كريم النشا والخيار 2021 لتفتيح ونضارة البشرة بطريقة مختلفة وجبارة وبخطوات سهلة للغاية

يعتبر كريم النشا والخيار من أفضل الكريمات الطبيعية التي تعطي تفتيح ونضارة للبشرة والذي يعمل على إزالة الرؤوس السوداء وترطيب البشرة وبمكونات موجودة بكل منزل، وكثير من السيدات لا تفضل الكريمات الكيماوية التي تضر بشرتها وتريد المحافظة عليها فأتينا لكي بالحل حيث يحتوي هذا الكريم الطبيعي على العديد من مضادات الأكسدة والأحماض والتي تحمي أيضاً من أشعة الشمس الضارة حيث يعمل على التخلص من الزيوت الموجودة بالبشرة ويقضي على الهالات السوداء والاسمرار وترهلات البشرة، ويمكن عمل وصفات بكريم النشا بطرق اخري منها كريم النشا بالعسل والثوم وماء الورد وزيت الزيتون وطرق كثيرة، ومن السهل عمل الكريمات بالمنزل بتكلفة قليلة عن الكريمات باهظة الثمن، وسوف نتناول في مقالنا هذا على مكونات كريم النشا والخيار لتبيض وتفتيح البشرة من خلال موقع ثقفني ونتمنى بأن تنال إعجابكم. مكونات كريم النشا والخيار مكونات كريم النشا والخيار سوف نتحدث على مكونات عمل كريم النشا والخيار للبشرة وهى كما يلي:- ملعقتان كبيرتان من نشا الأرز.

ثلاث ملاعق من الخل الأبيض.

نصف خيارة مبشورة.

ملعقة متوسطة من جل الصبار. كريم نشا الأرز للرؤوس السوداء كريم نشا الأرز للرؤوس السوداء من المشكلات التي تواجه البنات والسيدات هي الرؤوس السوداء في مختلف الوجه ومقدمة الرأس وسوف نتغلب عليها بكريم النشا وبالطريقة الآتية:- طريقة التحضير:- قومي بإحضار وعاء صغير من البلاستيك ونضع به نشا الأرز والخل ويتم تقليب الخليط جيداً حتى نحصل على القوام المناسب لمعجون الكريم ونتركه بالثلاجة لمدة ربع ساعة. ثم بعد ذلك يتم توزيعه بالتساوي على الوجه وقدمة الوجه وعلى الجفون وتحت العين ونتركه على البشرة لمدة لا تقل عن نصف ساعة حتى يجف وتحصلي على نتيجة مرضية. ثم يتم غسل الوجه براحة اليد بالماء البارد . كريم الخيار لتفتيح ونضارة البشرة سوف نتعرف على عمل كريم الخيار للحصول على نضارة لبشرتك بالطريقة التالية:- طريقة التحضير:- يتم احضار وعاء بلاستيك ونضع به الخيار المبشور والصبار ونقوم بخلطه بواسطة ملعقة ونقلبه حتى يتجانس الخليط جيداً. نقوم بتوزيع الكريم وتدليكه بالأصبع برفق على الوجه كله ونتركه لمدة عشرون دقيقة وانتظري نتيجة مبهرة. ثم نغسل الوجه بالماء البارد. فوائد كريم النشا والخيار فوائد كريم النشا والخيار سوف نتحدث على فوائد كريم النشا والخيار وهى كالآتي:- يعمل على شد ترهلات البشرة. التخلص من الرؤوس السوداء التي بالوجه والأنف. سوف تحصلي على نضارة لبشرتك ليس لها مثيل. العمل على تفتيح البشرة. التخلص من خلايا الجلد الميت بالبشرة. الحصول على بشرة نظيفة بدون زيوت. التخلص من الهالات التي فوق عيونك. الوسوم

يعتبر كريم النشا والخيار من أفضل الكريمات الطبيعية التي تعطي تفتيح ونضارة للبشرة والذي يعمل على إزالة الرؤوس السوداء وترطيب البشرة وبمكونات موجودة بكل منزل، وكثير من السيدات لا تفضل الكريمات الكيماوية التي تضر بشرتها وتريد المحافظة عليها فأتينا لكي بالحل حيث يحتوي هذا الكريم الطبيعي على العديد من مضادات الأكسدة والأحماض والتي تحمي أيضاً من أشعة الشمس الضارة حيث يعمل على التخلص من الزيوت الموجودة بالبشرة ويقضي على الهالات السوداء والاسمرار وترهلات البشرة، ويمكن عمل وصفات بكريم النشا بطرق اخري منها كريم النشا بالعسل والثوم وماء الورد وزيت الزيتون وطرق كثيرة، ومن السهل عمل الكريمات بالمنزل بتكلفة قليلة عن الكريمات باهظة الثمن، وسوف نتناول في مقالنا هذا على مكونات كريم النشا والخيار لتبيض وتفتيح البشرة من خلال موقع ثقفني ونتمنى بأن تنال إعجابكم. مكونات كريم النشا والخيار مكونات كريم النشا والخيار سوف نتحدث على مكونات عمل كريم النشا والخيار للبشرة وهى كما يلي:- ملعقتان كبيرتان من نشا الأرز.

ثلاث ملاعق من الخل الأبيض.

نصف خيارة مبشورة.

ملعقة متوسطة من جل الصبار. كريم نشا الأرز للرؤوس السوداء كريم نشا الأرز للرؤوس السوداء من المشكلات التي تواجه البنات والسيدات هي الرؤوس السوداء في مختلف الوجه ومقدمة الرأس وسوف نتغلب عليها بكريم النشا وبالطريقة الآتية:- طريقة التحضير:- قومي بإحضار وعاء صغير من البلاستيك ونضع به نشا الأرز والخل ويتم تقليب الخليط جيداً حتى نحصل على القوام المناسب لمعجون الكريم ونتركه بالثلاجة لمدة ربع ساعة. ثم بعد ذلك يتم توزيعه بالتساوي على الوجه وقدمة الوجه وعلى الجفون وتحت العين ونتركه على البشرة لمدة لا تقل عن نصف ساعة حتى يجف وتحصلي على نتيجة مرضية. ثم يتم غسل الوجه براحة اليد بالماء البارد . كريم الخيار لتفتيح ونضارة البشرة سوف نتعرف على عمل كريم الخيار للحصول على نضارة لبشرتك بالطريقة التالية:- طريقة التحضير:- يتم احضار وعاء بلاستيك ونضع به الخيار المبشور والصبار ونقوم بخلطه بواسطة ملعقة ونقلبه حتى يتجانس الخليط جيداً. نقوم بتوزيع الكريم وتدليكه بالأصبع برفق على الوجه كله ونتركه لمدة عشرون دقيقة وانتظري نتيجة مبهرة. ثم نغسل الوجه بالماء البارد. فوائد كريم النشا والخيار فوائد كريم النشا والخيار سوف نتحدث على فوائد كريم النشا والخيار وهى كالآتي:- يعمل على شد ترهلات البشرة. التخلص من الرؤوس السوداء التي بالوجه والأنف. سوف تحصلي على نضارة لبشرتك ليس لها مثيل. العمل على تفتيح البشرة. التخلص من خلايا الجلد الميت بالبشرة. الحصول على بشرة نظيفة بدون زيوت. التخلص من الهالات التي فوق عيونك.

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