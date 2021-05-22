طريقة عمل كريم الكولاجين للتخلص من التجاعيد وشد البشرة

كريم الكولاجين ، من الكريمات الطبيعية التي تعمل على شد البشرة ويرطبها وإزالة التجاعيد، حيث أن نسبة الكولاجين بعد سن الخامسة والعشرون يقل بنسبة 1.5% ويؤدي ذلك إلي ظهور الخطوط الرفيعة والتجاعيد، وكريم الكولاجين يعمل على إعادة شباب البشرة ويرطبها، ويجب على كل سيدة أو فتاة أن تقوم باستخدامه باستمرار حتى تحتفظ بنضارة البشرة وشبابها، ويحتوي هذا الكريم على العديد من المكونات الطبيعية والتي من أهمها لبان الدكر المهم في إنتاج مادة الكولاجين، وتستطيع أي سيدة أن تقوم بصناعته في المنزل بكل سهولة وبساطة، حيث أن جميع مكوناته طبيعية ومتوفرة ورخيصة الثمن، ولا يدخل في تركيبه أي مواد كيميائية تضر بالبشرة وتؤدي إلى حدوث الالتهابات والحساسية للجلد.

وتحضير الكريم في المنزل سوف يوفر لنا الكثير من الأموال التي تصرف على شرائه من محلات مستحضرات التجميل، وهناك الكثير من الكريمات الطبيعية المفيدة للبشرة، والتي منها كريم الحلبة، وكريم النشا وماء الورد، وكريم القهوة والنشا، وجميعها لها فوائد كبيرة للبشرة الدهنية والجافة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم الكولاجين الطبيعي بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات عمل كريم الكولاجين

يحتوي على مكونات طبيعية لها فوائد كبيرة للبشرة وهى كالتالي:-

٣ حبات لوز مقشر.

نصف ملعقة كبيرة لبان دكر.

٢ ملعقة كبيرة من الأرز.

كوب من الماء.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الكولاجين وهى كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع فيه اللوز المقشر، والأرز، ولبان الدكر، ونضع عليهم كوب الماء حتى يغطي المكونات. نحضر علبة من الزجاج ونضع بها المكونات، ثم نضعها في الثلاجة لمدة يوم كامل. نخرج العلبة من الثلاجة، ونحضر الخلاط الكهربائي ونضع فيه كل المكونات ونخلطهم جيداً حتى يتكون لدينا كريم. بعد خلط المكونات ويتكون لدينا الكريم، نقوم بدهنه على البشرة، والرقبة والأيدي، وخاصة التي يظهر بها العروق. نحتفظ بالكريم بالثلاجة لمدة أسبوعين، وندهن من الكريم كل يوم بالليل في الأماكن التي يكون الكولاجين فيها ضعيف سواء في الرقبة أو الوجه. إذا تبقى شيء من الكريم بعد أسبوعين نتخلص منه لأنه سوف يكون منتهي الصلاحية.

ملحوظة:- جميع مكونات الكريم موجودة في محلات العطارة، ويجب أن نحضرها من عطار ثقه حتى تكون نوعية هذه المكونات جيدة.