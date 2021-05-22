سر نجاح قرص الأفران بالقرفة والسكر الشهية في المنزل

قرص الأفران بالقرفة والسكر ، هو من بين المخبوزات التي توجد بالافران والتي يسعى دائمًا لشرائها الأشخاص الكبار والصغار، ولكن في الحقيقة أن جميع الأشخاص يرغبون في تحضير كل الأكلات من المنزل، حتى لا يقوموا بشراء شيء من الخارج، ويُصابوا بالكثير من الأوبئة والبكتيريا، حيث أننا لا نعرف الطريقة التي استخدامها لتحضير الطعام، على عكس المنزل فنحن نعرف جيدًا ما تم إضافته الوجبة والأكلات.قرص الأفران بالقرفة والسكر
قرص الأفران يُقبل على شرائه جميع الأشخاص، حيث أنه من الممكن أن يتم تناوله في وجبة الإفطار وكذلك بأي وجبة أخرى، والأمهات كلهنّ يردن الآن أن يقمن بصنع قرص الأفران من المنزل ولكنهنَّ لا يعرفن الطريقة الصحيحة لإعداده، لذا فسوف نتناولها فيما بعد.مقادير قرص الأفران بالسكر والقرفة
- ثلاثة كوب دقيق
- ½ كوب سمن
- ملعقة صغيرة سكر للخميرة
- ملعقة كبيرة سكر
- ¼ كوب حليب دافئ
- ¼ كوب ماء دافئ
- ملعقة صغيرة خميرة فورية
- ثلاث ملاعق كبيرة سكر
- سمسم للوجه
- ملعقة كبيرة قرفة
- في البداية قومي بإحضار كوب وأضيفي الماء والسكر الخميرة به وامزجيهم ومن ثم اتركيها حتى 10 دقائق.
- في قدر آخر قومي بإضافة السكر البودرة والدقيق والسمن مع المزج جيدًا إلى أن يتم الامتزاج جيدًا.
- ومن ثم أضيفي الحليب والخميرة وتابعي العجن حتى عشرة دقائق.
- وبعد ذلك قومي بإضافة الملح واستمري بالعجن حتى خمس دقائق.
- قومي بتكوير العجينة وتركها تختمر حتى ٦٠ دقيقة.
- قومي بأخذ كل كورة مع حشوها بالسكر والقرفة وبتكويرها وتغطيتها بالسمسم ومن ثم رصها بالصاج وتركها تهدأ حتى 20 دقيقة.
- قومي بإدخال صاج القرص بالفرن الذي تم تسخينه حتى 180° ومن ثم اتركيه حتى مرور ٢٥ دقيقة.
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قرص الأفران بالقرفة والسكر ، هو من بين المخبوزات التي توجد بالافران والتي يسعى دائمًا لشرائها الأشخاص الكبار والصغار، ولكن في الحقيقة أن جميع الأشخاص يرغبون في تحضير كل الأكلات من المنزل، حتى لا يقوموا بشراء شيء من الخارج، ويُصابوا بالكثير من الأوبئة والبكتيريا، حيث أننا لا نعرف الطريقة التي استخدامها لتحضير الطعام، على عكس المنزل فنحن نعرف جيدًا ما تم إضافته الوجبة والأكلات.قرص الأفران بالقرفة والسكر
قرص الأفران يُقبل على شرائه جميع الأشخاص، حيث أنه من الممكن أن يتم تناوله في وجبة الإفطار وكذلك بأي وجبة أخرى، والأمهات كلهنّ يردن الآن أن يقمن بصنع قرص الأفران من المنزل ولكنهنَّ لا يعرفن الطريقة الصحيحة لإعداده، لذا فسوف نتناولها فيما بعد.مقادير قرص الأفران بالسكر والقرفة
- ثلاثة كوب دقيق
- ½ كوب سمن
- ملعقة صغيرة سكر للخميرة
- ملعقة كبيرة سكر
- ¼ كوب حليب دافئ
- ¼ كوب ماء دافئ
- ملعقة صغيرة خميرة فورية
- ثلاث ملاعق كبيرة سكر
- سمسم للوجه
- ملعقة كبيرة قرفة
- في البداية قومي بإحضار كوب وأضيفي الماء والسكر الخميرة به وامزجيهم ومن ثم اتركيها حتى 10 دقائق.
- في قدر آخر قومي بإضافة السكر البودرة والدقيق والسمن مع المزج جيدًا إلى أن يتم الامتزاج جيدًا.
- ومن ثم أضيفي الحليب والخميرة وتابعي العجن حتى عشرة دقائق.
- وبعد ذلك قومي بإضافة الملح واستمري بالعجن حتى خمس دقائق.
- قومي بتكوير العجينة وتركها تختمر حتى ٦٠ دقيقة.
- قومي بأخذ كل كورة مع حشوها بالسكر والقرفة وبتكويرها وتغطيتها بالسمسم ومن ثم رصها بالصاج وتركها تهدأ حتى 20 دقيقة.
- قومي بإدخال صاج القرص بالفرن الذي تم تسخينه حتى 180° ومن ثم اتركيه حتى مرور ٢٥ دقيقة.
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