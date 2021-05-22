طريقه كريم الزبادي والعسل أقوي كريم تبييض البشرة والجسم والتخلص من سواد سنين

طريقه كريم الزبادي والعسل أقوي كريم تبييض والبشرة والجسم غالبا البشرة قد تحتاج إلى تفتيح هائل إذا قمنا باستخدام بعض الوصفات الطبيعية مثل الزبادي والعسل لذلك هذه المكونان،يمكنك ان تقومي بهم لعمل كريم طبيعي هائل جدا نقوم باستخدامه للتخلص من مشاكل البشرة، كما أن الزبادي لديه العديد من المميزات إضافة إلى العسل التي يستطيع على تنعيم البشره وتفتيحها لذلك يمكننا أن نستخدم هذه الوصفة لجميع الاماكن الداكنة فى الجسم فهو طبيعي.

يوجد عدد كبير من الفوائد التي نستطيع أن نحصل عليها من العسل والليمون وهي تكون كالتالي:-

الزبادي يعمل على ترطيب البشرة وتغذيتها وحصول عدد كبير من الفيتامينات من خلال تطبيقها على البشرة.

إضافة إلى ذلك أن العسل يملك العديد من الأحماض التي تساعد على ترطيب البشرة وتنعيمها والتخلص من الخلايا الميتة التي تتواجد في البشرة.

الزبادي يعمل على تقشير البشرة من الشحوم التي تتواجد فيها مما يؤدي إلى نضاره البشره ازداد حيويتها.

الزبادي مع العسل يعمل على تطهير البشرة والتخلص من البكتيريا التي تتواجد بها والتي تسبب فى بعض الاحيان الرؤوس السوداء والاسمرار.

الزبادي والعسل قادرين على التخلص من الاسمرار الناتج من اشعة الشمس الفوق بنفسجية

يعمل ايضا الماسك على محاربة الجفاف التي تتواجد في البشره والتخلص من الندبات والتصبغات.

ملعقتين من الزبادي.

ملعقة ونصف من العسل.

ملعقة من الليمون.

ملعقتين من الشوفان .

ملعقة من الحليب البودر