اسهل طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة والسريعة بمكونات اقتصادية وطعم رائع

يعتبر الكيك من الذ انواع الحلوي المعروفة والمشهورة في معظم بلدان العالم، حيث يوجد أنواع كثيرة للكيك منها الكيك العادي وتسمي بكيكة الشاي، وكيكة بالشوكولاته أو بالقهوة وغيرها الكثير، لكن النوع الالذ ذو المذاق الشهي والجميل هي كيكة الزبادي، فهي من احلي أنواع الكيكات وخاصة لأن يضاف إليها شربات وتكون هشة وطرية جدا. طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة المكونات : كوبان من الدقيق الأبيض المنخول.

ملعقتان صغيرتان من البيكينج بودر.

رشة من الملح.

كوب واحد من السكر.

ثلاث بيضات.

كوب واحد كبير من الرائب أو الزبادي.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا السائلة أو الفانيليا البودر.

ربع كوب من زيت الذرة.

ملعقة واحدة صغيرة من بشر البرتقال أو الليمون. مكونات الشربات كوب من السكر

نصف كوب كبير من الماء.

ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا السائلة أو ماء الورد. طريقة التحضير في البداية لابد من تجهيز الشربات قبل البدء في عمل الكيكة، حيث يتم تحضير إناء ووضعه علي النار ونضع كوب من السكر ونصف كوب كبير من الماء، وعند الغلبان نتركهم عشر دقائق وبعد ذلك نضيف عصير الليمون والفانيليا السائلة، فقد نترك كل هذا علي النار لمدة عشر دقائق مرة أخري ثم نرفع الإناء من علي النار ونتركه حتي يبرد.

يتم تشغيل الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية حتي تسخن الفرن جيدا قبل وضع الكيكة بها.

نحضر الصينية وندهنها بقطة من الزبدة أو السمنة ثم نضع رشة من الدقيق لتغليف الصينية جيدا.

يتم تجهيز طبق ونضع به جميع المكونات الجافة بشرط أن تكون منخولة، حيث نضع الدقيق والبيكينح بودر ورشة من الملح.

نحضر طبق واسع وعميق ونضع به ثلاث بيضات وكوب من السكر، ويتم تحضير مضرب البيض ونقوم بتشغيله علي سرعة متوسطة حتي يكون هذا الخليط قوامه كريمي وخفيف وهش.

وبعد ذلك نضيف الزيت ويتم تشغيل المضرب بنفس السرعة حتي يمتزج جيدا مع البيض والسكر، ثم نضع الفانيليا السائلة وبشر الليمون أو البرتقال.

ثم نضيف خليط المكونات الجافة ثم نضيف الزبادي أو الرائب، ونقوم بتشغيل مضرب البيض ونستمر في التشغيل لمدة دقيقتين لكي نحصل علي خليط كيك متجانس.

يتم وضع خليط الكيك في الصينية التي تم تحضيرها وبعد ذلك نضع هذه الصينية داخل الفرن، ونتركها لمدة ساعة إلا ربع تقريبا.

وبعد خروج هذه الكيكة من الفرن مباشرة يتم إضافة الشربات إليها وهي ساخنة، ونتركها ساعة حتي تتشرب الكيكة جيدا من الشربات وبعد ذلك يتم تقديمها مباشرة، ممكن أن نضيف إليها للتزيين جوز هند أو سكر بودر. مكونات الشرباتطريقة التحضير الوسوم

يعتبر الكيك من الذ انواع الحلوي المعروفة والمشهورة في معظم بلدان العالم، حيث يوجد أنواع كثيرة للكيك منها الكيك العادي وتسمي بكيكة الشاي، وكيكة بالشوكولاته أو بالقهوة وغيرها الكثير، لكن النوع الالذ ذو المذاق الشهي والجميل هي كيكة الزبادي، فهي من احلي أنواع الكيكات وخاصة لأن يضاف إليها شربات وتكون هشة وطرية جدا. طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة المكونات : كوبان من الدقيق الأبيض المنخول.

ملعقتان صغيرتان من البيكينج بودر.

رشة من الملح.

كوب واحد من السكر.

ثلاث بيضات.

كوب واحد كبير من الرائب أو الزبادي.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا السائلة أو الفانيليا البودر.

ربع كوب من زيت الذرة.

ملعقة واحدة صغيرة من بشر البرتقال أو الليمون. مكونات الشربات كوب من السكر

نصف كوب كبير من الماء.

ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا السائلة أو ماء الورد. طريقة التحضير في البداية لابد من تجهيز الشربات قبل البدء في عمل الكيكة، حيث يتم تحضير إناء ووضعه علي النار ونضع كوب من السكر ونصف كوب كبير من الماء، وعند الغلبان نتركهم عشر دقائق وبعد ذلك نضيف عصير الليمون والفانيليا السائلة، فقد نترك كل هذا علي النار لمدة عشر دقائق مرة أخري ثم نرفع الإناء من علي النار ونتركه حتي يبرد.

يتم تشغيل الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية حتي تسخن الفرن جيدا قبل وضع الكيكة بها.

نحضر الصينية وندهنها بقطة من الزبدة أو السمنة ثم نضع رشة من الدقيق لتغليف الصينية جيدا.

يتم تجهيز طبق ونضع به جميع المكونات الجافة بشرط أن تكون منخولة، حيث نضع الدقيق والبيكينح بودر ورشة من الملح.

نحضر طبق واسع وعميق ونضع به ثلاث بيضات وكوب من السكر، ويتم تحضير مضرب البيض ونقوم بتشغيله علي سرعة متوسطة حتي يكون هذا الخليط قوامه كريمي وخفيف وهش.

وبعد ذلك نضيف الزيت ويتم تشغيل المضرب بنفس السرعة حتي يمتزج جيدا مع البيض والسكر، ثم نضع الفانيليا السائلة وبشر الليمون أو البرتقال.

ثم نضيف خليط المكونات الجافة ثم نضيف الزبادي أو الرائب، ونقوم بتشغيل مضرب البيض ونستمر في التشغيل لمدة دقيقتين لكي نحصل علي خليط كيك متجانس.

يتم وضع خليط الكيك في الصينية التي تم تحضيرها وبعد ذلك نضع هذه الصينية داخل الفرن، ونتركها لمدة ساعة إلا ربع تقريبا.

وبعد خروج هذه الكيكة من الفرن مباشرة يتم إضافة الشربات إليها وهي ساخنة، ونتركها ساعة حتي تتشرب الكيكة جيدا من الشربات وبعد ذلك يتم تقديمها مباشرة، ممكن أن نضيف إليها للتزيين جوز هند أو سكر بودر. مكونات الشرباتطريقة التحضير

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