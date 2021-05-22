أسهل وصفة لعمل ايس كريم الفانيليا والشكولاتة اللذيذ في المنزل

ايس كريم الفانيليا والشكولاتة ، يُحبه كثيرًا الأطفال، وذلك لمذاقه الجميل والشهي، حيث أن أغلب الأطفال يعشقون الأيسر كريم ويسعدون بشرائه كثيرًا، لهذا السبب فكل الأمهات تريد أن تتعلم طريقة إعداد الأيسر كريم من المنزل لتُسعد أبنائها، كما أنه من الممكن أن يتم تقديمه للضيوف والأسرة والعائلة.

في السطور الآتية سوف مرفق لكم طريقة إعداد الأيسر كريم وكذلك المقادير الخاصة بإعداده، وذلك لكي تقوم كل أم بتحضير الأيسر كريم للأبناء بكل سهولة بغير أن يقوموا بشرائه من الخارج، حيث أن جميع الأطفال يعشقون المثلجات وخصوصًا الأيسر كريم.

علبة حليب مكثف ومحلى.

ملعقتان كبيرتان كاكاو خام غير محلى.

كوب مكعبات شوكولاتة غامقة غير محلاة.

كوبان كريمة خفق سائلة مثلجة.

كوبان كريمة خفق سائلة مثلجة.

ملعقة كبيرة فانيليا سائلة.

علبة حليب مكثف ومحلى.