كيكة الرواني الهشة واللذيذة اعمليها بطريقة سهلة واقتصادية، تعتبر كيكة الرواني من أجمل وأشهى أنواع الحلويات التي يفضلها الجميع، خاصة بجوز الهند، لأنها تتميز بمذاق له رونق خاص ورائحة لا تقاوم، ولها العديد من الفوائد الصحية، ويمكن تحضيرها بكل سهولة داخل المنزل، لذلك سوف نقدم لكم منخلال هذا المقال طريقة طريقة كيكة الرواني. طريقة عمل كيكة الرواني الهشة طريقة عمل كيكة الرواني الهشة المقادير: كأس كبير من الدقيق.

كوب كبير من السميد.

150 جرام من السكر.

كوب صغير من بشر جوز الهند.

ثلاث حبات من البيض.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

15 جرام من الفانيلا.

ربع كوب صغير من بشر البرتقال.

كأس كبير من القطر. خطوات تحضير كيكة الرواني الهشة قومي بخفق حبات البيض مع الفانيلا، ومقدار السكر جيدا بواسطة الخلاط الكهربائي. ضيفي السميد والزبادي، ومقدار جوز الهند إلى خليط البيض، ثم اخفقيهم مرة أخرى لمدة دقيقتين. انخلي مقدار الدقيق جيدا حتى تتخلصي من أي شوائب عالقة به. امزجي الدقيق مع الملح، وبشر البرتقال وباقي المكونات في وعاء للخلط، ثم اسكبي فوقه خليط البيض، ثم اخلطيهم بواسطة المضرب اليدوي حتى يتكون خليط كريمي. اسكبي خليط الكيك بالقالب الخاص به، ثم ضعيه داخل الفرن على درجة حرارة منخفضة، ثم اتركيه لمدة ساعة إلا ربع حتى تنضج كيكة الرواني. وزعي القطر فوقها مع القليل من جوز الهند للتزيين، حتى تصبح جاهزة للتقديم. طريقة عمل كيكة الرواني باللبن الرائب خطوات تحضير كيكة الرواني الهشةطريقة عمل كيكة الرواني باللبن الرائب المكونات: 150 جرام من الطحين.

كأس متوسط من السميد.

كوب كبير من اللبن الرائب.

6 ملاعق صغيرة من السمن.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

50 جرام من السكر الغير ناعم.

ربع ملعقة كبيرة من الفانيلا.

رشة صغيرة من الملح.

200 جرام من القطر.

كوب كبير من القشطة. خطوات تحضير كيكة الرواني باللبن الرائب اخلطي جميع المكونات السائلة مع بعضها البعض ماعدا القطر بواسطة الخلاط الكهربائي. امزجي الطحين مع باقي المكونات الجافة في وعاء متوسط الحجم. اسكبي خليط المكونات السائلة فوق خليط الطحين، ثم امزجيهم جيدا حتى يتكون خليط كريمي. ضعي خليط الكيك بالقالب الخاص به، ثم ضعيه في الفرن على نار هادئة، ثم اتركيه لمدة لا تقل عن 45 دقيقة حتى ينضج. وزعي القطر والقشطة فوق الكيك الرواني حتى يصبح جاهز للتقديم. خطوات تحضير كيكة الرواني باللبن الرائب وهكذا قد قدمنا لكم من خلال هذا المقال طريقة عمل كيكة الرواني الهشة وطريقة عمل كيكة الرواني باللبن الرائب. الوسوم

كيكة الرواني الهشة واللذيذة اعمليها بطريقة سهلة واقتصادية، تعتبر كيكة الرواني من أجمل وأشهى أنواع الحلويات التي يفضلها الجميع، خاصة بجوز الهند، لأنها تتميز بمذاق له رونق خاص ورائحة لا تقاوم، ولها العديد من الفوائد الصحية، ويمكن تحضيرها بكل سهولة داخل المنزل، لذلك سوف نقدم لكم منخلال هذا المقال طريقة طريقة كيكة الرواني. طريقة عمل كيكة الرواني الهشة طريقة عمل كيكة الرواني الهشة المقادير: كأس كبير من الدقيق.

كوب كبير من السميد.

150 جرام من السكر.

كوب صغير من بشر جوز الهند.

ثلاث حبات من البيض.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

15 جرام من الفانيلا.

ربع كوب صغير من بشر البرتقال.

كأس كبير من القطر. خطوات تحضير كيكة الرواني الهشة قومي بخفق حبات البيض مع الفانيلا، ومقدار السكر جيدا بواسطة الخلاط الكهربائي. ضيفي السميد والزبادي، ومقدار جوز الهند إلى خليط البيض، ثم اخفقيهم مرة أخرى لمدة دقيقتين. انخلي مقدار الدقيق جيدا حتى تتخلصي من أي شوائب عالقة به. امزجي الدقيق مع الملح، وبشر البرتقال وباقي المكونات في وعاء للخلط، ثم اسكبي فوقه خليط البيض، ثم اخلطيهم بواسطة المضرب اليدوي حتى يتكون خليط كريمي. اسكبي خليط الكيك بالقالب الخاص به، ثم ضعيه داخل الفرن على درجة حرارة منخفضة، ثم اتركيه لمدة ساعة إلا ربع حتى تنضج كيكة الرواني. وزعي القطر فوقها مع القليل من جوز الهند للتزيين، حتى تصبح جاهزة للتقديم. طريقة عمل كيكة الرواني باللبن الرائب خطوات تحضير كيكة الرواني الهشةطريقة عمل كيكة الرواني باللبن الرائب المكونات: 150 جرام من الطحين.

كأس متوسط من السميد.

كوب كبير من اللبن الرائب.

6 ملاعق صغيرة من السمن.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

50 جرام من السكر الغير ناعم.

ربع ملعقة كبيرة من الفانيلا.

رشة صغيرة من الملح.

200 جرام من القطر.

كوب كبير من القشطة. خطوات تحضير كيكة الرواني باللبن الرائب اخلطي جميع المكونات السائلة مع بعضها البعض ماعدا القطر بواسطة الخلاط الكهربائي. امزجي الطحين مع باقي المكونات الجافة في وعاء متوسط الحجم. اسكبي خليط المكونات السائلة فوق خليط الطحين، ثم امزجيهم جيدا حتى يتكون خليط كريمي. ضعي خليط الكيك بالقالب الخاص به، ثم ضعيه في الفرن على نار هادئة، ثم اتركيه لمدة لا تقل عن 45 دقيقة حتى ينضج. وزعي القطر والقشطة فوق الكيك الرواني حتى يصبح جاهز للتقديم. خطوات تحضير كيكة الرواني باللبن الرائب وهكذا قد قدمنا لكم من خلال هذا المقال طريقة عمل كيكة الرواني الهشة وطريقة عمل كيكة الرواني باللبن الرائب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيكة الرواني الهشة واللذيذة اعمليها بطريقة سهلة واقتصادية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.