أسهل وصفة لعمل ايس كريم الفانيليا والشكولاتة اللذيذ في المنزل

ايس كريم الفانيليا والشكولاتة ، يُحبه كثيرًا الأطفال، وذلك لمذاقه الجميل والشهي، حيث أن أغلب الأطفال يعشقون الأيسر كريم ويسعدون بشرائه كثيرًا، لهذا السبب فكل الأمهات تريد أن تتعلم طريقة إعداد الأيسر كريم من المنزل لتُسعد أبنائها، كما أنه من الممكن أن يتم تقديمه للضيوف والأسرة والعائلة.ايس كريم الفانيليا والشكولاتة
في السطور الآتية سوف مرفق لكم طريقة إعداد الأيسر كريم وكذلك المقادير الخاصة بإعداده، وذلك لكي تقوم كل أم بتحضير الأيسر كريم للأبناء بكل سهولة بغير أن يقوموا بشرائه من الخارج، حيث أن جميع الأطفال يعشقون المثلجات وخصوصًا الأيسر كريم.مكونات أيس كريم الشوكولاتة
- علبة حليب مكثف ومحلى.
- ملعقتان كبيرتان كاكاو خام غير محلى.
- كوب مكعبات شوكولاتة غامقة غير محلاة.
- كوبان كريمة خفق سائلة مثلجة.
- كوبان كريمة خفق سائلة مثلجة.
- ملعقة كبيرة فانيليا سائلة.
- علبة حليب مكثف ومحلى.
- بعد تحضير بسكويت الأيس كريم، قومي بوضعه بأوعية صغيرة إلى أن يقوم بأخذ شكل قرطاس كما تريدين.
- ومن ثم ضعي الأيس كريم الشوكولاتة بنار متوسطة، ومن ثم قومي بإذابة الشوكولاتة بحمام بخار مائي، مع التقليب إلى أن تذوب.
- في قدر كبير، قومي بوضع الحليب المكثف والكريمة، مع الخفق إلى أن يصير القوام كثيفًا.
- ومن ثم قومي بإضافة الكاكاو والشوكولاتة الذائبة، مع الخفق جيدًا.
- وبعد ذلك قومي بوضع الأيس كريم بعلبة مغلقة جيدًا، وقومي بوضعها بالفريزر حتى ٤ ساعات قبل أن تقومي بتقديمها.
- أما أيس كريم الفانيليا ضعيه بوعاء كبير، ومن ثم أضيفي الحليب والكريمة، مع الخفق بالمضرب الكهربائي، إلى أن يصير القوام كثيفًا.
- بعد ذلك قومي بإضافة الفانيليا، مع الخفق جيدًا، ومن ثم قومي بإضافة الأيس كريم بعلبة محكمة جيدًا.
- وبعد ذلك ضعي الأيس كريم بالفريزر حتى مرور ٤ ساعات.
- بالقرطاس قومي بوضع كرة أيس كريم الشوكولاتة ومعها كرة من الفانيليا، مع تزيينها بصوص الشوكولاتة، وبعد ذلك قومي بتقديمها.
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ايس كريم الفانيليا والشكولاتة ، يُحبه كثيرًا الأطفال، وذلك لمذاقه الجميل والشهي، حيث أن أغلب الأطفال يعشقون الأيسر كريم ويسعدون بشرائه كثيرًا، لهذا السبب فكل الأمهات تريد أن تتعلم طريقة إعداد الأيسر كريم من المنزل لتُسعد أبنائها، كما أنه من الممكن أن يتم تقديمه للضيوف والأسرة والعائلة.ايس كريم الفانيليا والشكولاتة
في السطور الآتية سوف مرفق لكم طريقة إعداد الأيسر كريم وكذلك المقادير الخاصة بإعداده، وذلك لكي تقوم كل أم بتحضير الأيسر كريم للأبناء بكل سهولة بغير أن يقوموا بشرائه من الخارج، حيث أن جميع الأطفال يعشقون المثلجات وخصوصًا الأيسر كريم.مكونات أيس كريم الشوكولاتة
- علبة حليب مكثف ومحلى.
- ملعقتان كبيرتان كاكاو خام غير محلى.
- كوب مكعبات شوكولاتة غامقة غير محلاة.
- كوبان كريمة خفق سائلة مثلجة.
- كوبان كريمة خفق سائلة مثلجة.
- ملعقة كبيرة فانيليا سائلة.
- علبة حليب مكثف ومحلى.
- بعد تحضير بسكويت الأيس كريم، قومي بوضعه بأوعية صغيرة إلى أن يقوم بأخذ شكل قرطاس كما تريدين.
- ومن ثم ضعي الأيس كريم الشوكولاتة بنار متوسطة، ومن ثم قومي بإذابة الشوكولاتة بحمام بخار مائي، مع التقليب إلى أن تذوب.
- في قدر كبير، قومي بوضع الحليب المكثف والكريمة، مع الخفق إلى أن يصير القوام كثيفًا.
- ومن ثم قومي بإضافة الكاكاو والشوكولاتة الذائبة، مع الخفق جيدًا.
- وبعد ذلك قومي بوضع الأيس كريم بعلبة مغلقة جيدًا، وقومي بوضعها بالفريزر حتى ٤ ساعات قبل أن تقومي بتقديمها.
- أما أيس كريم الفانيليا ضعيه بوعاء كبير، ومن ثم أضيفي الحليب والكريمة، مع الخفق بالمضرب الكهربائي، إلى أن يصير القوام كثيفًا.
- بعد ذلك قومي بإضافة الفانيليا، مع الخفق جيدًا، ومن ثم قومي بإضافة الأيس كريم بعلبة محكمة جيدًا.
- وبعد ذلك ضعي الأيس كريم بالفريزر حتى مرور ٤ ساعات.
- بالقرطاس قومي بوضع كرة أيس كريم الشوكولاتة ومعها كرة من الفانيليا، مع تزيينها بصوص الشوكولاتة، وبعد ذلك قومي بتقديمها.
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