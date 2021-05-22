تكات وأسرار تحضير كيك اسفنجية بجوز الهند الشهي في المنزل مثل محلات الحلواني

تعتبر الكيكة الاسفنجية من ألذ الحلويات الممتعة التي تقدمها جميع الأمهات والنساء المصريات، كما يحرصون النساء على تقديم الكيك على المائدة فى العزومات، باعتبارها من الحلويات التي يحبها الجميع، كذلك يحبها الأطفال والكبار، كذلك تحرص كل أم على تعليم الأسرار لهذه الكيكة الى بناتهن.

كيك اسفنجية بجوز الهند

الكيكة الاسفنجية تعد الأساس في عمل التورتات، ويوجد اطعمة كثرة منها مثل الكيكة بالفانيليا وجوز الهند وكذلك الشوكولاتة، وتعتبر من مبادئ تعلم طبخ الكيك لعمل التورتة بمختلف الأشكال والأنواع، كما انه يوجد بعض من النساء يجدن صعوبة فى تحضرها بسبب الخطوات الكثيرة لها، وسوف نقدم لكم اسهل طريقة لتحضيرها ومميزة.

2 كوب دقيق.

كوب ونصف سكر.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

4 بيض.

رشة ملح.

نصف كوب زيت.

نصف كوب جوز الهند.

نقوم بتحضير وعاء مناسب ونضيف البيض والفانيليا السائلة ثم نضرب بالمضرب الكهربائي جيدا لمدة عشر دقائق حتى يبيض خليط البيض.

ونضيف كمية السكر حبه حبة على اقل سرعة فى البداية ثم نزيد سرعة المضرب.

ثم نقوم بإضافة الزيت على شكل خيط ونضرب جيد بالمضرب.

نحضر وعاء آخر نقوم بنخل الدقيق على ثلاث مرات ونضيف إليه البيكنج بودر ورشة الملح ونقلب كل المكونات مع بعض.

ثم نضيفه ذلك الدقيق إلى خليط البيض ملعقة ملعقة ونضرب بالمضرب الكهربائى على أقل سرعة ثم مزيد من السرعة.

ثم نقوم بإحضار صينية وتدهن بالزيت ورشة من الدقيق حتى لا تلصق ونضع خليط الكيك فيها.

ونضعها في الفرن على درجة حرارة 180 مسبق التسخين لمدة نصف ساعة.

نقوم باختبارها بعد مدة تلت ساعة بعود خشب.

وبعدها نطفئ الفرن ونتركها تبرد جيدا.

بعدها يمكن تزين بجوز الهند وتقطع وتقدم باردة.

مكونات كيك اسفنجية بجوز الهندطريقة التحضير كيك اسفنجية بجوز الهند