النوم سلطان، لا يختلف إثنان على هذه المقولة الشهيرة التي تمجد النوم وأهميته وحلاوته خصوصاً للمحتاجين إليه، سواء الاطفال الصغار او النساء ممن يعملن لساعات طويلة داخل وخارج المنزل وصولاً الى الاشخاص الذين يعانون من امراض مزمنة أو خضعوا لعمليات جراحية ويحتاجون للنوم والراحة.

والنوم هو عملية طبيعية للجسم للاستسلام للراحة والهدوء وعدم الحركة، وإغماض العينين والدخول في حالة سبات لعدة ساعات، وذلك نتيجة التعب والاضطراب وغيرها من الامور الاخرى. كما أنه حالة طبيعية لتجديد الجسم بعد عناء يوم طويل، وذلك مع دخول ساعات الليل المظلمة والهادئة.

لكن كثرة النوم قد تضر بالصحة، وللأسف فإن كثيرين يدمنون على كثرة النوم لساعات طويلة قد تمتد الى اكثر من 10 ساعات في اليوم الواحد.

فهل كثرة النوم تؤثر سلباً على صحة الانسان، وما دوت الخليج الساعات الكافية لنوم جيد كل يوم؟ هذا ما نستعرضه سوياً في موضوعنا اليوم.

كثرة النوم هل تضر بالصحة

نقل موقع "الحرة" عن موقع "ساينس أليرت" العلمي، مجموعة تساؤلات حول المدة الكافية للنوم تم طرحها على خبراء وباحثين في علم الأعصاب.

وفي دراسة سابقة ذكرها الموقع المختص، فإن النوم ذو تأثير كبير على الصحة، وقلة النوم او زيادته عن الحد الطبيعي يمكن أن يؤدي للعديد من المشاكل الصحية وقلة التركيز.

وفيما أن التشجيع منصب بشكل أساسي على النوم لساعات أطول لتعزيز الصحة، فإن النوم الزائد قد يعكس النتائج المطلوبة ويتحول لعقبة صحية.

وأشارت الدكتورة لين كالدويل من وحدة الأبحاث الطبية التابعة للبحرية الأميركية والخبيرة في علم النفس العصبي، ان 7 ساعات من النوم هو القدر المثالي لكل شخص، وكل ساعة أقل أو أكثر من هذا المعدل تحمل عواقب صحية على الانسان. منها الاصابة بامراض السكري وامراض القلب والسمنة، اضافة الى زيادة معدل الوفيات بسبب انخفاض النشاط البدني الطبيعي.

لكن الدكتورة مونيكا هاك، الخبيرة بأبحاث النوم في جامعة هارفارد، أكدت ان إطالة مدة النوم المعتادة قد يكون تأثير مفيد على انخفاض ضغط الدم والشعور بالألم والإنسولين في الجسم.

وهو ما يطرح إشكالية حول العلاقة بين النوم لأكثر من 7 ساعات والنتائج السلبية على الصحة. وفي هذا الصدد، يقول الدكتور جيمي تسايتسر، الخبير بأبحاث النوم من جامعة ستانفورد "إننا لا نعرف لماذا يكون لدى الذين ينامون لفترات طويلة نتائج سلبية".

ويتفق معه عدد من الخبراء، مشيرين لاحتمال وجود عوامل اخرى ترتبط بأوقات النوم الطويلة والنتائج السلبية على الصحة، لكن لا وضوح تام لهذه العوامل بعد.

من جهته، قال الدكتور ويليام كيلجور، خبير أبحاث من جامعة أريزونا الامريكية، إن "التفسير الأرجح للنوم الزائد هو أنه قد يرتبط بالحالة الصحية، والمرض قد يؤدي إلى النوم الزائد، ولكن بدون أدلة تجريبية يبقى هذا التساؤل المشابه لسؤال الدجاجة والبيضة".

هل من داعي للقلق من كثرة النوم

يجيب الدكتور جيمس وير الخبير من كلية الطب في شرق فيرجينيا، على هذا السؤال بقوله إن "الشخص السليم ليس بحاجة للنوم الزائد، وبدلاً من ذلك قد يستلقي في السرير أو يستيقظ".

ووفقا للدكتورة فيفيان أباد، الخبيرة من جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة، فإن التوصية عادة تكون بالنوم لمدة تتراوح بين 7-8 ساعات للبالغين، فيما أن الرسالة الرئيسية والابرز دوت الخليج الحصول على قسط كاف من النوم لتلبية احتياجات الجسم.

مضيفة ان القدرة على البقاء مستيقظاً وأنت تعمل طوال اليوم خصوصاً بعد تناول الوجبات، هو مؤشر جيد على أن ساعات النوم التي تحصل عليها يومياً دوت الخليج كافية.