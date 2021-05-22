طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية عالفحم الاقتصادية بطعم لذيذ وتتبيلة تجنن

يرد كثيرا الي محركات البحث طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية والقيمة الغذائة للدجاج صنف الدجاج من بين كافة انواع اللحوم عالميا انه اكثر انواع اللحوم التي تحتوي علي نسبة كبيرة جدا من البروتين اللازم لبناء الجسم والحفاظ علي الجهاز المناعي لدي الاطفال وكبار السن وجميع المراحل العمرية المختلفة مكونات الكفتة اقتصادية للغاية موجودة في كل بيت.

تعد كفتة الفراخ المشوية من الأكلات الأقتصادية، والتي يقبل على تناولها الكثير نظراُ لفوائد الفراخ على الجسم، وسوف نوضح لكم الآن مكونات وخطوات طريقة كفتة الفراخ.

المكونات:

نصف كيلو من لحوم الدجاج.

بصل.

ثوم.

بقدونس.

كزبرة.

فلفل أسود.

شطة.

خلطة كفته.

فحم.

شبكة بوتجاز.

ملح ابيض.