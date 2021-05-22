طريقة اقتصادية لتحضير اللانشون بدون لحم في المنزل بأقل تكلفة

لانشون (بالإنجليزية: luncheon-meat)‏ هو نوع من اللحوم المحفوظة. يعبأ اللانشون في هيئة أسطوانات طويلة (sausages or meat-loaf)، يقطع إلى شرائح رفيعة عند الإستهلاك ويقدم بارداً. عادة ما يستخدم اللانشون في الشطائر (الساندوتشات) مع الجبن كوجبة خفيفة، أو قد يستخدم على حدة كمقبلات، اللانشون هو معجون لحم منزوع العظم ميكانيكياً، وفي هذه الطريقة يتم ضغط اللحم (أو خليط من لحوم مختلفة) داخل مفرمة باستخدام قوى ممكننة تمرره خلال مصفاة معدنية بهدف عزل العظام عن اللحم. يتم حشو لحم اللانشون داخل غلاف بلاستيكي رقيق حتى يتخذ الشكل الاسطواني المعروف، ويبقى الغلاف البلاستيكي ملاصقاً للانشون حتى بعد تقطيعه.

إضافات اللانشون

قد يضاف إلى الخليط توابل أو خضروات مجففة لإضافة نكهات مختلفة (لانشون بالزيتون أو لانشون بالفلفل)، أو قد يضاف إليه نوع آخر من اللحم (كاللانشون بالفراخ) أو قد يكون المعجون مكوناً أساساً من لحم الدجاج أو الديك الرومي.

ثوم بودرة.

بابريكا.

بصل بودرة.

كوب من الزيت.

لون طعام أحمر.

خمسة مكعبات من جبنة الكريمة.

نصف ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

كوب من الدقيق.

ست بيضات.

أربعة مكعبات من مرقة اللحم.

وضع المكونات الآتية: الدقيق، البيض، الجبنة، الزيت ومكعبات مرق اللحم في وعاء الخلاط وخلط المكونات جيداً.

إضافة كلٍ من: البابريكا، الثوم البودرة، البصل البودرة، اللون الأحمر والحبهان إلى وعاء الخلاط وتشغيله مرة أخرى وخلط المكونات مع بعضها البعض ثم وضع المزيج في كيس حراري على شكل أسطواني.

وضع الماء في قدر ورفعه على النار حتى يغلي ثم إضافة كيس المزيج إليه وتركه في الماء لمدة ساعة وربع حتى تمام نضج اللانشون، ثم رفعه عن النار وترك اللانشون حتى يبرد ثم تقطيعه وتقديمه جاهزاً.

مقادير اللانشونطريقة تحضير اللانشون