أسهل طريقة لتحضير سلطة طحينة الحاتي اللذيذة في المنزل

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سلطة طحينة الحاتي تعتبر من أهم أنواع السلطات التي تقدم مع المشويات سواء كانت فراخ مشوية أو لحمة أو كفتة، ويشتهر الحاتي بها حيث يبدع في صنعها مما يجعلها طعمة مميز عن أي طعم آخر، لذا يريد كل منا أن يعرف سر الطعم والقوام التي تشتهر به سلطة طحينة الحاتي، وكيفية الوصول إلى نفس الطعم من خلال اعدادها في المنزل.سلطة طحينة الحاتي
توجد الكثير من أنواع السلطات التي تقدم مع المشويات، إلا أن يظل سلطة طحينة الحاتي هي الأشهر والمفضلة لدى الجميع بجانب المشويات، لذلك تريد كل سيدة أن تعرف الطريقة الأصلية لتحضيرها لكي تقدمها لأفراد أسرتها.مكونات سلطة طحينة الحاتي
- نصف كوب من الطحينة.
- ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون.
- ¼ ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.
- ملعقة صغيرة كمون.
- ½ ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة.
- ثلاث ملاعق كبيرة خل.
- ملح حسب الرغبة.
- شطة اختياري.
- نصف كوب ماء دافئ أو حسب الحاجة.
- في وعاء عميق نضع الطحينة ثم نقوم بإضافة الثوم المفروم ونقلب.
- نبدأ في إضافة الليمون والخل والملح والكمون والكزبرة والشطة ونقلب جيدا حتى يختلط جميع المكونات.
- ثم نبدأ في إضافة الماء الدافئ بالتدريج مع الاستمرار في التقليب لمدة ثلاث دقائق حتى أن تصل سلطة طحينة الحاتي إلى القوام المعروف بها.
- وبذلك تكون أصبحت جاهزة يتم وضعها في أطباق التقديم وتقدم على المائدة بجانب المشاوي.
- كما يمكن أن تزيين بالقليل من أوراق البقدونس على الوجه الطبق عند التقديم.
وتعد هذه الطريقة اقتصادية حيث لا يستخدم سوى ثلاث معالق من الطحين مع نفس المكونات السابقة، مع إضافة قطعتين من خبز الفينو ويمكن تحضيرها من خلال الخطوات التالية:
- نضع خبز الفيتو في لبن او ماء لمدة 10 دقائق حتى يدوب.
- في الخلاط الكهربائي نضع الخبز مع الطحينة والثوم والخل والليمون وجميع التوابل ويخلط جيدا حتى الحصول على قوام متجانس.
- ثم نضعها في طبق التقديم وتقدم.
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سلطة طحينة الحاتي تعتبر من أهم أنواع السلطات التي تقدم مع المشويات سواء كانت فراخ مشوية أو لحمة أو كفتة، ويشتهر الحاتي بها حيث يبدع في صنعها مما يجعلها طعمة مميز عن أي طعم آخر، لذا يريد كل منا أن يعرف سر الطعم والقوام التي تشتهر به سلطة طحينة الحاتي، وكيفية الوصول إلى نفس الطعم من خلال اعدادها في المنزل.سلطة طحينة الحاتي
توجد الكثير من أنواع السلطات التي تقدم مع المشويات، إلا أن يظل سلطة طحينة الحاتي هي الأشهر والمفضلة لدى الجميع بجانب المشويات، لذلك تريد كل سيدة أن تعرف الطريقة الأصلية لتحضيرها لكي تقدمها لأفراد أسرتها.مكونات سلطة طحينة الحاتي
- نصف كوب من الطحينة.
- ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون.
- ¼ ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.
- ملعقة صغيرة كمون.
- ½ ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة.
- ثلاث ملاعق كبيرة خل.
- ملح حسب الرغبة.
- شطة اختياري.
- نصف كوب ماء دافئ أو حسب الحاجة.
- في وعاء عميق نضع الطحينة ثم نقوم بإضافة الثوم المفروم ونقلب.
- نبدأ في إضافة الليمون والخل والملح والكمون والكزبرة والشطة ونقلب جيدا حتى يختلط جميع المكونات.
- ثم نبدأ في إضافة الماء الدافئ بالتدريج مع الاستمرار في التقليب لمدة ثلاث دقائق حتى أن تصل سلطة طحينة الحاتي إلى القوام المعروف بها.
- وبذلك تكون أصبحت جاهزة يتم وضعها في أطباق التقديم وتقدم على المائدة بجانب المشاوي.
- كما يمكن أن تزيين بالقليل من أوراق البقدونس على الوجه الطبق عند التقديم.
وتعد هذه الطريقة اقتصادية حيث لا يستخدم سوى ثلاث معالق من الطحين مع نفس المكونات السابقة، مع إضافة قطعتين من خبز الفينو ويمكن تحضيرها من خلال الخطوات التالية:
- نضع خبز الفيتو في لبن او ماء لمدة 10 دقائق حتى يدوب.
- في الخلاط الكهربائي نضع الخبز مع الطحينة والثوم والخل والليمون وجميع التوابل ويخلط جيدا حتى الحصول على قوام متجانس.
- ثم نضعها في طبق التقديم وتقدم.
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