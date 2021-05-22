كيفية تحضير بيتزا الطاسه السهلة بطريقة الشيف فاطمة أبوحاتي

تشتهر البيتزا بأنها تستغرق وقت طويل في عملها وبالرغم من ذلك فهي الأكلة المفضلة عند الكثيرين وبخاصة الأطفال، ولكن بيتزا الطاسه غيرت هذا المفهوم فيمكن القيام بالبيتزا في وقت قليل جداً لا يتخطى العشر دقائق دون استخدام فرن وضمان الحصول على نفس المذاق.

بيتزا الطاسه السهلة

يمكن القيام بـ بيتزا الطاسه بكل سهولة في المنزل دون أن تأخذ وقت طويل، كما يلي :

مكونات العجين

كوب دقيق.

رشة ملح.

نصف ملعقة سكر صغيرة.

ملعقة بيكنج بودر صغيرة.

ملعقة خميرة فورية صغيرة.

ملعقتان كبيرتان زيت زيتون.

ربع كوب ماء، ويمكن استبداله بلبن رائب.

صلصة.

فلفل رومي أخضر وألوان.

بصل.

زيتون مخلي.

لحم مفروم.

ملح وفلفل وزعتر للصلصة.

نصف كوب جبنة موزاريلا، وشيدر، رومي.

نعجن كافة المكونات جيداً مع بعضها، ونتركها لتخمر.

ثم نجهز الصلصة، ونقطع مقادير الحشو المتبقية.

ثم ندهن مقلاة كبيرة لا تلتصق بالطعام.

ثم نفرد العجين على المقلاة ونوزع الصلصة والحشو عليها.

نضع المقلاة على نار هادئة ونغطيها حتى تنضج بشكل كامل ثم نرش عليها أنواع الجبن ونتركها قليلاً.

مكونات الحشوطريقة تحضير بيتزا الطاسهبيتزا الطاسة فاطمه ابو حاتي

تعد طريقة الشيف فاطمة ابو حاتي في عمل بيتزا الطاسة من أسهل الطرق كما يلي :

المكونات

كوبان دقيق.

كوب إلا ربع ماء دافيء.

ملعقة حليب بودرة كبيرة.

ملعقة خميرة فورية صغيرة.

نصف ملعقة سكر.

ملعقة بيكنج باودر.

زعتر مجفف.

بصل بودر.

ثوم بودر.

ملح.

ربع كوب زيت.

صوص بيتزا.

بسطرمة.

جبنة موتزاريلا مبشورة.

جبنة قشقوان.

زيتون شرائح.

بصل شرائح.

طماطم شرائح.

نحضر بولة ونضع فيها : دقيق، ملح، زعتر، سكر، خميرة، بصل، ثوم، حليب، بيكينج باودر ونخلط المكونات مع بعضها.

ثم نضيف الماء ونقلبهم جيداً حتى يختلطوا ونضيف الزيت ونقلب مرة ثانية لنحصل على عجينة شبه سائلة ونغطيها وتترك لمدة عشر دقائق لترتاح.

ثم نحضر طاسة وندهنها بطبقة زيت ونفرد فيها العجينة بسمك متوسط على نار متوسطة ونضيف لها الصلصة ونوزعها ثم طبقة جبن ثم طبقة بسطرمة وخضراوات وزيتون.

بعد ذلك نغطيها ونتركها لمدة عشر دقائق لتذوب الجبن وتحصل على اللون الذهبي وبهذا تكون جاهزة.

خطوات التحضير