طريقة عمل الطرب الضاني المشوي … المنديل باللحمة المفرومة بخطوات جديدة

الطرب الضاني المشوي، يعد اللحم الضاني من أبرز اللحوم التي يفضلها الأشخاص وخاصة مواطنين الخليج، ومع اقتراب قدوم عيد الأضحى المبارك تستعد الكثيرين من النساء وربات البيوت علي تحضير قائمة الأكلات التي تنتمي إلى عيد الأضحى وقد ذكرنا سابقاً وصفة اللحم الضاني المشوي، واليوم سوف نقوم بتقديم أهم وصفة وهى طريقة عمل الطرب الضاني.

ويعتبر المنديل الضاني أكلة شعبية ولا يخلو اي منزل في أيام العيد من تقديم اللحوم علي مائدة الطعام، الان سوف نقوم بتقديم الوصفة وخطوات العمل واهم المقادير.

500 جرام منديل ضاني

500 جرام لحم أحمر مفروم

3 من البصل المفروم

½ ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة بهارات مشاوي

½ ملعقة صغيرة فلفل اسود

1 ملعقة صغيرة كزبرة جافة

¼ ملعقة صغيرة جوزة الطيب

1 كوب بقدونس مفروم

نقوم بوضع البصل في مصفاه للتخلص من ماء البصل مع الاحتفاظ بالماء لحين الحاجة نغسل الطرب جيداً بالماء المضاف له الملح والطحين نخلط كلاً من اللحم المفروم والبصل ونضع عليهم الملح والكزبرة والفلفل وجوزة الطيب ونقلبهم جيجاً حتي تمام التجانس نقوم بتشكيل اللحم المفروم لأصابع كفتة مع تبليل اليد بماء البصل أذا احتاج الأمر لذلك نفرد الطرب على سطح نظيف ونضع حبة اللحم المشكلة داخل المنديل الضاني ونغلقها جيداً كراري الخطوة السابقة حتي التخلص من كمية الطرب كلها نحضر صينية ونضع بها ورق الفويل ونرص قطع الطرب، ثم يتم وضعها في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة حتي تمام النضج نضع الطرب تحت شواية الفرن لمدة ٥ دقائق حتي يتحمر ويتغير لونه

طريقة عمل سلطة الطحينة

مقادير عمل الطرب الضاني المشويطريقة عمل الطرب الضاني

سلطة الطحينة السلطة الاساسية التي يفضلها الأشخاص مع وجبة المشاوي؛ ولذلك سوف نقوم بالتعرف على طريقة تخضيرها.

مقادير سلطة الطحينة

1 كوب من الطحينة الجاهزة

½ كوب عصير ليمون

¼ كوب ماء دافئ

3 فصوص ثوم مفروم

½ ملعقة صغيرة ملح

طريقة عمل سلطة الطحينة

في إناء نضع الطحينة وبالتدريج نضيف عصير الليمون مع التقليب برفق حتي لا تتكون كتل بعد ذلك نضيف الماء الدافئ حتي نخصل على قوام كريمي ناعم نضيف الثوم والملح ونقلب جيداً

التقديم