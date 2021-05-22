كريم لبان الدكر خارق لشد البشرة ونضارتها وإزالة تجاعيد الوجة والرقبة واليدين والبقع الداكنة

كريم لبان الدكر خارق لشد البشرة ونضارتها ، لبان الذكر يعتبر ايضا من اكثر الاشياء التي تساعد على شد البشرة والتخلص من التجاعيد التي تتواجد فيها، كما أنه يعمل أيضا للبان الذكر على تفتيح البشرة لذلك يمكن اليوم أن نقوم باستخدام لبان الذكر التي يمتلك المميزات العديدة والمتميزة، ورائعه جدا تابعو معنا لكي تتعرفوا على كافة التفاصيل التي تخص ماسك لبان الذكر المميز لتفتيح البشره. كريم لبان الدكر خارق لشد البشرة ونضارتها المكونات ملعقتين من لبان الذكر.

ثلاث ملاعق من ماء الورد.

ملعقة من عصير الليمون. الطريقة أولا يجب أن نقوم بوضع لبان الذكر مع كوب من الماء المغلي

ثم نقوم بترك لمدة يوم كامل.

ونبدأ وأخذه المياه الموجودة له.

ونضعه على البشرة.

كما يمكننا أيضا نقوم بوضع في زجاجة بخاخ ونرش على البشرة بشكل يومي قبل النوم مباشرة لمدة ساعة.

يمكنك عزيزتي أن تكوني في غسيل البشرة جيدا.

او يمكنك انت تعملي هذا الماسك كغسول للبشره بشكل يومي وروتيني مميز للتخلص من التجاعيد . ما هي فوائد لبان الذكر للبشرة؟ لبان الدكر يعمل على ترطيب البشرة والتخلص من القشرة المزعجة التي تتواجد في البشرة.

يعمل ايضا لبان الذكر على التخلص من حبوب الشباب والندبات التي تتواجد فيه.

كما يعمل أيضا على تحفيز نمو البشرة والتخلص من الجلد الميت والخلايا التي تسبب تجاعيد.

يعمل على التنظيف العميق للبشرة.

يعطي مظهر مميز للتخلص من الجروح. ماسك لبان الذكر وزيت اللوز المكونات لبان الذكر مطحون.

ملعقتين من الماء الورد.

ملعقة واحدة من زيت اللوز. الطريقة نضع لبان الذكر وزيت اللوز وماء الورد في وعاء عميق.

ثم نقوم بوضع على حمام بخار.

ونقوم بتطبيق هذا الماسك على البشرة.

ونتركه لمدة ساعة.

ثم نقوم بغسل البشرة جيدا هذا الماسك.

يجعلنا تخلص من البقع الداكنة و يعمل على توحيد لون البشرة و يحافظ على نعومة البشرة لوقت طويل. كريم لبان الدكر خارق لشد البشرة ونضارتها الوسوم

كريم لبان الدكر خارق لشد البشرة ونضارتها ، لبان الذكر يعتبر ايضا من اكثر الاشياء التي تساعد على شد البشرة والتخلص من التجاعيد التي تتواجد فيها، كما أنه يعمل أيضا للبان الذكر على تفتيح البشرة لذلك يمكن اليوم أن نقوم باستخدام لبان الذكر التي يمتلك المميزات العديدة والمتميزة، ورائعه جدا تابعو معنا لكي تتعرفوا على كافة التفاصيل التي تخص ماسك لبان الذكر المميز لتفتيح البشره. كريم لبان الدكر خارق لشد البشرة ونضارتها المكونات ملعقتين من لبان الذكر.

ثلاث ملاعق من ماء الورد.

ملعقة من عصير الليمون. الطريقة أولا يجب أن نقوم بوضع لبان الذكر مع كوب من الماء المغلي

ثم نقوم بترك لمدة يوم كامل.

ونبدأ وأخذه المياه الموجودة له.

ونضعه على البشرة.

كما يمكننا أيضا نقوم بوضع في زجاجة بخاخ ونرش على البشرة بشكل يومي قبل النوم مباشرة لمدة ساعة.

يمكنك عزيزتي أن تكوني في غسيل البشرة جيدا.

او يمكنك انت تعملي هذا الماسك كغسول للبشره بشكل يومي وروتيني مميز للتخلص من التجاعيد . ما هي فوائد لبان الذكر للبشرة؟ لبان الدكر يعمل على ترطيب البشرة والتخلص من القشرة المزعجة التي تتواجد في البشرة.

يعمل ايضا لبان الذكر على التخلص من حبوب الشباب والندبات التي تتواجد فيه.

كما يعمل أيضا على تحفيز نمو البشرة والتخلص من الجلد الميت والخلايا التي تسبب تجاعيد.

يعمل على التنظيف العميق للبشرة.

يعطي مظهر مميز للتخلص من الجروح. ماسك لبان الذكر وزيت اللوز المكونات لبان الذكر مطحون.

ملعقتين من الماء الورد.

ملعقة واحدة من زيت اللوز. الطريقة نضع لبان الذكر وزيت اللوز وماء الورد في وعاء عميق.

ثم نقوم بوضع على حمام بخار.

ونقوم بتطبيق هذا الماسك على البشرة.

ونتركه لمدة ساعة.

ثم نقوم بغسل البشرة جيدا هذا الماسك.

يجعلنا تخلص من البقع الداكنة و يعمل على توحيد لون البشرة و يحافظ على نعومة البشرة لوقت طويل. كريم لبان الدكر خارق لشد البشرة ونضارتها

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