث ملاعق من ماء الورد.

ومن ثم نقوم بالتقليب جيدا حتي الحصول علي مزيج متماسك قليلا ويمكنه الثبوت علي الشعر.

نقوم بغسل الشعر جيدا بالماء والصابون ونتركه يجف في الهواء حتي يصبح فقط رطب.

نقوم بعدها بتطبيق الكركم علي الشعر بإستخدام الفرشاة المخصصة لوضع هذا الماسك.

نأخذ كمية في الفرشاة ومقيم الشعر إلي خصل ونقوم بفرد الكركم علي الخصلة من الجذور وحتي الأطراف.

نستمر في فرد الكركم علي الخصل حتي ننتهي تماما من الشعر بأكمله ويكون قد تم صبغه بالكامل بهذه الطريقة ونتركه ساعتين.

بعد مرور الساعتين نقوم بفك البونيه الذي يتم وضعه علي الرأس بعد لف الشعر طاقية لعدم سقوط الكركم.

بعد ذلك نقوم بإزالة الغطاء من علي الرأس وتركها تجف، وبعد ذلك نقوم بتسريح الشعر بالمشط للتخلص من بقايا الكركم بالشعر.

الخطوة التالية هي غسيل الشعر من الصبغة وهذا من خلال الشامبو المناسب لفروة الرأس مع الماء الدافئ وغسله جيدا والتخلص من أي عوالق الكركم داخل الرأس أو الشعر.

وهكذا نحصل علي صبغة ذهبية من خلال الكركم الطبيعي فهي وصفة طبيعية تماما. الوسوم

توجد العديد من الطرق الآمنة المستخدمة من قبل العديد من الأشخاص في صبغ الشعر دون مواد كيماوية ضارة تؤثر علي صحة البصيلة، ومن أفضل الطرق التي تستخدم في صبغ الشعر وهي أحد الطرق الطبيعية الآمنة تماما هي طريقة صبغ الشعر بالكركم، وكما نعلم أن الكركم له العديد من الفوائد الصحية للبشرة والشعر فهو يقوم بإعطاء بون ذهبي لامع متميز للشعر. طريقة صبغ الشعر بالكركم طريقة صبغ الشعر بالكركم المكونات. خمسة ملاعق كبيرة من الكركم

ماء دافئ للعجن

إناء لمزج الخليط

ماء ورد طريقة التحضير نقوم بوضع الكمية من الكركم في الإناء ونضع نصف الماء معنا وثلاث ملاعق من ماء الورد.

ومن ثم نقوم بالتقليب جيدا حتي الحصول علي مزيج متماسك قليلا ويمكنه الثبوت علي الشعر.

نقوم بغسل الشعر جيدا بالماء والصابون ونتركه يجف في الهواء حتي يصبح فقط رطب.

نقوم بعدها بتطبيق الكركم علي الشعر بإستخدام الفرشاة المخصصة لوضع هذا الماسك.

نأخذ كمية في الفرشاة ومقيم الشعر إلي خصل ونقوم بفرد الكركم علي الخصلة من الجذور وحتي الأطراف.

نستمر في فرد الكركم علي الخصل حتي ننتهي تماما من الشعر بأكمله ويكون قد تم صبغه بالكامل بهذه الطريقة ونتركه ساعتين.

بعد مرور الساعتين نقوم بفك البونيه الذي يتم وضعه علي الرأس بعد لف الشعر طاقية لعدم سقوط الكركم.

بعد ذلك نقوم بإزالة الغطاء من علي الرأس وتركها تجف، وبعد ذلك نقوم بتسريح الشعر بالمشط للتخلص من بقايا الكركم بالشعر.

الخطوة التالية هي غسيل الشعر من الصبغة وهذا من خلال الشامبو المناسب لفروة الرأس مع الماء الدافئ وغسله جيدا والتخلص من أي عوالق الكركم داخل الرأس أو الشعر.

وهكذا نحصل علي صبغة ذهبية من خلال الكركم الطبيعي فهي وصفة طبيعية تماما.

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