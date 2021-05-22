طريقة عمل كريم الفاونديشن: بطريقة مجربة ومضمونة في 3 دقائق 2021

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طريقة عمل كريم الفاونديشن ، يعتبر من افضل مستحضرات التجميل التي تستخدمها معظم الفتيات، ويعد هو الكريم الأساسي التي يترتب علية نجاح المكياج، وهو من اقوي الكريمات التي تساعد في اخفي جميع عيوب الوجه بشكل غير طبيعي وخرافي جداً، وهو يعطي البشرة لون موحد وخلي من العيوب وعلامات التعب، ويساعد علي اختفاء الهالات السوداء من الوجه بشكل كبير، ويفضل عملة في المنزل بمكونات طبيعية وصحية افضل من الجاهز وبسعر اقل عن الجاهز سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني عن طريقة عمل كريم الفاونديشن بطريقة جديدة ومضمونة في 3 دقائق 2021.مكونات طريقة عمل كريم الفاونديشن بطريقة مجربة 2021
سوف نتعرف علي مكونات عمل كريم الفاونديشن في 3 دقائق فقط وهي كما يلي:-
- ربع كوب من النشا.
- معلقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.
- 5 معالق كبيرة من الكاكاو.
- معلقة كبيرة من فيتامين E.
- معلقة كبيرة من زيت اللافندر.
- معلقة ونصف صغيرة من القرفة المطحونة.
- معلقة كبيرة من طين البنتونيت.
سوف نتعرف علي طريقة تحضر واستخدام كريم الفاونديشن في المنزل بطريقة مضمونة وهي كالتالي:-
- نحضر وعاء ونضع فيه كلا من النشا والقرفة المطحونة الزنجبيل المطحون ونقلب المكونات جيداً، وبشكل مستمر حتي تتجانس المكونات الجافة.
- ثم نضيف زيت اللافندر والفيتامين والطين ونقلب المكونات جيد حتي يتجانس المكونات، ويصبح خليط متجانس من حيث المكونات، ونضيف من الكمية قليلة من الكاكاو، ونقلب المكونات جيداً.
- ثم نحضر علبة لها غطاء محكم ونضع بها الخليط ونحتفظ بها حتي يأتي الوقت المطلوب للاستخدام ونضع طبقة متساوية علي الوجه وسوف تخفي كل العيوب بأذن الله.
- ويمكن عمل الفاونديشن غامق بزيادة كمية الكاكاو، ويمكن عمل كريم الفاونديشن فاتحة بتقليل كمية الكاكاو علي حسب الرغبة في التجميل.
أسرار نجاح كريم الفاونديشن في المنزل بطريقة مضمونة
سوف نتعرف علي بعض أسرار نجاح كريم الفاونديشن وهي كالاتي:-
- نحرص علي استخدام المقادير المذكورة في المقال.
- ويجب خلط المكونات بشكل جيداً.
- ونستخدم الكاكاو بحسب الرغبة في العمل فاتح أو غامق.
- نحتفظ بكريم الفاونديشن في علبة محكمه بشكل جيد.
الوسوم
طريقة عمل كريم الفاونديشن ، يعتبر من افضل مستحضرات التجميل التي تستخدمها معظم الفتيات، ويعد هو الكريم الأساسي التي يترتب علية نجاح المكياج، وهو من اقوي الكريمات التي تساعد في اخفي جميع عيوب الوجه بشكل غير طبيعي وخرافي جداً، وهو يعطي البشرة لون موحد وخلي من العيوب وعلامات التعب، ويساعد علي اختفاء الهالات السوداء من الوجه بشكل كبير، ويفضل عملة في المنزل بمكونات طبيعية وصحية افضل من الجاهز وبسعر اقل عن الجاهز سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني عن طريقة عمل كريم الفاونديشن بطريقة جديدة ومضمونة في 3 دقائق 2021.مكونات طريقة عمل كريم الفاونديشن بطريقة مجربة 2021
سوف نتعرف علي مكونات عمل كريم الفاونديشن في 3 دقائق فقط وهي كما يلي:-
- ربع كوب من النشا.
- معلقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.
- 5 معالق كبيرة من الكاكاو.
- معلقة كبيرة من فيتامين E.
- معلقة كبيرة من زيت اللافندر.
- معلقة ونصف صغيرة من القرفة المطحونة.
- معلقة كبيرة من طين البنتونيت.
سوف نتعرف علي طريقة تحضر واستخدام كريم الفاونديشن في المنزل بطريقة مضمونة وهي كالتالي:-
- نحضر وعاء ونضع فيه كلا من النشا والقرفة المطحونة الزنجبيل المطحون ونقلب المكونات جيداً، وبشكل مستمر حتي تتجانس المكونات الجافة.
- ثم نضيف زيت اللافندر والفيتامين والطين ونقلب المكونات جيد حتي يتجانس المكونات، ويصبح خليط متجانس من حيث المكونات، ونضيف من الكمية قليلة من الكاكاو، ونقلب المكونات جيداً.
- ثم نحضر علبة لها غطاء محكم ونضع بها الخليط ونحتفظ بها حتي يأتي الوقت المطلوب للاستخدام ونضع طبقة متساوية علي الوجه وسوف تخفي كل العيوب بأذن الله.
- ويمكن عمل الفاونديشن غامق بزيادة كمية الكاكاو، ويمكن عمل كريم الفاونديشن فاتحة بتقليل كمية الكاكاو علي حسب الرغبة في التجميل.
أسرار نجاح كريم الفاونديشن في المنزل بطريقة مضمونة
سوف نتعرف علي بعض أسرار نجاح كريم الفاونديشن وهي كالاتي:-
- نحرص علي استخدام المقادير المذكورة في المقال.
- ويجب خلط المكونات بشكل جيداً.
- ونستخدم الكاكاو بحسب الرغبة في العمل فاتح أو غامق.
- نحتفظ بكريم الفاونديشن في علبة محكمه بشكل جيد.
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