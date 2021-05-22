اعملى أسهل طريقة لـ حلقات البصل المقرمشة الذهبية اللذيذة في البيت

حلقات البصل المقرمشة من ألذ المقبلات التي تعمل على فتح الشهية، وتقدم في المطاعم بجانب الأطباق الرئيسية سواء لحوم أو أسماك، هذا بالإضافة إلى القيمة الغذائية الكبيرة المعروفة للبصل، وعلى الرغم من أن مكوناتها بسيطة إلا أنها تباع في المطاعم بأسعار غالية، لذلك سوف نقدم طريقة إعدادها في المنزل لكي تتمكن كل سيدة من تحضيرها بنفس الطعم المقرمش الرائع.

حلقات البصل المقرمشة

تعد من أشهر المقبلات التي تبحث كل سيدة عن طريقة طهيه، وسر الخلطة التي تجعلها مقرمشة مثل التي تقدم في المطاعم إلي جانب الطعم اللذيذ لها، لذلك تريد كل سيدة أن تعدها لكي تقدم كطبق جانبى على المائدة في العزومات.

بصلتين ذات حجم متوسط.

ملعقة صغيرة فلفل اسمر.

ملعقة كبيرة من النشا.

نصف كوب بقسماط مطحون.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف كوب من الدقيق.

2 بيض.

ربع كوب حليب.

ملح.

نقوم بتقشير البصل بإزالة القشرة الخارجية ثم يغسل بالماء.

يقطع البصل شرائح دائرية ونقوم بصل كل شريحة عن الأخرى.

في إناء عميق نضع الدقيق والنشا والملح والفلفل والبابريكا ونقلب ليمتزج.

ثم نخفق البيض في إناء منفصل مع رشه فلفل اسمر.

نضع البقسماط في إناء بجانب البيض المخفوق والدقيق.

نقوم بوضع الحليب على حلقات البصل ونخلطهم جيدا.

ثم نأخذ حلقة من البصل و نغلفها بالدقيق ثم نغمسها في البيض واخيرا نضعها في البقسماط وهكذا حتى ننتهي من جميع حلقات البصل.

نضع مقلاة بها زيت غزير على نار عالية ثم نضع حلقات البصل حتى يصبح لونها ذهبي و تصفى من الزيت وتوضع على مناديل مطبخ.

نضع حلقات البصل المقرمشه في طبق التقديم وتقدم بجانب المشاوي أو يمكن أن تقدم كسناك بين الوجبات مع الكاتشب أو المايونيز.

مكونات حلقات البصل المقرمشةطريقة تحضير حلقات البصل المقرمشة