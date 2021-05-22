أقوي وصفة هندية لتطويل الشعر بجنون بدهنة واحدة قبل النوم سينمو بدون توقف

تتميز الهند بزيوتها الطبيعة التي تستخدم في مجال اعداد الطعام ووصفات طبيعية لتطويل الشعر تحتوي هذه الزيوت علي مكونات طبيعية غنية بالمعادن والفيتامينات اللازمة لتغذية الشعر وتطويله والحفاظ عليه من التساقط،تستخدم هذه الزيوت كحمام زيت للشعر وزيت مغذي بعد غسل الشعر فمن المعروف ان الماء احتوي علي نسبة كبيرة من الاملاح في بعض الاحيان وهي تعتبر من اهم مسببات مشاكل الشعر بعد سوء التغذية. وصفة زيت الترشوب الهندي لتطويل الشعر المكونات: عشر معالق كبيرة من زيت الترشوب الهندى.

معلقة كبيرة من القهوة.

بيضة.

بونيه.

فوطه.

فرشاة. طريقة التحضير نقوم بتنظيف الشعر جيدا بالماء والشامبو ونتركه يجف تماما.

نحضر طبق نظيف لكي يتم تحضير الوصفة به نضع عشر معالق كبيرة من زيت الترشوب الهندي ومعلقة كبيرة من القهوة المطحونه وبيضة ونقوم بعدها بتقليب المكونات جيدا مع بعضها البعض حتي تصبح خليطا واحدا.

نحضر كوب ماء مغلي ونضع به معلقة صغيرة من الملح الابيض ونضع الفرشاة في محلول للماء المغلي والملح لمدة دقيقه ونصف لكي تم تطهيرها جيدا قبل الاستعمال.

نضع الفرشاة في الوصفة ونقوم بتوزيع الوصفه علي جميع اطراف الشعر وفروة الرأس وبعد التأكد من اتماما عملية توزيع الوصفة علي الشعر نحضر البونيه ونضعه فوق الراس.

نحصر وعاء ونضع به حوب من الماء المغلي وفوطه ونقوم بعصر الفوطة جيدا وبعد ذلك نضع الفوطة حول الراس فوق البونيه.

نترك الوصفة علي الشعر لمدة ساعة وبعدها نقوم بعمل حركات دائرية لفروة الراس جيدا من الخلف الي الامام لمدة خمس دقائق.

نفرك الوصفه علي الشعر ونقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر.

تكرر وصفة زيت الترشوب الهندي لتطويل الشعر مرة أسبوعيا حيث يمكننا الحصول علي نتائج فعاله في تطويل وانبات الشعر. الوسوم

تتميز الهند بزيوتها الطبيعة التي تستخدم في مجال اعداد الطعام ووصفات طبيعية لتطويل الشعر تحتوي هذه الزيوت علي مكونات طبيعية غنية بالمعادن والفيتامينات اللازمة لتغذية الشعر وتطويله والحفاظ عليه من التساقط،تستخدم هذه الزيوت كحمام زيت للشعر وزيت مغذي بعد غسل الشعر فمن المعروف ان الماء احتوي علي نسبة كبيرة من الاملاح في بعض الاحيان وهي تعتبر من اهم مسببات مشاكل الشعر بعد سوء التغذية. وصفة زيت الترشوب الهندي لتطويل الشعر المكونات: عشر معالق كبيرة من زيت الترشوب الهندى.

معلقة كبيرة من القهوة.

بيضة.

بونيه.

فوطه.

فرشاة. طريقة التحضير نقوم بتنظيف الشعر جيدا بالماء والشامبو ونتركه يجف تماما.

نحضر طبق نظيف لكي يتم تحضير الوصفة به نضع عشر معالق كبيرة من زيت الترشوب الهندي ومعلقة كبيرة من القهوة المطحونه وبيضة ونقوم بعدها بتقليب المكونات جيدا مع بعضها البعض حتي تصبح خليطا واحدا.

نحضر كوب ماء مغلي ونضع به معلقة صغيرة من الملح الابيض ونضع الفرشاة في محلول للماء المغلي والملح لمدة دقيقه ونصف لكي تم تطهيرها جيدا قبل الاستعمال.

نضع الفرشاة في الوصفة ونقوم بتوزيع الوصفه علي جميع اطراف الشعر وفروة الرأس وبعد التأكد من اتماما عملية توزيع الوصفة علي الشعر نحضر البونيه ونضعه فوق الراس.

نحصر وعاء ونضع به حوب من الماء المغلي وفوطه ونقوم بعصر الفوطة جيدا وبعد ذلك نضع الفوطة حول الراس فوق البونيه.

نترك الوصفة علي الشعر لمدة ساعة وبعدها نقوم بعمل حركات دائرية لفروة الراس جيدا من الخلف الي الامام لمدة خمس دقائق.

نفرك الوصفه علي الشعر ونقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر.

تكرر وصفة زيت الترشوب الهندي لتطويل الشعر مرة أسبوعيا حيث يمكننا الحصول علي نتائج فعاله في تطويل وانبات الشعر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أقوي وصفة هندية لتطويل الشعر بجنون بدهنة واحدة قبل النوم سينمو بدون توقف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.