طريقة كريم لبان الدكر كولاجين طبيعي لشد البشرة والرقبة والتخلص من التجاعيد مهما كان سنك

طريقة كريم لبان الدكر كولاجين طبيعي لشد البشرة والرقبة والتخلص من التجاعيد يستخدم لبان الدكر أو ما يسمى بالصمغ العربي على مستوى واسع للغاية منذ فترات طويلة ويستخدم في العديد من الاشياء الطبية والتجميلية، وذلك خصوصاً للعرب لها فوائد عديدة منها الترطيب، التبييض، إنقاص الوزن و مكون علاجى لمغص البطن وما إلى ذلك، فلبان الدكر يستخدم كبديل لمادة البوتوكس وذلك لأنه يحتوي على مادة الكولاجين الطبيعية للبشرة تابعي معنا طرق استخدمه وتحضيره من خلال منزلك. طريقة كريم لبان الدكر كولاجين طبيعي لشد البشرة والرقبة والتخلص من التجاعيد طريقة كريم لبان الدكر كولاجين طبيعي لشد البشرة والرقبة والتخلص من التجاعيد المكونات المطلوبة: كوب واحد كبير ممتلئ من الماء المغلي

الكثير من لبان الدكر

مرطب 250 مل (كل ما تريد) طريقة التحضير والاستخدام: نضع لبان الدكر في إناء ونضيف الماء ونغلي ثم نغطي الغطاء ونتركه يقف لأكثر من ثلاثة أيام.

في إناء ونضيف الماء ونغلي ثم نغطي الغطاء ونتركه يقف لأكثر من ثلاثة أيام. المياه يتم تصفيتها التي نتجت من لبان الدكر.

الماء الذي تم تصفيته يتم إضافته إلى الكريم المرطب وقلبي جيداً حتى تحصلي على مزيج متجانس وسلس.

ضع هذا الكريم مباشرة على الأجزاء الرخوة من الجسم.

وتأكد من التدليك لمدة 5 دقائق على الأقل لتنشيط الدورة الدموية في المنطقة.

حتى لو كانت الرائحة القوية للكريم تزعجك، يمكنك الحصول على القوة العظيمة لهذا الكريم لأنه سيختفي تمامًا بعد بضع دقائق.

يؤدي الاستمرار في استخدام كريم اللثة الذكوري كل يوم إلى تسريع التأثير، وستلاحظ ذلك في غضون شهر. طريقة عمل كريم لبان الدكر لشد البشرة والوجه المكونات المطلوبة: ربع كوب كبير زبدة كاكاو.

ربع كوب زيت جوز الهند.

2 ملاعق زيت الجوجوبا.

2 ملاعق زيت اللوز الحلو.

معلقة زيت اللبان العطري. طريقة التحضير والاستخدام: قومي بمزج زيت جوز الهند وزبدة الكاكاو في إناء من الزجاج في حمام ماء ساخن حتى تذوب بالكامل.

قومي بإضافة زيت اللوز وزيت الجوجوبا إلى المكونات الآتية، ثم قومي بوضع كريم لبان الدكر في الثلاجة حتى يتم تماسكهكم معًا جيداً.

في الثلاجة حتى يتم تماسكهكم معًا جيداً. هذا المزيج بعد أن تم بروده جيداً وتم تجمده استخدم خلاطًا كهربائيًا لتقليب الخليط عدة مرات ثم أضف زيت اللبان واستمر في التقليب وذلك تم الحصول على كريم لبان الدكر. الوسوم

طريقة كريم لبان الدكر كولاجين طبيعي لشد البشرة والرقبة والتخلص من التجاعيد يستخدم لبان الدكر أو ما يسمى بالصمغ العربي على مستوى واسع للغاية منذ فترات طويلة ويستخدم في العديد من الاشياء الطبية والتجميلية، وذلك خصوصاً للعرب لها فوائد عديدة منها الترطيب، التبييض، إنقاص الوزن و مكون علاجى لمغص البطن وما إلى ذلك، فلبان الدكر يستخدم كبديل لمادة البوتوكس وذلك لأنه يحتوي على مادة الكولاجين الطبيعية للبشرة تابعي معنا طرق استخدمه وتحضيره من خلال منزلك. طريقة كريم لبان الدكر كولاجين طبيعي لشد البشرة والرقبة والتخلص من التجاعيد طريقة كريم لبان الدكر كولاجين طبيعي لشد البشرة والرقبة والتخلص من التجاعيد المكونات المطلوبة: كوب واحد كبير ممتلئ من الماء المغلي

الكثير من لبان الدكر

مرطب 250 مل (كل ما تريد) طريقة التحضير والاستخدام: نضع لبان الدكر في إناء ونضيف الماء ونغلي ثم نغطي الغطاء ونتركه يقف لأكثر من ثلاثة أيام.

في إناء ونضيف الماء ونغلي ثم نغطي الغطاء ونتركه يقف لأكثر من ثلاثة أيام. المياه يتم تصفيتها التي نتجت من لبان الدكر.

الماء الذي تم تصفيته يتم إضافته إلى الكريم المرطب وقلبي جيداً حتى تحصلي على مزيج متجانس وسلس.

ضع هذا الكريم مباشرة على الأجزاء الرخوة من الجسم.

وتأكد من التدليك لمدة 5 دقائق على الأقل لتنشيط الدورة الدموية في المنطقة.

حتى لو كانت الرائحة القوية للكريم تزعجك، يمكنك الحصول على القوة العظيمة لهذا الكريم لأنه سيختفي تمامًا بعد بضع دقائق.

يؤدي الاستمرار في استخدام كريم اللثة الذكوري كل يوم إلى تسريع التأثير، وستلاحظ ذلك في غضون شهر. طريقة عمل كريم لبان الدكر لشد البشرة والوجه المكونات المطلوبة: ربع كوب كبير زبدة كاكاو.

ربع كوب زيت جوز الهند.

2 ملاعق زيت الجوجوبا.

2 ملاعق زيت اللوز الحلو.

معلقة زيت اللبان العطري. طريقة التحضير والاستخدام: قومي بمزج زيت جوز الهند وزبدة الكاكاو في إناء من الزجاج في حمام ماء ساخن حتى تذوب بالكامل.

قومي بإضافة زيت اللوز وزيت الجوجوبا إلى المكونات الآتية، ثم قومي بوضع كريم لبان الدكر في الثلاجة حتى يتم تماسكهكم معًا جيداً.

في الثلاجة حتى يتم تماسكهكم معًا جيداً. هذا المزيج بعد أن تم بروده جيداً وتم تجمده استخدم خلاطًا كهربائيًا لتقليب الخليط عدة مرات ثم أضف زيت اللبان واستمر في التقليب وذلك تم الحصول على كريم لبان الدكر.

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