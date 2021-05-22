سر نجاح قرص الأفران بالقرفة والسكر الشهية في المنزل

قرص الأفران بالقرفة والسكر ، هو من بين المخبوزات التي توجد بالافران والتي يسعى دائمًا لشرائها الأشخاص الكبار والصغار، ولكن في الحقيقة أن جميع الأشخاص يرغبون في تحضير كل الأكلات من المنزل، حتى لا يقوموا بشراء شيء من الخارج، ويُصابوا بالكثير من الأوبئة والبكتيريا، حيث أننا لا نعرف الطريقة التي استخدامها لتحضير الطعام، على عكس المنزل فنحن نعرف جيدًا ما تم إضافته الوجبة والأكلات.

قرص الأفران يُقبل على شرائه جميع الأشخاص، حيث أنه من الممكن أن يتم تناوله في وجبة الإفطار وكذلك بأي وجبة أخرى، والأمهات كلهنّ يردن الآن أن يقمن بصنع قرص الأفران من المنزل ولكنهنَّ لا يعرفن الطريقة الصحيحة لإعداده، لذا فسوف نتناولها فيما بعد.

ثلاثة كوب دقيق

½ كوب سمن

ملعقة صغيرة سكر للخميرة

ملعقة كبيرة سكر

¼ كوب حليب دافئ

¼ كوب ماء دافئ

ملعقة صغيرة خميرة فورية

ثلاث ملاعق كبيرة سكر

سمسم للوجه

ملعقة كبيرة قرفة