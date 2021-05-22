طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية عالفحم الاقتصادية بطعم لذيذ وتتبيلة تجنن

يرد كثيرا الي محركات البحث طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية والقيمة الغذائة للدجاج صنف الدجاج من بين كافة انواع اللحوم عالميا انه اكثر انواع اللحوم التي تحتوي علي نسبة كبيرة جدا من البروتين اللازم لبناء الجسم والحفاظ علي الجهاز المناعي لدي الاطفال وكبار السن وجميع المراحل العمرية المختلفة مكونات الكفتة اقتصادية للغاية موجودة في كل بيت.طريقة كفتة الفراخ المشوية علي الفحم
تعد كفتة الفراخ المشوية من الأكلات الأقتصادية، والتي يقبل على تناولها الكثير نظراُ لفوائد الفراخ على الجسم، وسوف نوضح لكم الآن مكونات وخطوات طريقة كفتة الفراخ.
المكونات:
- نصف كيلو من لحوم الدجاج.
- بصل.
- ثوم.
- بقدونس.
- كزبرة.
- فلفل أسود.
- شطة.
- خلطة كفته.
- فحم.
- شبكة بوتجاز.
- ملح ابيض.
- نحضر لحوم الدجاج ونضعها في ماء وملح لمدة ساعة لكي يتم تنظيفها وتتخلص من اي شوائب موجودة بها.
- بعدها نقوم بفرمها في الكبة حتى تصبح ناعمة تماما ويشهل تشكيلها.
- نحضر البقدونس والثوم والبصل ونقوم بفرمهم في الكبة جيدا وبعدها نقوم بعزل الماء منهم في كبق ووضع الباقي على الفراخ المفرومة.
- نضع معلقة من الملح الأبيض على الفراخ المفرومة ومعلقة من الكزبرة المطحونة ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ومعلقة صغيرة من الشطة ومعلقة كبيرة من خلطة الكفتة.
- وبعدها نقوم بتقليب هذه المكونات مع بعضها البعض حتي تصبح خليطا واحدا نستمر في عجن خليط الكفته لمدة خمس دقائق حتي تتجانس جميع المكونات.
- نحضر الاسياخ ونقوم بتنظيفها جيدا من خلال غسلها بالماء والصابون والسلك للتخلص من اي شوائب متعلقة بها.
- وبعدها نترك الاسياخ حتي تحف.
- نحضر ماء البصل والثوم المفروم والبقدونس ونقوم بوضع الايدي فيه وبعدها ناخذ قطعة من عجين الكفته وفقا لحجم السيخ نقوم بعدها بفرد عجينه الكفتة علي السيخ ونستعمل ناء البصل والثوم المفروم والبقدونس لتسهيل تشكيل كفتة الفراخ علي السيخ.
- نشعل الفحم ونضع شبكة البوتجاز فوقه وبعدها اسياخ كفتة الفراخ نستمر في تقليب الاسياخ حتي تنضج تستغرق خمس دقائق.
- تقدم كفتة الفراخ المشوية علي الفحم ساخنة.
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يرد كثيرا الي محركات البحث طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية والقيمة الغذائة للدجاج صنف الدجاج من بين كافة انواع اللحوم عالميا انه اكثر انواع اللحوم التي تحتوي علي نسبة كبيرة جدا من البروتين اللازم لبناء الجسم والحفاظ علي الجهاز المناعي لدي الاطفال وكبار السن وجميع المراحل العمرية المختلفة مكونات الكفتة اقتصادية للغاية موجودة في كل بيت.طريقة كفتة الفراخ المشوية علي الفحم
تعد كفتة الفراخ المشوية من الأكلات الأقتصادية، والتي يقبل على تناولها الكثير نظراُ لفوائد الفراخ على الجسم، وسوف نوضح لكم الآن مكونات وخطوات طريقة كفتة الفراخ.
المكونات:
- نصف كيلو من لحوم الدجاج.
- بصل.
- ثوم.
- بقدونس.
- كزبرة.
- فلفل أسود.
- شطة.
- خلطة كفته.
- فحم.
- شبكة بوتجاز.
- ملح ابيض.
- نحضر لحوم الدجاج ونضعها في ماء وملح لمدة ساعة لكي يتم تنظيفها وتتخلص من اي شوائب موجودة بها.
- بعدها نقوم بفرمها في الكبة حتى تصبح ناعمة تماما ويشهل تشكيلها.
- نحضر البقدونس والثوم والبصل ونقوم بفرمهم في الكبة جيدا وبعدها نقوم بعزل الماء منهم في كبق ووضع الباقي على الفراخ المفرومة.
- نضع معلقة من الملح الأبيض على الفراخ المفرومة ومعلقة من الكزبرة المطحونة ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ومعلقة صغيرة من الشطة ومعلقة كبيرة من خلطة الكفتة.
- وبعدها نقوم بتقليب هذه المكونات مع بعضها البعض حتي تصبح خليطا واحدا نستمر في عجن خليط الكفته لمدة خمس دقائق حتي تتجانس جميع المكونات.
- نحضر الاسياخ ونقوم بتنظيفها جيدا من خلال غسلها بالماء والصابون والسلك للتخلص من اي شوائب متعلقة بها.
- وبعدها نترك الاسياخ حتي تحف.
- نحضر ماء البصل والثوم المفروم والبقدونس ونقوم بوضع الايدي فيه وبعدها ناخذ قطعة من عجين الكفته وفقا لحجم السيخ نقوم بعدها بفرد عجينه الكفتة علي السيخ ونستعمل ناء البصل والثوم المفروم والبقدونس لتسهيل تشكيل كفتة الفراخ علي السيخ.
- نشعل الفحم ونضع شبكة البوتجاز فوقه وبعدها اسياخ كفتة الفراخ نستمر في تقليب الاسياخ حتي تنضج تستغرق خمس دقائق.
- تقدم كفتة الفراخ المشوية علي الفحم ساخنة.
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