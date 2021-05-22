ليه المفروض متخليش شعرك سايب وانتي نايمة

شعرنا بيحتاج عناية زي بشرتنا بالظبط ، وزي ما بتاخدي من وقتك قبل النوم للعناية ببشرتك ، شعرك كمان محتاج نفس الاهتمام ، ويمكن متعرفيش ان النوم وشعرك سايب ممكن يكون ليه اضرار اكتر من انك هتقومي الصبح هتلاقيه متشابك ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنقولك اضرار النوم بشعر سايب.
اضرار النوم بشعر سايب:
1- هتصحي بشعر متشابك:
لو نمتي بشعرك سايب اكيد هيتقعد ويتشابك ، وده بيحصل بسبب احتكاك الشعر بكيس المخدة ، وده مش هيخليكي تحصحي الصبح بشكل متشابك وفوضوي بس ، ولكن ده مع الوقت ممكن يضعف الشعر ويخليه يتكسر.
2- ممكن يسبب لك حب الشباب:
لو بشرتك حساسة ومعرضة لحب الشباب ، يبقى الافضل انك تمنعي ان شعرك يلمس بشرتك ، لان منتجات التصفيف والبلسم اللي بيتراكم على الشعر ممكن تلامس بشرتك بالليل وتسد المسام ، وده بدوره هيأدي لظهور البثور وتهيج الجلد ، وكمان البنات اللي شعرهم طويل ممكن يصابوا بحب الشباب على ضهرهم ، عشان كده رفع الشعر بعيد عن البشرة اثناء النوم هيساعد على منع بعض الامراض الجلدية.
3- ممكن انه يوقف نمو شعرك:
لما الشعر بيتشابك ده معناه ان مسامه مرفوعة ومفتوحة ، وده هيتلف الشعر والشعر التالف بينمو ببطء ، فلو بتحلمي بشعر طويل وصحي يبقى متناميش ابدا وشعرك سايب ، اتأكدي انك تحميه اثناء النوم بلبس سكارف.
4- ممكن يسبب تجعد وهيشان الشعر:
ممكن تكوني استخدمتي كل منتج متاح لتصفيف الشعر ومنع الهيشان ولكن مافيش نتيجة ، لكن حاجة بسيطة زي انك تسيبي شعرك مفرود وانتي نايمة ممكن انه يسبب فقدان الشعر لرطوبته ، المخدة ممكن تكون مسؤولة بشكل كبير عن تجعد وهيشان الشعر ، لانه كل ما زاد احتكاك المخدة بشعرك ، كل ما اتبخرت الرطوبة منه.
5- ممكن يسبب انقسام الاطراف:
الاطراف المقصفة مش بس مزعجة ، الا انه لو التقصف موجود في كل الشعر ده هيخلي تصفيفة الشعر تطلع غير صحية ومش مترتبة ، لو مربطيش شعرك قبل النوم ، التقليب اثناء النوم ممكن انه يسبب الضرر لشعرك ، وده بدوره هيأدي لتكسره وتقصف الاطراف ، والافضل تنامي على كيس مخدة من الحرير او الساتان عشان تمنعي تقصف وانقسام اطراف الشعر.
6- ممكن يأثر على نوعية نومك:
النوم بشعر سايب مش بس هيأدي لشعر متشابك وفوضوي الصبح ، لكن كمان ممكن يخليكي صاحية طول الليل ، لان الشعر ممكن يحتك بالوجه ويزعج نومك ، وافضل طريقة للعناية بالشعر قبل النوم هو انك تسرحيه كويس وتلميه ضفيرة فضفاضة.
ازاي تحمي شعرك اثناء النوم:
في حين ان النوم بديل حصان محكوم ممكن يضر شعرك ، في طرق تانية سهلة للعناية بشعرك اثناء النوم.
– لفيه بسكارف ، يكون حرير او ساتان ده هيحافظ على اطراف شعرك صحية ومش هيزيل الرطوبة من شعرك.
– البسي توكه قماش ، لفي شعرك عقدة او كحكة واربطيها بتوكة قماش بدل من التوكة المطاط او الاستك.
– اعتمدي على الضفاير الفضفاضة ، بدل ما تتلفي شعرك باستخدام الكيرلر او مكوة التجعيد لعمل الشعر كيرلي ، ضفري شعرك قبل النوم ، ده هيخلي شعرك بعيد عن وجهك طول الليل ، وهيديكي تمويجات طبيعية للشعر تاني يوم الصبح من غير استخدام حرارة تضر الشعر.
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