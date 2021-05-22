اسرار نجاح طريقة عمل بلح الشام المقرمش بطعم زي الجاهز بالظبط

يعتبر بلح الشام من أصناف الحلويات المعروفة والمشهورة في سوريا، والسبب الذي يكون وراء تسميتها بهذا الإسم هو أنها تشبه شكل البلح، وكان في هذا الوقت يعد من الحلويات السورية ولكن مع مرور الوقت انتشر بلح الشام في عدد من الدول غير بلاد الشام فمنها مصر وتركيا والعراق، حيث أن كان تصنيفه في هذا الوقت من الحلويات الشرقية المحببة والمفضلة وعليها إقبال كثير من قبل الناس كبارا كانوا أو صغارا، فقد يتميز بلح الشام بطعم لذيذ ورائع وله قرمشة يعشقها كل الناس وهي التي تميزه، وأيضا يعد من الحلويات التي يتم تجهيزها في أقل وقت ولا يوجد بها أي صعوبة سواء في مكوناته أو طريقة تحضيره. طريقة عمل بلح الشام طريقة عمل بلح الشام المكونات: كوب من الدقيق. كوب من الماء الدافئ. ربع كوب من زيت الذرة. ربع ملعقة صغيرة من الملح. نصف ملعقة صغيرة من السكر. نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا. ربع ملعقة صغيرة من البيكينج بودر. بيضتان. زيت للقلي. مكونات العسل أو الشربات كوب من الماء. كوبان من السكر. ثلاث ملاعق صغيرة من عصير الليمون. طريقة تحضير بلح الشام نقوم بتجهيز الشربات في البداية ليتم وضعه في الثلاجه فهو عبارة عن وضع كوبان من السكر وكوب من الماء في وعاء علي النار وعند غليان الماء نقوم بوضع عصير الليمون ونتركهم حوالي ربع ساعة ثم نرفعها من النار. نحضر إناء ويتم وضعه علي النار وبه كمية الماء ونتركها حتي تسخن، ثم نضيف كمية الدقيق تدريجيا مع الإستمرار في التقليب حتي لا يوجد أي تكتلات ونقوم برفع هذا الإناء من النار ونتركه حتي يبرد نهائيا. ثم نضيف إليه بيضتان والسكر والملح والبيكينج بودر والفانيليا، ويتم خلط هذه المكونات جيدا مع بعضها لتتكون عجينة متماسكة. نقوم بوضع هذه العجينة في الكيس الحلواني، ونجهز مقلاة بها كمية وفيرة من الزيت ونتركه يسخن. يتم الضغط علي الكيس لإخراج العجينة منه بالشكل المرغوب فيه ووضعها في الزيت، وعند الوصول إلي اللون الأشقر يتم إخراجه ووضعه في الشربات مباشرة وبعد ذلك يتم تقديمه بهذا الشكل. طريقة تحضير بلح الشام الوسوم

يعتبر بلح الشام من أصناف الحلويات المعروفة والمشهورة في سوريا، والسبب الذي يكون وراء تسميتها بهذا الإسم هو أنها تشبه شكل البلح، وكان في هذا الوقت يعد من الحلويات السورية ولكن مع مرور الوقت انتشر بلح الشام في عدد من الدول غير بلاد الشام فمنها مصر وتركيا والعراق، حيث أن كان تصنيفه في هذا الوقت من الحلويات الشرقية المحببة والمفضلة وعليها إقبال كثير من قبل الناس كبارا كانوا أو صغارا، فقد يتميز بلح الشام بطعم لذيذ ورائع وله قرمشة يعشقها كل الناس وهي التي تميزه، وأيضا يعد من الحلويات التي يتم تجهيزها في أقل وقت ولا يوجد بها أي صعوبة سواء في مكوناته أو طريقة تحضيره. طريقة عمل بلح الشام طريقة عمل بلح الشام المكونات: كوب من الدقيق. كوب من الماء الدافئ. ربع كوب من زيت الذرة. ربع ملعقة صغيرة من الملح. نصف ملعقة صغيرة من السكر. نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا. ربع ملعقة صغيرة من البيكينج بودر. بيضتان. زيت للقلي. مكونات العسل أو الشربات كوب من الماء. كوبان من السكر. ثلاث ملاعق صغيرة من عصير الليمون. طريقة تحضير بلح الشام نقوم بتجهيز الشربات في البداية ليتم وضعه في الثلاجه فهو عبارة عن وضع كوبان من السكر وكوب من الماء في وعاء علي النار وعند غليان الماء نقوم بوضع عصير الليمون ونتركهم حوالي ربع ساعة ثم نرفعها من النار. نحضر إناء ويتم وضعه علي النار وبه كمية الماء ونتركها حتي تسخن، ثم نضيف كمية الدقيق تدريجيا مع الإستمرار في التقليب حتي لا يوجد أي تكتلات ونقوم برفع هذا الإناء من النار ونتركه حتي يبرد نهائيا. ثم نضيف إليه بيضتان والسكر والملح والبيكينج بودر والفانيليا، ويتم خلط هذه المكونات جيدا مع بعضها لتتكون عجينة متماسكة. نقوم بوضع هذه العجينة في الكيس الحلواني، ونجهز مقلاة بها كمية وفيرة من الزيت ونتركه يسخن. يتم الضغط علي الكيس لإخراج العجينة منه بالشكل المرغوب فيه ووضعها في الزيت، وعند الوصول إلي اللون الأشقر يتم إخراجه ووضعه في الشربات مباشرة وبعد ذلك يتم تقديمه بهذا الشكل. طريقة تحضير بلح الشام

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