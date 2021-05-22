أفضل طرق ترطيب وتنظيف البشرة طبيعيا بمكونات بسيطة ونتيجة من أول استخدام

طرق ترطيب وتنظيف البشرة طبيعيا ، فمن منا لا يرغب في الحصول على بشرة نظيفة، نقية ورطبة ولا تحتوي على أي شوائب، وفي الآونة الأخيرة ظهرت العديد من مستحضرات العناية بالبشرة، ولكنها في الغالب لا تكون آمنة لذلك يبحث الكثير منا عن طرق ترطيب وتنظيف البشرة طَبِيعِيًّا بسبب فعالية وأمان هذه الطرق على البشرة ، واليكم ايضا أهم فوائد زيت الأرجان .

طرق تنظيف البشرة

يوجد الكثير من العلاجات المنزلية التي يمكن الاستفادة بها واستخدامها من أجل حل جميع مشاكل البشرة وتخليصها من الأوساخ وخلايا الجلد الميتة بها، كما أنها تعد من أفضل طرق الحماية والحفاظ على البشرة، ومن أفضل الطرق التي يمكنك استخدامها هى ماء الورد

ماء الورد لترطيب وتظيف البشرة

يتميز ماء الورد بخصائصه الطبيعية، ويعد أحد المنظفات الطبيعية التي تتناسب مع جميع أنواع البشرة، كما يمكن استخدامه كغسول للبشرة وذلك عن طريق وضع كمية قليلة منه وغمس قطعة من القطن به ثم تدليك وفرك البشرة بها.

مقشر السكر لعلاج مشاكل البشرة وتنظيفها

يساعد المقشر على تنظيف البشرة وإزالة الشوائب منها وهو مناسب للبشرة الحساسة وهو أحد أفضل وسائل التقشير الطبيعية المستخدمة ويتم استخدامه كالتالي:

قومي بإحضار ملعقتين من السكر ثم ضعي عليهم ملعقة عصير ليمون صغيرة واخلطيهما مع بعضهم حتى تحصلي على خليط متجانس.

طبقي العجين على بشرتك قومي بفركها وتحريكها بصورة دائرية لعد دقائق وبعدها اغسلي وجهك بماء بارد ثم قومي بترطيبه.

ترطيب البشرة

يعد ترطيب البشرة من الأمور الضرورية، وعلي الرغم من وجود مستحضرات للترطيب كثيرة إلا أن الطرق الطبيعية تعد هي المفضلة لدى الجميع وذلك بسبب عدم احتوائها على مواد كيميائية ضارة، ومن أفضل طرق الترطيب الطبيعي للبشرة: