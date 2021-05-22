أسهل طريقة لعمل المسقعة بالبشاميل، هي الطريقة التي تتكون من البشاميل الخفيف والباذنجان المشوي، وتتميز هذه الوصفة بانها خفيفة وشهية وتصلح لأن تكون وصفة دايت لمتبعي الحميات الغذائية في فقدان الوزن، كما انه وجبه تحتوي على العناصر الغذائية الهامة ويكفي لأن تكون وجبة متكاملة، وفيما يلي نتعرف على طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بأسهل الطرق. مكونات المسقعة بالبشاميل مكونات المسقعة بالبشاميل تتكون هذه الوصفة من: شرائح من الباذجان الرومي

شرائح من الفلفل الاخضر

قطع من الفلفل الحار (لمحبي الأكل الحار)

ربع كيلو من اللحم المفروم

نصف لتر من الحليب (كامل الدسم أو خالي الدسم حسب الرغبة)

ملعقة ونصف من الدقيق العادي (او دقيق الشوفان أو دقيق الأرز)

نصف لتر من عصير الطماطم الطازج

بصلة متوسطة مفرومة

ملعقة من السمن أو الزيت او الزبدة

ملح – فلفل – سبع بهارات – جوزة الطيب – كبابة صيني طريقة تحضير المسقعة بالبشاميل طريقة تحضير المسقعة بالبشاميل يتم تحضير وصفة المسقعة بالبشاميل من خلال الخطوات التالية: في وعاة متوسط على النار، يتم وضع مكعبين من الزبدة، ثم يتم إضافة البصل المفروم، ويقلب جيداً حتى يتغير لونه إلى الذهبي.

يتم إضافة اللحم المفروم، ثم يقلب حتى يتغير لونها إلى البني.

يضاف الملح والفلفل والبهارات، مع القليل من عصير الطماطم، وتترك على نار هادئة حتي تنتضج.

في وعاء اخر، يتم إضافة مكعب من الزبدة، ويوضع عليه ملعقة ونصف من الدقيق، ويحمر لمدة دقيقة.

يضاف الحليب إلى الدقيق ثم يقلب حتى يتماسك ويتحول إلى بشاميل، ويضاف إليه الملح والفلفل وجوزة الطيب.

يتم شوي الباذنجان عن طريق وضع رشة من الملح والزيت، ويترك في الفرن لمدة 15 دقيقة. طريقة تجهيز طاجن مسقعة بالبشاميل طريقة تجهيز طاجن مسقعة بالبشاميل يتم تجهيز طاجن المسقعة بالبشاميل من خلال الخطوات التالية: يتم وضع شرائح الباذنجان في الطاجن او وعاء البايركس.

يتم وضع شرائح من الفلفل الأخضر العادي والفلفل الحار.

يوضع القليل من كمية اللحم المفروم مع صوص الطماطم.

يوضع كمية قليلة من البشاميل، ويمكن ان يتم إضافة قطع من جبن الموتزاريللا.

يتم وضع طبقة أخرى من الباذنجان والفلفل واللحم المفروم بنفس الترتيب السابق.

يوضع كمية البشاميل المتبقة في النهاية، كما يمكن إضافة بعض انواع الجبن المفضلة مثل البارميزان والموتزاريللا.

يدخل الطاجن إلى الفرن لمدة 20 دقيقة، وتقدم مع الخبز او الرز البسمتي حسب الرغبة. تعتبر وصفة المسقعة بالبشاميل من أشهى الوصفات، كما يمكن استبدال بعض المكونات بأخرى أقل سعرات مثل دقيق الأرز أو دقيق الحبة الكاملة، حيث انه يفيد في حالة وجود حساسية من جلوتين الدقيق العادي. الوسوم

أسهل طريقة لعمل المسقعة بالبشاميل، هي الطريقة التي تتكون من البشاميل الخفيف والباذنجان المشوي، وتتميز هذه الوصفة بانها خفيفة وشهية وتصلح لأن تكون وصفة دايت لمتبعي الحميات الغذائية في فقدان الوزن، كما انه وجبه تحتوي على العناصر الغذائية الهامة ويكفي لأن تكون وجبة متكاملة، وفيما يلي نتعرف على طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بأسهل الطرق. مكونات المسقعة بالبشاميل مكونات المسقعة بالبشاميل تتكون هذه الوصفة من: شرائح من الباذجان الرومي

شرائح من الفلفل الاخضر

قطع من الفلفل الحار (لمحبي الأكل الحار)

ربع كيلو من اللحم المفروم

نصف لتر من الحليب (كامل الدسم أو خالي الدسم حسب الرغبة)

ملعقة ونصف من الدقيق العادي (او دقيق الشوفان أو دقيق الأرز)

نصف لتر من عصير الطماطم الطازج

بصلة متوسطة مفرومة

ملعقة من السمن أو الزيت او الزبدة

ملح – فلفل – سبع بهارات – جوزة الطيب – كبابة صيني طريقة تحضير المسقعة بالبشاميل طريقة تحضير المسقعة بالبشاميل يتم تحضير وصفة المسقعة بالبشاميل من خلال الخطوات التالية: في وعاة متوسط على النار، يتم وضع مكعبين من الزبدة، ثم يتم إضافة البصل المفروم، ويقلب جيداً حتى يتغير لونه إلى الذهبي.

يتم إضافة اللحم المفروم، ثم يقلب حتى يتغير لونها إلى البني.

يضاف الملح والفلفل والبهارات، مع القليل من عصير الطماطم، وتترك على نار هادئة حتي تنتضج.

في وعاء اخر، يتم إضافة مكعب من الزبدة، ويوضع عليه ملعقة ونصف من الدقيق، ويحمر لمدة دقيقة.

يضاف الحليب إلى الدقيق ثم يقلب حتى يتماسك ويتحول إلى بشاميل، ويضاف إليه الملح والفلفل وجوزة الطيب.

يتم شوي الباذنجان عن طريق وضع رشة من الملح والزيت، ويترك في الفرن لمدة 15 دقيقة. طريقة تجهيز طاجن مسقعة بالبشاميل طريقة تجهيز طاجن مسقعة بالبشاميل يتم تجهيز طاجن المسقعة بالبشاميل من خلال الخطوات التالية: يتم وضع شرائح الباذنجان في الطاجن او وعاء البايركس.

يتم وضع شرائح من الفلفل الأخضر العادي والفلفل الحار.

يوضع القليل من كمية اللحم المفروم مع صوص الطماطم.

يوضع كمية قليلة من البشاميل، ويمكن ان يتم إضافة قطع من جبن الموتزاريللا.

يتم وضع طبقة أخرى من الباذنجان والفلفل واللحم المفروم بنفس الترتيب السابق.

يوضع كمية البشاميل المتبقة في النهاية، كما يمكن إضافة بعض انواع الجبن المفضلة مثل البارميزان والموتزاريللا.

يدخل الطاجن إلى الفرن لمدة 20 دقيقة، وتقدم مع الخبز او الرز البسمتي حسب الرغبة. تعتبر وصفة المسقعة بالبشاميل من أشهى الوصفات، كما يمكن استبدال بعض المكونات بأخرى أقل سعرات مثل دقيق الأرز أو دقيق الحبة الكاملة، حيث انه يفيد في حالة وجود حساسية من جلوتين الدقيق العادي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسهل طريقة لعمل المسقعة بالبشاميل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.