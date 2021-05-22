كريم القهوة الجبار أقوى كريم لتفتيح البشرة 10 درجات وتقشير ونعومه البشرة ومضاد للشيخوخه

كريم القهوة الجبار أقوى كريم لتفتيح البشرة 10 درجات ، اشراق البشرة هى من اهم المميزات والجمال التي يبحث عنها الكثيرون، كما أن تعرض البشرة بصفة مستمرة لأشعة الشمس الفوق بنفسجية والإجهاد الدائم في العمل، التي يحدث طوال اليوم هو أكثر الأشياء التي يفعلها الكثيرون وتأثر بشكل سلبي على البشرة، كما أن نضارة البشرة هي أكثر الأشياء التي نسعى اليها دائما، وبصفة مستمرة وهذا يرجع الى استخدام بعض الوصفات الطبيعية إذا كانت القهوة والنشا، التي يمتلكون أيضا الوصفات الطبيعية، الفعالة إضافة إلى القهوة والنشا، التي يعتبرون من ضمن المكونات الأساسية التي تتواجد داخل المنزل باسعار قليلة، جدا لا تكلفنا الكثير

يساعد ايضا على ترطيب البشرة و تقشيرها والتخلص من الجلد الميت التي يتواجد بها القهوة.

تعمل ايضا على تفتيح البشرة وتوحيد لونها.

يعمل ايضا النشا مع القهوه على التخلص من علامات الشيخوخة التي تتواجد في الوجه.

ويقضي على الخطوط البيضاء

يخلص البشره ايضا من المسامات الواسعة.

يمكن استخدام هذا الماسك عندما نقوم بازاله الشعر من الجسم فهو لا يؤثر على الشعر مرة ثانية.

ويقضي على الالتهابات.

إنما القهوة تعمل ايضا على التخلص التشققات يتم التخلص ايضا من اثار الحروق.

المكونات:-

ملعقتين من النشا ثلاث ملاعق من زيت جوز الهند.

ملعقتين من القهوة.

اخلطي النشا مع زيت جوز الهند، والقهوة المطحونة.

وعندما تجد أن لديك مزيج متماسك .

يجب الآن تطبيقه على البشرة.

قومي بتطبيق هذا الماسك على البشرة وعلى الرقبه و جميع الاماكن الداكنة التي تتواجد في الجسم.

واتركيه لمدة لا تقل عن 45 دقيقة او انتظر لكي يجف تماما على بشرتك.

و ابداء بشطف البشرة جيدا باستخدام الماء البارد ولكن عند شطف البشرة يجب أن نقوم بتدليك لكي نعطي تعزيز للبشرة.

كرري هذا الماسك على الأقل ثلاث مرات في الاسبوع اللي كان يستفيد من النتائج المقبرة في تفتيح البشره.

المكونات

2 ملعقة من النشا.

ملعقتين من الموز المهروس.

ماء الورد.

اولا قومي بهرس الموز جيداً.

ثم قومي وضع ماء الورد والنشا والقهوة.

ثم ابدأ بتطبيق هذا الماسك على البشرة مشاكل المتساوي مع التدليك لمدة لا تقل عن ثلاث دقائق.

انتظري على 30 دقيقة

ثم قومي بغسل بشرتك جيدا ويفضل مسح البشرة بقطن بها ماء ورد .

كريم القهوة الجبار أقوى كريم لتفتيح البشرة 10 درجات