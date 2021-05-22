فوائد بذور دوار الشمس المتنوعة للجسم ودورها في التخلص من قشرة الشعر، من منا لا يعشق اللب السوري، أو ما يطلق عليه بذور دوار الشمس، والذي يحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات الهامة للجسم مثل: الكالسيوم، الزنك، الحديد، النحاس، وغيرها من الفيتامينات الأخرى، وعلى الرغم من ذلك يجب الاعتدال في تناوله أو تناوله بدون ملح لما قد ينتج عنه من زيادة الوزن، كما أنه غير مناسب لمرضى الحساسية سواء من الكبار أو الصغار، وسنتعرف بالتفصيل على فوائد بذور دوار الشمس للجسم والشعر.

فوائد بذور دوار الشمس للجسم

تحتوي بذور دوار الشمس على عناصر متنوعة، وفيتامينات، وألياف نباتية، مما يعظم فوائده للجسم، والتي تتمثل في:

الحفاظ على صحة العظام وتقويتها، وذلك لاحتوائه على نسبة كبيرة من الكالسيوم. تخفيف الآلام التي قد يعاني منها الإنسان في بعض الأوقات مثل الصداع بكافة أنواعه. علاج حالات نقص الحديد والأنيميا لمرضى فقر الدم. التخلص من القلق والتوتر والحفاظ على هدوء الأعصاب. القضاء على مشكلات ضيق وصعوبة التنفس، وعلاج حالات الربو. الوقاية من أمراض السرطان مثل: سرطان الرئة، البنكرياس، البلعوم. سد الشهية، وتقليل الرغبة في تناول الطعام لدى الراغبين في إنقاص الوزن. التخلص من السموم المتراكمة في الجسم، وبالتحديد في الكبد. مفيد للحوامل في تخفيف الآلام التي تشعر بها أثناء الحمل. تقوية جهاز المناعة، وزيادة قدرته على مكافحة الأمراض. تقليل ظهور علامات تمدد الجلد والشيخوخة.

زيادة كثافة الشعر عن طريق تحفيز نمو البصيلات وتغذية فروة الرأس.

علاج مشكلات الشعر كالقشرة والجفاف والتقصف، حيث تعمل بذور دوار الشمس على ترطيب فروة الرأس.

تقوية جذور الشعر، واكسابة الحيوية والنشاط، واللمعان الذي يبحث عنه جميع الأفراد.

فوائد بذور دوار الشمس للشعر