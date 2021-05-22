سر عمل خلطه السبع بهارات العربية لجميع أنواع الأكل هتغير طعم الأكل كنز في مطبخك

عمل خلطه السبع بهارات العربية لجميع أنواع الأكل، السبع بهارات هي أشهر أنواع البُهارات وأكثرها استخدامًا، فهي تعطي نكهةً شهية لكثيرٍ من المأكولات، وهي تتكون من الفلفل الأسود والكمون والقرفة والزعفران والقرنفل، بالإضافة إلى الكزبرة الجافة والهيل، ورغم أنها متوفرة دائمًا في محلات العطارة؛ إلا أنه يسهل تحضيرها في المنزل. عمل خلطه السبع بهارات العربية لجميع أنواع الأكل عمل خلطه السبع بهارات العربية لجميع أنواع الأكل مكونات تحضير البهارات ½ كوب من الفلفل الأسود غير المطحون.

½ كوب كمون حَب.

½ كوب من حبوب الكزبرة.

½ كوب من حبوب الهيل.

¼ كوب من أعواد القرفة.

¼ كوب قرنفل.

ملعقة زعفران كبيرة. طريقة تحضير البهارات ضعي السبع مكونات السابقة في صينية.

أدخليها إلى الفرن عند درجة حرارة منخفضة، ثم أخرجي الصينية، واتركيها حتى تبرد.

ضعي المكونات كلها في المطحنة، واطحنيها جيدًا إلى أن تصبح ناعمة.

ضعي البهارات في علبة وأغلقيها جيدًا؛ لاستخدامها عند الحاجة. طريقة تحضير البهارات طريقة أخرى لتحضير السبع بهارات بطريقة سهلة طريقة أخرى لتحضير السبع بهارات بطريقة سهلة يتم تحضير البهارات في المنزل بمكونات سهلة دون أي عناء والنتيجة رائعة ويمكن استخدام البهارات في كافة الأطعمة وتعطي رائحة طيبة للطعام مكونات السبع بهارات ملعقتان كبيرتان من الفلفل الأسود الحب.

ملعقة كبيرة من بذور الكزبرة.

ملعقة كبيرة من بودرة الحبهان.

ملعقة كبيرة من القرفة.

ملعقة كبيرة من حب الكمون.

ملعقة قرنفل صغيرة، ومثلها من جوزة الطيب. طريقة تحضير السبع بهارات ضعي الفلفل والقرنفل والكزبرة والكمون في مقلاة، وضعيها على النار.

حركي المكونات جيدًا حتى تفوح رائحة التوابل.

احرصي على تحميص التوابل دون حرقها.

ضعي التوابل في المطحنة، وقومي بطحنها جيدًا.

ثم أحضري وعاءً صغيرًا، وأفرغي فيه بودرة الحبهان مع جوزة الطيب والقرفة، وأضيفي لهم المكونات المطحونة.

قومي بتقليب كل المكونات بشكلٍ جيد، ثم ضعيها في علبة مُحكمة الإغلاق؛ تمهيدًا لاستخدامها عند الحاجة. مكونات السبع بهاراتطريقة تحضير السبع بهارات الوسوم

عمل خلطه السبع بهارات العربية لجميع أنواع الأكل، السبع بهارات هي أشهر أنواع البُهارات وأكثرها استخدامًا، فهي تعطي نكهةً شهية لكثيرٍ من المأكولات، وهي تتكون من الفلفل الأسود والكمون والقرفة والزعفران والقرنفل، بالإضافة إلى الكزبرة الجافة والهيل، ورغم أنها متوفرة دائمًا في محلات العطارة؛ إلا أنه يسهل تحضيرها في المنزل. عمل خلطه السبع بهارات العربية لجميع أنواع الأكل عمل خلطه السبع بهارات العربية لجميع أنواع الأكل مكونات تحضير البهارات ½ كوب من الفلفل الأسود غير المطحون.

½ كوب كمون حَب.

½ كوب من حبوب الكزبرة.

½ كوب من حبوب الهيل.

¼ كوب من أعواد القرفة.

¼ كوب قرنفل.

ملعقة زعفران كبيرة. طريقة تحضير البهارات ضعي السبع مكونات السابقة في صينية.

أدخليها إلى الفرن عند درجة حرارة منخفضة، ثم أخرجي الصينية، واتركيها حتى تبرد.

ضعي المكونات كلها في المطحنة، واطحنيها جيدًا إلى أن تصبح ناعمة.

ضعي البهارات في علبة وأغلقيها جيدًا؛ لاستخدامها عند الحاجة. طريقة تحضير البهارات طريقة أخرى لتحضير السبع بهارات بطريقة سهلة طريقة أخرى لتحضير السبع بهارات بطريقة سهلة يتم تحضير البهارات في المنزل بمكونات سهلة دون أي عناء والنتيجة رائعة ويمكن استخدام البهارات في كافة الأطعمة وتعطي رائحة طيبة للطعام مكونات السبع بهارات ملعقتان كبيرتان من الفلفل الأسود الحب.

ملعقة كبيرة من بذور الكزبرة.

ملعقة كبيرة من بودرة الحبهان.

ملعقة كبيرة من القرفة.

ملعقة كبيرة من حب الكمون.

ملعقة قرنفل صغيرة، ومثلها من جوزة الطيب. طريقة تحضير السبع بهارات ضعي الفلفل والقرنفل والكزبرة والكمون في مقلاة، وضعيها على النار.

حركي المكونات جيدًا حتى تفوح رائحة التوابل.

احرصي على تحميص التوابل دون حرقها.

ضعي التوابل في المطحنة، وقومي بطحنها جيدًا.

ثم أحضري وعاءً صغيرًا، وأفرغي فيه بودرة الحبهان مع جوزة الطيب والقرفة، وأضيفي لهم المكونات المطحونة.

قومي بتقليب كل المكونات بشكلٍ جيد، ثم ضعيها في علبة مُحكمة الإغلاق؛ تمهيدًا لاستخدامها عند الحاجة. مكونات السبع بهاراتطريقة تحضير السبع بهارات

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