دلكي بكريم النشا لتبييض وتفتيح فوري للجسم بالكامل وازالة الخلايا الميتة نهائيا

تبييض وتفتيح الجسم حلم تحلم به كل إمرأة أو فتاة تريد أن تحصل علي جسم لونه أبيض وتريد أيضا أن يكون هذا اللون الأبيض موحد في كل مناطق الجسم، وكل هذا حتي تستمتع في فصل الصيف دون قلق او خجل او خوف من ظهور أي حروق تكون ناتجة من التعرض لأشعة الشمس، فعند التعرض لها كثيرا قد يحدث اسمرار للبشرة وتوجد مناطق يكون اللون بها داكن، فهذا غير محبب لأي فتاة وايضا من الممكن أن يظهر هذا اللون دون التعرض لأشعة الشمس.

لأنه ممكن أن يظهر نتيجة لاستخدام كريم ضار او استعمال مستحضرات التجميل والتي تحتوي علي مواد كيميائية تؤثر سلبيا علي الجلد، وكذلك عدم تنظيف بشرة الجسم بشكل منتظم يعمل علي تراكم بقايا الجلد الميت مما يؤدي هذا إلي اسمرار البشرة، لذلك الاهتمام جيدا باستعمال التقشير لأنه يجعل بشرة الجسم نظيفة بازالته خلايا الجلد الميت المتراكمة وغير ذلك أنه يعطي نعومة فائقة للجلد، وبجانب التقشير ينصح باستخدام وصفة من الوصفات الطبيعية مثل وصفات النشا.

خلطة تبييض الجسم بالنشا

المكونات :

أربع ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت الجلسرين.

نصف كوب صغير من عصير الليمون.

نخلط في إناء أربع ملاعق من النشا مع نصف كوب صغير من عصير الليمون، بالإضافة إلي ملعقة كبيرة من زيت الجلسرين ونخلط كل هذه المكونات بشكل جيد.

ويتم وضع هذا الخليط علي الجسم بأكمله، ونتركه خمسة وعشرون دقيقة تقريبا.

وبعد ذلك نقوم بغسل الجسم جيدا باستخدام الماء الفاتر، ثم يتم تجفيف الجسم ونقوم بتكرار هذه الخلطة لمدة ثلاث مرات في الأسبوع حتي تجعلي جسمك أبيض وفاتح اللون.

طريقة تحضير خلطة تبييض الجسم