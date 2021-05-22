طريقة تحضير كريم الحلبة الطبيعي لشد الوجه وإزالة التجاعيد وتفتيح البشرة

كريم الحلبة ، من الكريمات الرائعة ذات الفاعلية العالية في إزالة التجاعيد والحبوب، وتفتيح البشرة وجعلها بيضاء مثل الشمع، حيث يحتوي هذا الكريم على العديد من المكونات الأخرى الرائعة، التي تعمل على تغذية البشرة، وإزالة الخلايا الميته وتجديدها، ويحتوي على العديد من المعادن التي تحتاجها البشرة، وتستطيع أي سيدة أن تقوم بتحضير هذه الكريم في المنزل بكل سهولة، لأن مكوناته بسيطة ومتوفرة في كل محلات العطارة والصيدليات، وتكلفتها زهيدة على عكس شرائها من محلات التجميل حيث تكون باهظة الثمن، وتحتوي على مركبات كيميائية تضر بالبشرة والجلد على المدى الطويل، وينصح الكثير من خبراء التجميل والأطباء باستخدام الكريمات الطبيعية لأنها خالية من الكيماويات الضارة بالجلد والتي تسبب الالتهابات والحساسية، وهناك الكثير من الكريمات الطبيعية الأخرى المفيدة والتي منها كريم القهوة والنشا، وكريم البقدونس والنشا، وكريم النشا وماء الورد، وكلها لها فوائد غاية في الروعة للبشرة والجلد، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم الحلبة السحري في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والخطوط الرفيعة والبقع الداكنة من الوجه في المنزل.

مكونات كريم الحلبة للبشرة

يحتوي على بعض المكونات البسيطة المتوفرة بالبيت وهى كالآتي:-

ملعقة طعام من الحلبة المطحونة في الخلاط الكهربائي.

ملعقة طعام من الكركم.

كوب متوسط من الماء.

٢ ملعقة كبيرة من جل الصبار.

قطرات من زيت بذور الكتان.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الحلبة لشد الوجه وإزالة التجاعيد والحبوب في المنزل عن طريق الخطوات التالية:-

نقوم بإحضار إناء ونضع فيه ملعقة الحلبة المطحونة، ومعلقة الكركم، وكوب الماء. نضع الخليط على نار هادئة ونقلب المكونات جيداً، ونترك المكونات حتى تغلي. نرفع الخليط من على النار، ونقوم بتصفيته بمصفاه فتحاتها ضيقة، أو عن طريق شاش. نحضر وعاء صغير ونأخذ من المزيج معلقتين كبيرتين، ثم نضيف إليه ملعقتين كبيرتين من جل الصبار. يمكننا أن نكتفي بهذا الخليط هكذا، أو نضيف إليه زيت بذور الكتان لزيادة فاعليته. نحضر علبة زجاجية ونضع فيها الكريم، ثم نقوم بوضعها في الثلاجة. نقوم بتطبيق الكريم على الوجه والرقبة والمناطق الداكنة والتي يوجد بها تجاعيد مع التدليك. نستخدم هذه الوصفة ٣ مرات في الأسبوع، أو ممكن استخدامه كل يوم، وسوف نحصل على بشرة بيضاء خاليه من التجاليد والبقع الداكنة والحبوب.

فوائد كريم الحلبة للبشرة

تحتوي الحلبة على العديد من الفوائد الكبيرة للبشرة وهى كالتالي:-

تعتبر الحلبة مادة لزجه تعمل على ترطيب البشرة الجافة

تعمل على إزالة البقع الداكنة التي تظهر على البشرة.

تحمي البشرة من الأضرار التي تنتج من أشعة الشمس.

يعمل على سرعة تكوين الخلايا والتئام الجروح.

يعالج الأمراض الجلدية مثل الاكزيما وحب الشباب.

يحارب علامات التقدم في السن مثل التجاعيد والخطوط الرفيعة.

يعمل على تقشير البشرة من الخلايا الميته.

طريقة عمل ماسك الحلبة والعسل لتفتيح البشرة

يحتوي هذا القناع على المكونات الآتية:-

1 ملعقة حلبة مطحونة.

1 ملعقة عسل نحل طبيعي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك الحلبة والعسل لتفتيح البشرة وجعلها بيضاء مثل الثلج:-