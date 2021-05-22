تكات وأسرار تحضير كيك الشيكولاتة شهي في المنزل بالخطوات

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كيك شيكولاتة من أشهى أنواع الكيك الذي لا يختلف عليه أحد من حيث الطعم الشهي، كما أنه يقدم بأكثر من شكل وطريقة، لذلك من السهل على كل سيدة أن تبرع في أعدادها من المنزل، حيث لا توجد صعوبة في تحضرها فجميع مكوناتها متوفرة بالإضافة إلى أنها لا تأخذ الكثير من الوقت لكي يتم تحضيرها، كما يمكن أن تزين بالكريمة أو الشيكولاتة وتقدم في الحفلات وأعياد الميلاد.كيك شيكولاتة
كثير من الأمهات تريد أن تعد الكيك في المنزل خاصة كيك شيكولاتة، حيث أنها من أكثر الأنواع المحببة عند الأطفال، لذلك تريد أن تصنعه في البيت بنتيجة ناجحة من حيث الطعم والشكل، لذلك سوف نقدم أفضل طريقة لنجاحة وتزين لكي يصبح مثل الأنواع المتواجدة في أشهر محلات الكيك.مكونات كيك الشيكولاتة
- كوبين من الدقيق.
- 3 بيض.
- ½ كوب كاكاو.
- كوب ونصف من سكر.
- ½ كوب زيت.
- ملعقة كبيرة بيكنج باودر.
- فانيليا.
- كوب من الحليب.
- رشة ملح.
- كوب من بودرة الكريم شانتيه الخام.
- ½ كوب من الماء المثلج أو الحليب.
- 3 ملعقة كبيرة سكر.
- ملعقة كبيرة من الكاكاو.
- نحضر إناء عميق لتحضير خليط الكيك.
- ننخل الدقيق أكثر من مرة ثم نضع علية البيكنج باودر ورشة الملح والكاكاو ونقلب جميع المكونات جيدا ليمتزج مع بعض.
- بواسطة مضرب كهربائي وفي إناء اخر منفصل عن إناء المكونات الجافة.
- نضع البيض وعليه الفانيليا ونخلط البيض ثم نضيف عليه السكر ثم البن ونخلط واخيرا نضع الزيت ويخلط مرة أخرى ويمكن استخدام الخلاط في هذه الخطوة.
- نضع هذا الخليط السائل على الدقيق مع التقليب بواسطة ملعقة خشبية حتى تختلط جميع المكونات.
- نضع خليط الكيك في صنية مدهونة زيت ونفرغ الخليط فيها.
- يدخل الكيك في فرن ساخن جدا على درجة حرارة 180 لمدة 30 دقيقة.
- نقوم بتحضير كريمة باستخدام المضرب حتى الحصول على قوام متماسك ثم نزين الكيك بعد أن يكون برد تماما ويقدم بارد.
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كيك شيكولاتة من أشهى أنواع الكيك الذي لا يختلف عليه أحد من حيث الطعم الشهي، كما أنه يقدم بأكثر من شكل وطريقة، لذلك من السهل على كل سيدة أن تبرع في أعدادها من المنزل، حيث لا توجد صعوبة في تحضرها فجميع مكوناتها متوفرة بالإضافة إلى أنها لا تأخذ الكثير من الوقت لكي يتم تحضيرها، كما يمكن أن تزين بالكريمة أو الشيكولاتة وتقدم في الحفلات وأعياد الميلاد.كيك شيكولاتة
كثير من الأمهات تريد أن تعد الكيك في المنزل خاصة كيك شيكولاتة، حيث أنها من أكثر الأنواع المحببة عند الأطفال، لذلك تريد أن تصنعه في البيت بنتيجة ناجحة من حيث الطعم والشكل، لذلك سوف نقدم أفضل طريقة لنجاحة وتزين لكي يصبح مثل الأنواع المتواجدة في أشهر محلات الكيك.مكونات كيك الشيكولاتة
- كوبين من الدقيق.
- 3 بيض.
- ½ كوب كاكاو.
- كوب ونصف من سكر.
- ½ كوب زيت.
- ملعقة كبيرة بيكنج باودر.
- فانيليا.
- كوب من الحليب.
- رشة ملح.
- كوب من بودرة الكريم شانتيه الخام.
- ½ كوب من الماء المثلج أو الحليب.
- 3 ملعقة كبيرة سكر.
- ملعقة كبيرة من الكاكاو.
- نحضر إناء عميق لتحضير خليط الكيك.
- ننخل الدقيق أكثر من مرة ثم نضع علية البيكنج باودر ورشة الملح والكاكاو ونقلب جميع المكونات جيدا ليمتزج مع بعض.
- بواسطة مضرب كهربائي وفي إناء اخر منفصل عن إناء المكونات الجافة.
- نضع البيض وعليه الفانيليا ونخلط البيض ثم نضيف عليه السكر ثم البن ونخلط واخيرا نضع الزيت ويخلط مرة أخرى ويمكن استخدام الخلاط في هذه الخطوة.
- نضع هذا الخليط السائل على الدقيق مع التقليب بواسطة ملعقة خشبية حتى تختلط جميع المكونات.
- نضع خليط الكيك في صنية مدهونة زيت ونفرغ الخليط فيها.
- يدخل الكيك في فرن ساخن جدا على درجة حرارة 180 لمدة 30 دقيقة.
- نقوم بتحضير كريمة باستخدام المضرب حتى الحصول على قوام متماسك ثم نزين الكيك بعد أن يكون برد تماما ويقدم بارد.
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