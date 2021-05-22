بملعقة نشا وماء الورد تفتيح وتبييض للوجه والجسم والمناطق الداكنة وعلاج التجاعيد من أول مرة

الوجه أو الجسم كلاهما من الأشياء المهمة لكل سيدة حيث أنهم من أكثر المناطق التي تشغل بالها والتي تسعي كل السعي وراء تبييضهم، فقد تبحث دائما عن كل ما هو مفيد ونافع في التفتيح أو التبييض فتجد حلين هما إستعمال كريمات أو إستعمال خلطات طبيعية، لكن تجد أن إستعمال الكريمات من أكثر الأشياء الضارة علي البشرة وغير ذلك أنه يباع باغلي الأسعار، ولكن علي عكس هذا استخدام الخلطات الطبيعية مثل استخدام النشا وماء الورد، فكلا منهم له فوائده العديدة حيث أن النشا يساعد علي شد البشرة وبالتالي يؤدي إلي تفتيحها، كذلك ماء الورد فإنها تعمل علي نقاء البشرة وتجعلها صافية وتساعد بشكل كبير في تفتيح الجسم .

خلطة النشا وماء الورد لتفتيح الوجه والجسم

تعتبر خلطة النشا وماء الورد من أقوي الخلطات الطبيعية التي تساعد في تفتيح وتبييض الوجه والجسم.

المكونات :

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

نحضر طبق مناسب ونضع فيه كمية النشا وماء الورد، ثم نضيف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم ونضيف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم، ثم نضع عصير الليمون ولكن إذا كانت البشرة جافة يمكن أن نضع ملعقة كبيرة من العسل الأبيض، ويتم خلط جميع المكونات مع بعضها البعض لكي نحصل علي خليط متجانس.

يتم وضع هذا الخليط المتجانس علي الوجه والجسم ونتركه حتي يجف تماما، فممكن أن نتركه حوالي نصف ساعة علي الأقل.

يتم غسل الوجه والجسم جيدا بالماء الدافئ أو الفاتر، ولابد من استخدام نوع مرطب جيد ومناسب للبشرة، ونستخدم هذه الخلطة أربع مرات في الأسبوع لتحصلي علي النتيجة المرغوبة.

طريقة التحضير