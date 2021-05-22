وصفة صفار البيض وزيت الزيتون وفوائدها الفعالة للشعر، مشاكل الشعر بمختلف أنواعها من أكثر ما يواجه المرأة أو الرجل على حد سواء، والتي تتنوع ما بين تقصف وجفاف وقشرة وتساقط وغيرها، فالجميع يحلم بشعر رائع جذاب خالي من المشكلات، لذا نبحث دائماً على منتجات العناية بالشعر الذي يمكنها القضاء على هذه المشكلات، ولكن هناك بعض الوصفات الطبيعية التي بإمكانها التخلص من هذه المشكلات مثل وصفة صفار البيض وزيت الزيتون، حيث يحتوي كل من صفار البيض وزيت الزيتون على العديد من العناصر الهامة للشعر.

وصفة صفار البيض وزيت الزيتون للشعر

إذا كنت تحلمين بشعر ناعم وكثيف، عليك تطبيق وصفة صفار البيض وزيت الزيتون، وذلك عن طريق وضع صفار بيضة مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون و مزجهما معا، ونضعها على الشعر لمدة ربع ساعة على الأقل ونقوم بغسله بالطريقة المعتادة، كما يمكن استخدام الخل للتخلص من رائحة البيض.

وصفة البيض وزيت الزيتون والعسل للشعر

في حالة الرغبة في ترطيب الشعر، يمكنك إضافة العسل الأبيض إلى الوصفة السابقة عن طريق خفق بيضة مع ملعقتين من العسل وملعقتين من زيت الزيتون، ووضعها على الشعر لمدة ربع ساعة قبل غسله.

فوائد وصفة صفار البيض وزيت الزيتون

يعد زيت الزيتون من أفضل الزيوت التي تعالج كافة مشاكل الشعر، كما أنه يقلل من التشابك، ويعالج مشكلة التساقط لاحتوائه على حمض الأوليك، أما البيض فله فاعلية في تقوية الشعر، ويعمل على تحفيز نمو الشعر وتغذية فروة الرأس وذلك لأن كل 100 جرام من صفار البيض يحتوي على 164.5 ملليجرام من عنصر الكبريت، ويعطي الشعر النعومة التي يبحث عنها الجميع لاحتوائه على 26.54 جرام من الدهون في كل 100 جرام من صفار البيض.