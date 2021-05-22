تشتهر كل شعوب العالم بأكلات من الفلكلور أو التراث الشعبي الخاص بها ، وبما في ذلك الشعب السعودي والخليجي عموماً ، ومن أشهر الأكلات الشعبية لدي شعب المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون هي وجبة المطبق ، والمطبق أنواع كثيرة جدا تختلف بحشواتها وطريقة تحضيرها جميعاً متشابهة ، ومن خلال مقالنا اليوم نستعرض لكم طريقة عمل المطبق الحلو بالمقادير الخاصة بالمكونات والخطوات التفصيلية لتحضير الوصفة ، حيت تحتوي علي الدقيق الأبيض وملح الطعام وخل التفاح والماء والزبدة وزيت النبات والجوز المحمص المفروم وجوز الطيب والقرفة والسكر وعصير الليمون ، ويمكنكم تقديم المطبق الحلو مع قطع البيتزا السوبر سوبريم اللذيذة.

مقادير ومكونات طريقة عمل المطبق الحلو

كما تعرفنا من قبل علي مقادير وطريقة إعداد حلوي ليالي لبنان اللذيذة ، نستعرض لكم مقادير مكونات المطبق الحلو كالآتي :

عدد ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض.

مقدار ملعقة صغيرة من خل التفاح.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

مقدار كوبان من الماء.

عدد ستة ملاعق كبيرة من الزبدة.

مقدار ستة ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

مقدار كوب واحد من الجوز المفروم.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من جوز الطيب.

مقدار ملعقتان صغيرتان من القرفة المطحونة.

عدد ستة ملاعق سكر.

مقدار كوبين من السكر وكوب ماء للشربات.

عصير ليمونه واحدة.

طريقة تحضير الوصفة

كما تعرفنا من قبل علي طريقة ومقادير إعداد البقلاوة التركي بالفستق ، نستعرض لكم في هذه الفقرة طريقة ومكونات تحضير المطبق الحلو:

في إناء مناسب علي النار نضع السكر والماء الخاص بالقطر ونقوم بالتقليب المستمر.

يترك حتي يغلي ثم نضيف له عصير الليمون ويرفع عن النار ليبرد.

في وعاء خلط كبير نقوم بمزج الدقيق مع الزيت والملح وبعض الماء.

نضيف للخليط خل التفاح ونقوم بعملية العجن الجيد.

نستمر في العجن حتي نحصل علي عجين متماسك القوام.

نقوم بتقسيم العجي إلي كرات صغيرة وتترك لساعتين مع تغطيتها.

في وعاء ثالث نقوم بخلط الجوز والسكر والقرفة وجوز الطيب للحشوة.

نقوم بفرد كرات العجين بالنشابة حتي تصبح طبقات رقيقة.

نضع الحشو علي الطبقات ونغلق الأطراف حولها.

نحضر صينية مناسبة ونضع فيها ورق الزبدة.

نقوم برص الفطائر علي ورق الزبدة وتدهن من أعلي بالزبدة.

نضع الصينية بالفرن لمدة عشرون دقيقة عند درجة حرارة 220 مئوية حتي تنضج وتصبح حمراء اللون.

تخرج من الفرن وتفرغ في أطباق التقديم.

ويمكنكم تقديمها كتحلية بعد وجبة من قطع الدجاج التندوري الشهي .