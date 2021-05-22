وصفة الفازلين الجبارة لازاله الشعر العانه بطريقة طبيعية وسهلة في المنزل

وصفة فازلين لازاله الشعر العانه من الوصفات الشهيرة التي لها تجارب ناجحة في إزالة الشعر الزائد في العانة والشعر الزائد في الجسم عموماً، هذا بجانب فعاليتها الكبيرة في التخلص من وجود اسمرار في هذه المنطقة أو أي منطقة أخرى، ولهذا يبحث السيدات عن معرفة الطريقة الصحيحة لإزالة الشعر الزائد بالفازلين.

فازلين لازاله الشعر العانه

بعد النجاح الكبير الذي حققته وصفة الـ فازلين لازاله الشعر العانه، نجد أن عمليات البحث عن هذه الوصفة كثيرة، فيمكن القيام بها باستخدام المكونات البسيطة التالية :

مكونات وصفة إزالة شعر العانة بالفازلين

ملعقة من الفازلين.

ملعقة نبات سعد بودر.

نبدأ الوصفة بإذابة الفازلين في حمام مائي حتى يسهل خلطه مع المكونات الأخرى.

ثم بعد ذلك نخلطه مع نبات السعد جيداً لنحصل على عجينة .

نضع خليط الفازلين ونبات السعد على المناطق التي بها شعر زائد.

ثم نترك الخليط ليجف بشكل كامل، ثم ننزع الخليط بالشعر.

بعد ذلك نغسل المنطقة كاملةً باستخدام الماء الدافيء.

ينصح بتكرار هذه الوصفة مرة كل أسبوع، وتساعد على التخلص من الشعر بشكل نهائي.

طريقة تحضير الوصفةطريقة استخدام الوصفةوصفة إزالة شعر العانة بالفازلين

قد أثبتت الدراسات التي أجراها خبراء التجميل أن إضافة الفازلين مع المكونات الأخرى تساعد في القضاء على مشكلة الشعر الزائد، وأيضاً مشاكل اسمرار البشرة، فيمكن تحضير هذه الوصفة كما يلي :

مكونات وصفة الفازلين

نصف ملعقة فازلين.

نصف ملعقة كركم.

نصف ملعقة دقيق حمص.

عدد 3 ملاعق حليب سائل.

نضع الفازلين أولاً في حمام مائي ليذوب تماماً ويسهل استخدامه.

بعد ذلك نضيف المكونات التالية للفازلين : الكركم، دقيق الحمص، الحليب ونقلبهم جيداً لنحصل على خليط متجانس.

ثم نضع الخليط على منطقة الشعر الزائد، ونتركه ليجف تماماً.

ينصح بالاستمرار على هذه الوصفة بصورة دائمة لضمان الحصول على أفضل نتائج وتقليل نمو الشعر بشكل كبير.

خطوات تحضير وصفة الفازلين