طريقة عمل سمبوسة باللبن الزبادي – تحتاج المائدة إلى التجديد دومًا حتى لا يمل أفراد العائلة من الأصناف التي تعودت على تقديمها ربة المنزل، وهنا كان الدور علينا لتقديم لك كل جديد من أكلات وأصناف شهية مختلفة سهلة التحضير سريعة الهضم ومغذية، اليكم فيما يلي نقدم طريقة عمل سمبوسة باللبن الزبادي سهلة من العجين والحشو، تابع للمزيد.

طريقة عمل سمبوسة باللبن الزبادي سهلة التحضير

لعمل السمبوسة باللبن الزبادي في المنزل يجب أولًا إحضار المقادير التالية:

2 كوب من الدقيق.

ربع كوب من الزيت.

رشة ملح.

كوب ماء للعجن.

مقادير الحشو:

بصل مفروم.

علبة زبادي.

مكعب ماجي.

ملعقة صغيرة كاري.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر.

2 ملعقة كبيرة كزبرة مفرومة.

لتحضير العجينة يتم الخلط بين كل من الدقيق والزيت والملح معًا، ثم يتم اضافة الماء تدريجيًا مع العجن حتى الحصول على العجينة.

يتم ترك العجينة جانبًا حتى ترتاح، ثم يتم البدء في تحضير الحشوة.

لعمل الحشوة الخاصة بالسمبوسة، يتم وضع البصل المفروم مع الزيت في إناء على النار، ويتم التقليب حتى الحصول على اللون الذهبي.

أضف إلى ما سبق علبة الزبادي، مع مكعب ماجي مفتت، مع التقليب.

ثم ضع كل من الكاري والفلفل الأحمر والكزبرة، ويتم التقليب جيدًا حتى يجف ماء الحشوة.

أضف ربع كوب من الكزبرة المفرومة إلى ما سبق، ثم ترفع من على النار، وتترك حتى تبرد.

الآن يتم تقطيع العجينة إلى حلقات دائرية، ثم يتم فردها لتحشى بالخلطة، ويتم قفلها لتكون على شكل نصف دائرة.

بعد ذلك يتم وضع السمبوسة في الزيت الغزير في مقلاة على النار.

يتم التقليب على الجهتين حتى الحصول على اللون الذهبي.

تقدم وبالهناء والشفاء

طريقة التحضير: